圖片版權 Getty Images Image caption 韓國稱朝鮮3月2日進行了2020年首次導彈試射

新冠肺炎病毒繼續在全球各地蔓延，疫情擴散引起各界關注。歐洲經濟合作與發展組織OECD發出警告，新冠病毒疫情全球擴散可能將歐洲一些國家拖入經濟衰退泥潭，為此敦促受衝擊的國家採取寬鬆財政和貨幣政策保經濟。經合組織預計全球經濟增長可能腰斬，跌至１.5％。

工業七國集團Ｇ７周一表態，將協調一致抵禦新冠病毒疫情。

與此同時，世界各地還發生了或即將發生哪些大事？

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統曾承諾今年讓駐阿富汗美軍回國

戰爭與和平

朝鮮周一進行了2020年首次導彈試射。韓國軍方消息稱朝鮮在東海岸元山一帶向日本海發射兩枚"不明飛行器"，據信是短程彈道導彈。此前朝鮮宣佈暫停導彈試射3個月。有觀察人士認為，這是朝鮮領導人金正恩在向國際社會展示自己的領導力。對於朝鮮恢復導彈試射，中國外交部發言人重申希望通過對話解決朝鮮半島核危機。

阿富汗迎來和平。美國和塔利班周末在多哈簽署"全面和平協議"，結束長達18年之久的戰爭。協議規定美國和北約成員國軍隊將於14個月內全部撤離阿富汗，而塔利班將履行承諾，遵守停戰協議並扼制包括基地組織在內的極端組織在其控制地區活動。BBC首席國際事務記者麗斯·杜賽（Lyse Doucet）說，這意味著美國總統特朗普之前承諾在11月大選前讓美國士兵回家的承諾將會兌現。

土耳其總統埃爾多安周一宣佈他將於周四（3月5日）出訪俄國，當天返回。為期一天的出訪主要議題是敘利亞政府軍與土耳其軍隊在敘利亞西北地區的衝突導致兩國關係緊張。在敘利亞政府軍背後提供支持的是莫斯科。

印度首都德里上周爆發宗教暴力衝突，至少４６人喪生，２００多人受傷。衝突焦點是一項極富爭議、被指歧視穆斯林的公民法案，衝突雙方是法案的支持者和反對者陣營，但很快升級為穆斯林和印度教信徒之間的宗教衝突，持續了三天，穆斯林的店鋪和住宅被縱火焚燒。周日社交網絡傳出更多暴力襲擊的言論，當地議員和軍隊一同上街證偽。周一當地氣氛依舊緊張。

大選

美國大選日曆上一個重要日期，"超級星期二"，14個本土州和美屬薩摩亞及海外民主黨在3月3日這一天同時初選投票。"超級星期二"被視為民主黨初選關鍵之役，因為這天各地的投票結果將在很大程度上決定黨內初選最終結果。

今年民主黨初選的核心問題是誰擊敗特朗普的可能性更大，桑德斯還是拜登？桑德斯到目前為止佔領先優勢，但即使保持甚至擴大優勢，最終能否成為民主黨版本的特朗普勝選，有很大變數，但觀察人士希望"超級星期二"能提供更清晰的線索。

圖片版權 Reuters Image caption 內坦尼亞胡（左）和甘茨再度博弈

以色列周一（3月2日）大選，面臨腐敗訴訟的現任總理內坦尼亞胡競選連任，他領導的利庫德集團及其主導的右翼陣營與前國防軍總參謀長甘茨領導的藍白黨主導的中左翼爭奪議會多數。這是不到一年時間內的第三次大選，開歷史先河。路透社報道說兩次民調都顯示博弈雙方這次仍將勝負難分，無法獲得單獨組閣所需的過半數議席。

去年4月大選利庫德集團勝選但內坦尼亞胡組閣失敗，議會解散；10月再次選舉，內坦尼亞胡和甘茨先後受總統授權組閣，均告失敗，議會再度解散。

馬來西亞新總理穆希丁（Muhyiddin Yassin）周日（3月1日）宣誓就職。在此之前，94歲的前任總理馬哈蒂爾被指定接班人安瓦爾（Anwar Ibrahim，又譯安華）斥責"背叛"，隨即辭職。對於穆希丁的任命馬哈蒂爾也斥之為"背叛"、"不合法"。他表示要在下議院爭取表決；如果穆希丁得不到半數議員支持，根據憲法必須辭職。

馬來西亞憲法規定最高元首任命總理，人選必須是一名"應該會得到國會下議院多數議員信任的議員"。如果總理失去多數議員支持，就必須遞交辭呈。因此，馬來西亞政局動蕩暫時還難以平息。

圖片版權 Reuters Image caption 英國首相約翰遜表明英國在脫離歐盟之後不會再以接受歐盟法規和歐洲法庭約束為交換籌碼

貿易談判

英國脫歐之後需要與許多國家重新談判貿易協議。政府目標是到2022年自由貿易協定將涵蓋80%的境外貿易。

英國與歐盟貿易談判周一（3月2日）啟動。今後的一系列談判關係到每年價值5千億歐元的雙邊貿易，以及經常難分彼此的安全紐帶。雙方都表示希望在年底過渡期結束前達成協議，2021年在一套全新的架構下開啟新的關係。

歐盟是英國最大貿易伙伴，佔英國出口45%，進口的53%。首輪談判為期4天，在布魯塞爾舉行，第二輪3月下旬在倫敦舉行，之後每2、3個星期一次。

歐盟表示願意讓英國享受優惠市場准入待遇，條件是倫敦必須防止傾銷，確保公平競爭，為此必須接受歐盟相關規則和歐洲法庭的制約。

但英國首相約翰遜明確表示要擺脫歐盟法規的制肘，這被認為與雙方簽署的"離婚協議"有差距。根據脫歐協議，雙方分手之後仍有可能建立廣泛、深遠的伙伴關係。

英國政府高級官員戈夫周日在一篇社論中確定了雙邊貿易談判基調：爭取與歐盟建立可能範圍內的最佳貿易關係，但不會以新近收回的主權為交換籌碼。

今年6月雙方將就年底達成協議的可能性做一個評估。如果無法按時達成協議，則雙邊貿易將大幅度縮水。

美國及其他伙伴

與歐盟的貿易談判平行的是跟第二大貿易伙伴美國的談判。英美貿易協議是英國脫歐後調整經濟結構、在國際上重新定位的關鍵。這個戰略大調整是第二次世界大戰以來英國外交和貿易政策的最大變更。

政府分析報告稱英美如達成貿易協議，雙邊貿易將可能擴大153億英鎊，為英國經濟總量增加34億英鎊。最大贏家包括汽車、陶瓷、食品飲料、包括建築設計和法律等在內的專業服務等行業。

雙方希望年內達成協議，但途中仍有不少路障，包括英國全民醫療保健服務NHS的"非賣品"地位，美國藥品和醫療設備在英國的完全市場准入，以及被認為高於美國的食品安全標凖和動物權益保障等。

除了美國和歐盟，英國還凖備在今後幾個月啟動跟日本、澳大利亞和新西蘭的貿易談判。