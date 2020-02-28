孫楊違反興奮劑規則遭8年禁賽 無緣東京奧運會

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世界反興奮劑機構訴孫楊和國際泳聯案聽證會最終裁定，禁止中國最有名的游泳運動員孫楊參賽8年。

在孫楊與國際反興奮劑機構的起訴案中，國際體育仲裁法庭（CAS）周五（28日）宣判孫楊敗訴，禁賽8年，即日生效。

中國的3屆奧運會冠軍孫楊因缺少2018年9月的興奮劑檢測被禁賽8年。這可能意味著他泳賽生涯的終結。

這次聽證會裁決並不是最終結果，雙方可以在15天之內上訴至瑞士聯邦法院，進行最終裁決。

聽證會起因於2018年9月4日，孫楊在杭州接受了一次賽外興奮劑檢查，由於對檢查人員出示的資質證明存疑，此次檢查最終未完成。

2019年1月，國際泳聯裁決此次檢查無效，孫楊不存在違反《世界反興奮劑條例》的行為。兩個月後，WADA因不滿裁決結果，向國際體育仲裁法庭提出上訴。