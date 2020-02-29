圖片版權 EPA Image caption 伊朗是海灣國家中唯一發生新冠病毒疫情的國家。

伊朗衛生部門的消息人士告訴BBC，伊朗至少有210人死於新冠肺炎病毒（ Covid-19） 。多數病逝者來自首都德黑蘭和庫姆市，那裏也是最早出現新冠肺炎確診病例的地方。

此數字是該國衛生部於2月28日公告的死亡人數34人的六倍。伊朗工信部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）堅持認為該國公布的數據是透明的，並指責BBC散佈謊言。

之前該國庫姆（Qom）的一名議員指責伊朗當局掩蓋訊息，美國也對伊朗疫情表示擔心，認為伊朗不會分享該國的疫情信息。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月28日在華盛頓說：「我們已向伊朗提供協助。」

「他們的醫療基礎設施不健全，到目前為止，伊朗仍然缺乏分享內部實際情況的意願，」 他補充。

你的器材不支持播放多媒體材料 伊朗衛生部副部長伊拉吉·哈里奇本人確診之前，在新聞發佈會上不斷擦汗。

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）拒絶了美國援助。他稱：「讓一個使用經濟恐怖主義向伊朗施加龐大壓力，甚至阻礙伊朗購買醫療設備和藥品的美國去幫助伊朗應對冠狀病毒，這是十分荒謬的行為，也是一種政治心理戰。」

不過，隨著伊朗報告冠狀病毒病例數量增加，伊朗國會已宣佈暫停會期，直到另行通知。

伊朗法爾斯通訊社（Fars news agency）援引一名議會官員的發言說，此決定是基於伊朗衛生部就「疫情及其風險」的建議。這位官員還表示，預計伊朗國會也將不批准3月20日開始的伊朗2020年的國家預算，反而將通過臨時緊急預算。

Image caption 截至2月28日，伊朗官方共報告388例確診病例。消息人士指目前多數病逝者來自首都德黑蘭和庫姆市，那裏也是最早出現新冠肺炎確診病例的地方。

世衛提高疫情風險等級

自2019年下半年以來，全球已通報了超過83000例新冠肺炎確診病例，死亡人數達2800人，絶大多數在中國。

2月28日中午，伊朗衛生部通報了8例與Covid-19病毒相關的新的死亡病例，官方死亡人數增至34人。該國並公布境內發現了143例新確診病例，使確診總數達至388例。

2月28日，世界衛生組織（WHO）宣佈將肺炎疫情的全球風險提升至「非常高」，這是該組織對於風險評估水平的最高等級。但是聯合國相關單位稱，如果能破壞病毒的傳播鏈，仍然有可能抑制疫情。

對政府逐漸失去信心

BBC波斯語記者 納吉（Kasra Naji）

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在伊朗，人們擔心政府因為不確定如何處理肺炎疫情，因此正掩蓋疫情蔓延程度。至今，根據BBC波斯語的消息來源，以及在幾家醫院中統計的數據表明，截至2月27日晚上，伊朗至少有210人死於新冠肺炎。

消息顯示死亡病例最多的地方是首都德黑蘭。

據報道，那裏有相當數量的官員確診染上肺炎，其中包括一名副總統，一名副部長和至少兩名國會議員。

星期五（2月28日）在德黑蘭和全國其他22個城市的祈禱被取消，學校關閉。成千上萬伊朗人被困在國境之外，因為有許多往返伊朗的航班都停飛了。

伊朗疫情有多嚴峻

伊朗工信部發言人賈漢普爾之前在推特上告訴國民：「呆在家裏，限制出外交通，減少人際活動和互動，避免不必要的旅行，取消全國性聚會以及觀察個人健康提示是控制Covid-19病毒的唯一方法。」

之後，衛生部長納馬奇（Saeed Namaki）宣佈，從2月29日起，所有學校將關閉至少三天，以防萬一。他告訴伊朗國家電視台，「我們有一個相對艱難的一周……從趨勢上看，該病的主要高峰將在下一周和未來幾天。」

圖片版權 AFP Image caption 伊朗女副總統埃布特卡是被感染的高級官員之一。

德黑蘭市議會的一名成員告訴伊朗勞動新聞社（ILNA news agency ) 稱 ，「在接下來的幾周內，被感染的病人可能會增加到1萬至1.5萬人。」

WHO緊急情況計劃負責人萊恩博士（Michael Ryan）周四（2月27日)稱，伊朗明顯的高死亡率表明其疫情爆發可能比實際發生的更廣。

WHO的一個工作小組原本定於3月1日或3月2日抵達伊朗提供幫助。但萊恩2月28日說，由於尋找航班和入境伊朗的問題，前進伊朗的計劃推遲了，但阿聯酋方面正在提供幫助給伊朗。

自從9天前（2月20日）通報了第一批新冠肺炎確診病例以來，一些衛生專家對伊朗當局的防疫措施開始提出質疑。

伊朗總統哈桑·魯哈尼（Hassan Rouhani）排除了將任何城市或地區隔離的可能性，儘管世衛組織和中國聯合工作組負責人稱，中國封鎖城市的策略「改變了中國的疫情發展方向」。

此外，也有人憂心不關閉在庫姆的哈什拉特·馬蘇梅（Hazrat Masumeh ）的什葉派穆斯林聖地的決定，因為該地每年有成千上萬的朝聖者拜訪。

但是，最近幾天政府開始對朝聖進行了限制。

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「大流行病」？

納馬奇告訴國家電視台，朝聖者拿到洗手液，健康信息和口罩，才會被允許參觀神社。他說：「朝聖者不能聚在一起祈禱，只能各自祈禱後離開。」

但該聖地的負責人穆罕默德·塞迪（Ayatollah Mohammed Saeedi）表示，應將其作為「療癒之地」開放，並應鼓勵眾人前來。

負責婦女和家庭事務的伊朗女副總統埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）和衛生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）是該國幾位被感染的高級官員之一。

根據Hamshahri Online網站，伊朗政府中最高級別的女性官員埃布特卡參加了魯哈尼總統和多位部長出席的會議不久後，在2月27日確診。