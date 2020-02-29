美國和阿富汗塔利班達成歷史性停戰協議

圖片版權 AFP Image caption 阿富汗人對這一消息感到高興。

美國和塔利班簽署「全面和平協議」，結束長達18年之久的戰爭。

根據該協議，美國和北約成員國同意在14個月內從阿富汗撤出全部部隊，條件是塔利班遵守和保持停戰協議。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出席並見證了在多哈的簽字儀式。

塔利班激進分子還同意不會允許基地組織以及其他極端組織在他們所控制的地區活動。

圖片版權 Reuters Image caption 美國士兵在阿富汗

9.11後，美國部隊開始入侵阿富汗。

從2001年10月至今，美國在阿富汗的戰爭已經持續了18年，耗時長久。

18年中，美國有2400多名士兵死亡，付出了巨大的傷亡代價。

目前，美國在阿富汗仍然有大約1.2萬駐軍。

BBC首席國際事務記者麗斯·杜賽（Lyse Doucet）說，此舉將兌現美國總統特朗普之前的承諾，在11月美國大選前讓美國士兵回家。

杜賽說，這是雙方向前邁出的重要一步。

之後，塔利班還將與阿富汗政府進行一系列談判，協商今後的工作。