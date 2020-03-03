美國宣佈限制中國官媒在美僱員人數

圖片版權 Getty Images Image caption 新華社2011年在美國紐約時代廣場租用宣傳看板，引來示威。

中美的媒體外交戰再度升級，美國在周一（3月2日）宣佈將對五家在美運營的中國官方媒體實施僱員數量限制。

美國國務院下令，新華社、中國國際電視台（CGTN）、中國日報、中國國際廣播電台和人民日報駐美機構的中國籍僱員人數需從160人減少至100人，減幅約40%。

人員限制將在3月13日生效，但上述機構必須在本周五（3月6日）前向美方通報人員去留。被裁減的中國籍人員不會被強制遣返，但由於他們大多持有基於在美僱傭狀態的記者簽證，他們很可能需在限制生效前離開美國。

美國國務卿蓬佩奧在聲明中譴責北京政府對美國及其他外國駐華記者的「監控、騷擾和威脅越發嚴重」。他指，對中國官媒實施僱員限制，是為了建立「早就該有的公平環境」。

美國國務院表示，人員限制規定針對官媒而非記者個人。五家中國官媒中，人民日報在美國未僱用任何中國公民，而其餘四家媒體將按比例瓜分100人名額，新華社59人，CGTN有30人，中國日報9人，中國國際廣播電台2人。

蓬佩奧稱，上述官方媒體在美國的採訪不會受限制。「我們希望這一舉措會帶動北京以更公平和互惠的手法對待美國和其他外國駐華媒體。」

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美國的這一新規意味著中美以牙還牙的媒體外交戰再度升溫，而記者成為交鋒中的犧牲品。

美國上月認定上述五家官媒為外國使團，即將其視作中國政府的一部分。北京隨即驅逐三名《華爾街日報》的記者，並稱這是由於該報一則評論報道的標題「中國是真正的亞洲病夫」帶有種族歧視色彩。這三名記者中有兩名是美國公民，他們並未參與該評論報道，但被要求在五日之內離境中國。

中國政府面對妨害媒體自由的外界批評時，外交部發言人華春瑩在推特上將矛頭指向了華盛頓：「媒體自由？別忘了白宮是怎麼對待CNN的。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SpokespersonCHN Freedom of press? Do not forget how the @WhiteHouse treated CNN. How many Chinese journalists were denied visas to the US? — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) 2020年2月25日

駐華外國記者協會警告，北京政府以「前所未見的方式」，利用簽證作為「對抗外國媒體的武器」。根據該協會的調查，82%的駐華外國記者曾在工作中遭遇來自中國當局的干擾、暴力與騷擾。

美國針對中國官媒中國籍僱員的數量限制，亦屬前所未見。美國政府目前未對其他國家記者或媒體機構實施類似的人員限制。國務院稱，與駐華的外國媒體機構不同，上述五家中國官方媒體並非獨立新聞機構。

與其他國家的記者相比，中國籍記者獲發的美國記者簽證較為受限，通常為三個月有效、單次入境。相較之下，香港或台灣籍的記者獲發的記者簽證為五年有效、多次入境。而中國多年來限制外國駐華記者名額，並以拒發簽證、延遲續簽、只簽發短期簽證等手段局限外媒駐華記者。

美國官員指，目前約有75名美國籍記者在中國工作。而根據國務院的數據，2019財年美國共向中國公民發出425個記者簽證。