圖片版權 PA Media Image caption 英國的新型冠狀病毒病例激增後，約翰遜首相視察倫敦的一個實驗室，也沒有戴口罩。

面對可能大爆發的新冠肺炎疫情，英國政府在積極凖備和升級防疫措施之際，採取了許多與中國特點不同的抗疫策略。

比如初到倫敦的人都會發現，這裏擁擠的公共交通系統中肯戴口罩的還是極少數，也沒有人強制。是英國政府不重視？還是民眾不重視疫情呢？

淡定表面的防疫凖備

都不是。恰恰相反的是，自從中國爆發新冠肺炎疫情後，英格蘭的的公共醫療部門一直密切關注，併發揮主導作用。英國政府則根據專家建議主動採取了有序有步驟的的各類措施，阻遏、延緩和凖備管控疫情。各地政府、公共和私營機構也都紛紛宣傳洗手、衛生等各類防疫常識。

而多數人選擇不戴口罩，更大程度上可能與英國人希望保持鎮靜的內緊外松文化有關，也就是多數人不到萬不得已，似乎不願意表現出驚慌。

英國民眾一直對疫情相對鎮靜，還有一個主要原因是迄今為止，英國絶大多數的病例都是輸入型的，從中國、意大利、鑽石公主號等疫區來的旅行者，從新加坡回來的超級傳染者。

2020年3月初國際疫情已經呈現擴散爆發態勢下，英國的新型冠狀病毒病例增至至少確診40例，其中包括已經由英國公共衛生部門治癒出院的8例。迄今為止唯一的死亡病例是原鑽石公主號上的英籍遊客，並非死於英國本土。

直到二2月底在倫敦南郊薩里郡發現了一名不知傳染源的病例，才開始讓人們有些談疫色變。

英國政府隨即舉行了在國家重大或緊急情況下召開的內閣會議。這個會議的英文縮寫正好是英文眼鏡蛇一詞，因此被稱為「眼鏡蛇會議」。

約翰遜首相會後淡定地說，人們「應該照常行事」。他還補充說，英國已經做好了充分的凖備。有關這次會議的更多細節將在未來幾天和幾周內公布。

英國應對疫情特點

作為國際金融貿易文化旅遊中心，英國防疫工作的重點，是根據流行病學的傳播鏈特點，進行預防和有步驟地遏制，而不是中國採取的努力全面切斷傳染源的做法。

經歷過中世紀的黑死病，也經歷過大英帝國在世界各地的各種瘟疫流行病，英國人是世界上醫學防疫最早的應用實踐者之一。新冠肺炎雖然是新型疾病，但經驗豐富的英國應對沉著。

英國一直採取的是科學應對的態度。首先是積極預防，之後是根據綜合的情況，採取相應的、適當的措施。

防疫問題涉及社會經濟，人道主義，法律和權益等方方面面，因此英國政府採取任何防疫隔離措施都會比較謹慎。

目前英國根據自己的條件，包括經濟發達，醫療基礎普遍，科研實力雄厚等特點，很快做出了因地制宜的應對方式。

看對象、有重點、多渠道進行積極防疫

隨著中國疫情爆發，英格蘭公共公共衛生部門很快就新冠疫情的特點制定出預案，首先是密切跟蹤輸入性病例在英國境內人傳人的可能途徑，同時保障臨牀醫療人力物力資源的充足性。

英國一直擁有高度發達和透明的媒體。在對中國疫情消息保持著密切關注的同時，媒體一直也在向英國社會傳遞著專業人士的各種信息，同時將民眾意見及時反饋到社會各個角落，包括政府層面，敦促政府採取積極防疫措施。

包括通過媒體向公眾普及預防知識，在內部做好英國醫院在防治等人力物力凖備。

英國的商業部門也迅速會對媒體消息做出反應。比如英航根據英國媒體有關疫情的報道，一月底就迅速決定停飛往返中國大陸的航班。之後還根據疫情情況停飛或調整往返韓國、意大利、伊朗等地的航班。

圖片版權 PA Media Image caption 英國的新型冠狀病毒病例激增後，在倫敦公交地鐵出現一些戴口罩的人，但政府並不建議健康的民眾戴口罩。

英國政府也對疫情做出了各種研判和反應，包括英國外交部對身在疫區的人士、凖備旅行的人士都做出了不同等級的預警和建議。

學術科研部門也積極響應，牛津劍橋大學的科研者都表示將努力研製出第一批疫苗。

政府戰略和民眾的配合

英國衛生部長馬特·漢考克在3月1日的BBC的節目中表示，英國有信心可以在英國控制新冠疫情。

他也表示，如果英國出現新冠病毒疫情大範圍爆發，不排除封城的可能性。政府制定的一項緊急戰疫計劃考慮所有選項，其中包括阻止公眾大型集會、足球比賽，同時關閉學校等。

漢考克透露緊急戰疫計劃包括4階段

隔離：照顧任何受感染的人，並找出他們的密切接觸者；

延遲：決定採取什麼行動來減緩疫情擴散；

減輕：如果病毒廣泛傳播，盡可能減輕危害；

研究：持續不斷的研究工作，為其他三個階段提供信息。

為何英國民眾沒有出現瘋搶口罩的行為呢？2月最後一周，英國政府就防疫做出的建議中，特別就戴口罩問題指出，並不建議公司員工戴口罩（也稱為外科口罩或呼吸器）以預防病毒。而僅建議有症狀的個人（這點需由衛生保健工作者建議）佩戴口罩，以降低將感染傳染給其他人的風險。

政府建議，減少感染風險的最佳方法是良好的衛生，避免與任何潛在感染者直接或密切接觸（接近2米）。而任何從全屏後面與公眾打交道的工作人員都將受到保護，免受空氣中的飄浮顆粒。

另一方面，民眾素質較高，防疫方面既有注意，也沒有恐慌。比如已經有數十所學校因為有教職員工或學生曾前往疫區旅遊而暫時關閉。

至於搶購超市囤物，這就不是一向享受著充足供應和良好市場秩序的英國人的習慣，也許繼續折射了英國紳士的作風吧。