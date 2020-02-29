肺炎疫情：美國西海岸無法確定病源病例引發恐憂

圖片版權 EPA Image caption 美國口罩告急

連日來，新冠病毒感染人數持續攀升，特別是在中國以外多國的病例迅速蔓延。

美國西海岸官員在當地時間周五（28日）報告了三例無法確定病源的感染病例，更令人擔心新冠病毒可能已經在當地社區內廣泛傳播。

這三名病人分別來自加利福尼亞、俄勒岡以及華盛頓州。

他們分別是加州硅谷的一位女士、俄勒岡州的一名小學僱員以及西雅圖市的一名高中學生。

但問題是他們都沒有去過任何海外疫情嚴重的國家，也沒有跟已知感染病例的患者有過接觸。這就讓人更為擔心。

根據美國《紐約時報》的報道，美國目前已經有累計確診人數65人。但除這三人以外，其他所有病例都有已知傳染源。

因此，專家表示這些無法確定病源的「神秘病例」意味著病毒可能已經悄悄在社區中蔓延。

目前，當地官員正在緊急追蹤過去幾天與這三名患者有過接觸的人。

其中被確診的那名高中生，在確診前曾分別去過兩個診所，同時還去過自己的學校，但並沒有去上課。

與此同時，美國這幾個州的衛生官員和專家警告人們為未來可能出現的大型體育、娛樂活動被取消、學校關閉等做好心理凖備。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：BBC對話武漢前線醫生

全球情況

圖片版權 AFP Image caption 韓國軍隊在疫情最嚴重的大邱進行深度消毒。

與此同時，中國以外疫情最嚴重的韓國，僅周五一天就新增了800多病例，使韓國累計病例高達3150人，並有17人死亡。

韓國周六（29日）動用軍隊在疫情最嚴重的大邱進行深度消毒。

伊朗的情況更不容樂觀。伊朗衛生部門的消息人士告訴BBC，伊朗至少有210人死於新冠肺炎病毒（ Covid-19） 。多數死者來自首都德黑蘭和庫姆市，那裏也是最早出現新冠病毒確診病例的地方。

但伊朗官方周六（29日）公布的死亡數字為43人，累計確診總數為593例。

圖片版權 EPA Image caption 伊朗疫情嚴重，信息不透明。

英國目前確診病例為23例，英國政府首席健康衛生官員惠蒂教授（Chief Medical Officer Professor Chris Whitty）說，周六（29日）又有三名患者的冠狀病毒檢測呈陽性，使英國的病例總數達到23例。

但昨天確診的一例患者來自英格蘭的薩里郡。像美國三例無法確定病源的病例一樣，這名男子最近也沒有出過國，也沒有明確的感染源。

圖片版權 Reuters Image caption 英國一名男子在鑽石公主號油輪感染後死亡。

此外，一名在鑽石公主號郵輪上感染新冠病毒的英國男子周五不治死亡。他也是新冠病毒疫情爆發以來，第一個死於該疾病的英國人。

歐洲疫情最嚴重的國家意大利目前確診病例超過800例，並有20多人死亡。

該國北部倫巴第和威尼托（Lombardy and Veneto）兩個地區的11個城鎮繼續處於封鎖狀態。

疫情最高級別

圖片版權 Press Eye Image caption 世衛組織總幹事譚德塞博士說，如果能破壞病毒的傳播鏈，仍有機會抑制疫情。

到目前為止，全球已經有超過50個國家出現了新冠病例，總計確診人數接近8.4萬人，死亡近2800人，其中確診和死亡的大多數病人仍然是在中國。

疫情也給全球市場帶來激烈動蕩，美股近來連續六天受挫。全球市場一周損失超過五萬億美元，出現2008年金融危機以來最差表現。

鑒於全球最新疫情進展，世衛組織周五宣佈將新冠病毒疫情的全球風險提升到最高級別。

但世衛組織總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，如果能破壞病毒的傳播鏈，仍有機會抑制疫情。