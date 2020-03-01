馬來西亞新總理宣誓就職未來政局「難以預測」

圖片版權 Reuters Image caption 馬來西亞新總理穆希丁（Muhyiddin Yassin）宣誓就職。

周日（3月1日），馬來西亞新總理穆希丁（Muhyiddin Yassin）宣誓就職。

這是在前總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）約一周前突然辭職後，馬來西亞政壇又一令人意外的消息。

94歲的馬哈蒂爾是世界最年長民選總理。他2月24日向國家元首遞交辭呈後，在馬來西亞政壇引發震動。而對這一新的總理人選，馬哈蒂爾的表態是：「不合法」、「背叛」。

實際上，就在幾天之前，馬哈蒂爾也被指責「背叛」。馬哈蒂爾的指定接班人，安瓦爾（Anwar Ibrahim，又譯安華）23日就曾指責馬哈蒂爾及其領導的馬拉西亞土著團結黨謀劃組建新的執政聯盟將他排斥在外，是「背叛」。

針對新總理人選，馬哈蒂爾表示將在國會爭取議員表決，看新總理穆希丁是否真的得到國會下議院半數議員的支持。

根據馬來西亞憲法，總理由最高元首任命，必須是一名「應該會得到國會下議院多數議員信任的議員」。

在觀察人士看來，馬哈蒂爾與安瓦爾「鷸蚌相爭」之際，馬來西亞國家元首認定穆希丁是有可能在國會下議院獲得多數議員支持的候選人，使穆希丁成為馬來西亞混亂政局中的得利「漁翁」。

另外按照馬來西亞憲法的規定，如果總理不再獲得國會下議院多數議員的支持，就必須遞交辭呈。

如此一來，馬來西亞新一任總理即便走馬上任，但政局並未就此穩定，仍然充滿了變數。

馬來西亞面臨未知局面

BBC記者喬納森·赫德（Jonathan Head）

馬來西亞從來沒有遇到過如今這樣的政治未知局面。這個國家曾經在長達60多年的時間由巫統（UMNO United Malays National Organization 馬來民族統一機構）一黨主宰。兩年前的選舉中，由於公眾對貪污腐敗和濫權的極為不滿，這一情況才結束。

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大約一周之前，穆希丁從馬哈蒂爾的執政聯盟中出走，與他的舊黨巫統再次結盟。

很多馬來西亞人害怕的是，新組建的政府將倚重馬來人的支持，排擠其他少數民族。

另外還有人擔心，在調查巫統領導人貪污腐敗問題上會改弦易轍，而外界相信執政者幾十年來的貪腐給馬來西亞造成了數以億計美元的損失。

政壇老將穆希丁

穆希丁1947年出生於馬來西亞南部鄰近新加坡的柔佛州，今年73歲。

他畢業於馬來亞大學，之後進入政府部門工作。

1978年，他以當時的執政黨馬來民族統一機構（巫統）黨員身份首次當選國會下議院議員。

1986年至1995年間，他擔任柔佛州州務大臣，此後進入聯邦政府，歷任青年和體育部部長、農業部部長等職，他在執政黨巫統內部的職務也不斷上升。

2009年，納吉布出任馬來西亞總理，穆希丁以巫統署理主席身份出任副總理兼教育部部長。

2015年，納吉布捲入一樁腐敗醜聞。穆希丁公開批評納吉布，被納吉布從內閣除名，並被巫統開除。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬哈蒂爾2018年出乎世界意料當選總理，成為世界最年長民選總理。他上周突然辭職震動馬來西亞政壇。

隨後，他與因不滿納吉布而退出巫統的馬哈蒂爾等人共同創建土著團結黨，馬哈蒂爾任榮譽主席，穆希丁任主席。

土著團結黨後來加入希望聯盟（希盟）。在2018年5月的大選中，在野的希盟擊敗了巫統領導的國民陣線，結束了以巫統為核心的多黨聯盟在馬來西亞60多年的執政歷史。隨後，馬哈蒂爾出任總理，穆希丁出任內政部長。

希盟上台後由於執政經驗不足未能兌現競選時的承諾，民意支持率逐漸下滑。另一方面，馬哈蒂爾上台後多次表示會把總理職位交給前副總理安瓦爾，但一直沒有確認具體日期，引發外界猜測。

隨著希盟內部鬥爭激化，馬哈蒂爾2月24日突然辭去總理職務。同一天，穆希丁宣佈土著團結黨退出希盟，導致希盟失去在下議院的多數地位。

在外界看來，穆希丁與馬哈蒂爾之間微妙關係本身何曾不是政治風雲變幻莫測的寫照 ：曾多年同僚有上下級關係，也曾是政治盟友，卻在幾天之內成為政治對手。

圖片版權 EPA Image caption 馬來西亞民眾抗議，手持標語上寫著社交媒體上的熱門話題：這個總理不是我選的（#NotMyPM）。

穆希丁當政下，馬來西亞的內政外交會出現什麼變化嗎？

外界在報道馬來西亞政壇變化時，提起穆希丁曾引起很大爭議的一句話。他稱自己首先是馬來人，其次才是馬來西亞人。

自馬來西亞當局2月29日宣佈任命穆希丁出任總理後， 馬來西亞民眾對民選政府以如此方式被替換表達不滿。

在社交媒體推特上，#NotMyPM（這個總理不是我選的）成為熱門話題。