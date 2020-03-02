新冠疫情在韓國：新天地、彈劾文在寅與假新聞

圖片版權 Getty Images Image caption 截至3月2日下午，韓國新冠疫情確診者已達4335名，死亡26名。伴隨確診者人數及死亡病例不斷上升，韓國社會產生的壓力與憤怒也不斷升級。

「真的對不起。我不知道該怎樣表達謝罪的話，」3月2日，在一眾記者的閃光燈前，韓國新天地教會會長李萬熙在京畿道陽坪郡一座建築物前的空地上，跪地行禮，向韓國人表達自己的歉意。

李萬熙所創辦的「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」目前正處在風口浪尖之中。在韓國的確診病例中，許多都與這個教會有關。這個教會一名61歲的信徒是韓國第31名確診者，她多次前往的新天地大邱教會已有超過2000名相關人員確診，佔韓國確診者的近60%。

截至3月2日下午，韓國新冠疫情確診者已達4335名，死亡26名。

伴隨確診者人數及死亡病例不斷上升，韓國社會產生的壓力與憤怒也不斷升級。

「我顏面無存」

圖片版權 Getty Images Image caption 李萬熙在記者會期間兩次面向記者下跪。他同時表示，將積極配合政府做好人力、物力支持。

「我顏面無存……向全體國民謝罪，」李萬熙在記者會期間兩次面向記者下跪。他同時表示，將積極配合政府做好人力、物力支持。

這是他在疫情爆發後首次在公眾前露面。過去兩週期間，他和他的教會成為眾矢之的，他本人和12名新天地支派長於3月1日被首爾市方面以殺人罪、傷害罪、違反傳染病預防管理相關法律為由提起控告。

面對外界的問責，李萬熙2日表示，「我覺得現在不是追究誰做得好誰做錯了的時候，上天也會照顧我們的。」

但韓國民眾的怒意絲毫沒有因此減輕。「應該沒收李萬熙全部財產，用在大邱慶北地區的治療費上！就算這樣都洗不清他的罪，」一名韓國網民評論稱。

「錯誤都是政府的犯的，責任都是文在寅的，應該道歉的是政府和文在寅，李萬熙比他們強多了，」也有網友這樣評論。

文在寅的政治危機？

圖片版權 Getty Images Image caption 文在寅及韓國政府也承受著輿論壓力。

在疫情面前，韓國總統文在寅及政府也承受著輿論壓力。3月2日，一份「與彈劾文在寅總統有關的請願書」在韓國國會「國民請願」網站上收集到超過140萬個簽名，達到國會相關組織審議條件。

發起人在請願書中表示，文在寅在應對疫情時沒有選擇62個國家採取的禁止來自中國旅客入境等政策，「威脅了國民的生命」。「文總統的應對措施看起來不像是韓國總統的做法，而是中國總統，」請願發起人寫道。

根據規定，韓國國會需要對超過10萬人同意的請願在30天之內給予答覆。

根據韓國民意調查機構Realmeter的最新調查結果，文在寅的施政支持率較上周下降1.3個百分點，為46.1%，而文在寅的負面評價率較上周增長1.6個百分點，達50.7%。

與此同時，文在寅繼續對疫情相關區域進行視察。繼2月25日前往疫情中心大邱後，3月2日文在寅來到支援新冠疫情治療的韓國國軍大田醫院。他表示，這次韓國應對疫情的水平與2015年朴槿惠執政時發生的中東呼吸綜合症（MERS）疫情的水平相比「增長很多」。

「MERS時我們沒有經驗，導致有醫療人員被患者傳染的情況發生，雖然現在也有醫療人員在不知情的情況下被感染的情況，但沒有出現治療過程中被感染的病例，」他說。

他還強調稱，與MERS疫情時不同，這次韓國政府「把所有信息向國民透明地公開」。

假新聞與口罩荒

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：韓國大邱市民排長隊買口罩

在韓國試圖控制疫情進一步擴大的時候，打擊謠言與假新聞也成為他們面臨的一大挑戰。

其中流傳最廣的話題與病情的診斷、預防與治療有關。例如有消息稱，新冠病毒可以被吹風機殺死，因為病毒在高溫下十分脆弱，所以用吹風機吹出的「熱風」可以有效「清潔」。

另一條謠言是喝熱水可以有效預防及殺死病毒，而且不建議喝涼水。尤其是消息稱喝熱水的建議來自韓國醫藥協會，導致更多人誤信，而韓國醫藥協會不得不發出一封官方聲明闢謠。

與許多爆發過疫情的地區一樣，韓國也在經歷口罩短缺的問題，口罩價格飆升。1月底時單個最低價格曾達870元韓元（約5.1元人民幣）的KF80口罩現在已達近4000元（約23.5元人民幣），且在便利店、超市等線下賣場都已經很難買到。

韓國司法、行政機構正通過多種措施打擊散播假新聞、哄抬口罩價格及販賣假口罩的行為。