圖片版權 AFP Image caption 世衛堅稱，限制措施仍然能夠「擊退病毒」。

世界衛生組織（WHO）表示，在新型冠狀病毒肺炎疫情之下，世界目前正處在「未知的境地」。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，這種病毒「獨一無二」，但是通過正確的措施仍然可以被控制。

全球範圍的死亡病例已經超過3000宗，當中大多數在中國。不過在過去一天，中國境外的新增感染病例比中國境內多九倍。

譚德塞堅稱：「我們能夠擊退這個病毒。」他還表示，偏見可能比疾病更加危險。

世衛總幹事表示，2019新型冠狀病毒（COVID-19）在全球的蔓延不是一條「單行道」，而如果各國迅速有效地行動，從採取限制措施開始，是可以打敗它的。

「別無選擇，只能現在就立即行動，」他說。

在中國境外受影響最嚴重的國家意大利，周一（3月2日）的死亡病例就從34上升到52。

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「獨特」病毒

譚德塞的主要建議是，沒有一套全球適用的對抗疫情手段，因此每個國家都必須視本國具體情況而定。

「每個國家必須有它自己的做法，但是這必須首先從限制措施開始，」他說。

他還指，這是一種「有獨特特徵的獨特病毒」，而世衛原本預計到現在這個時候應該會有大規模的傳染，但是限制措施似乎是奏效的。

他還補充說，在報告有確診感染的62個國家當中，有38個國家的病例不多於10個。

圖片版權 Reuters Image caption 以色列在周一的大選中專門為隔離中的人士設置了投票站。

「有八個國家左右已經有兩星期沒有報告新增病例，並且能夠控制疫情爆發，」他說，而中國也顯示了，即使在病例數量極大的國家裏，限制病毒擴散也是有可能的。

譚德塞還表示，世衛將繼續監察情況，看是否應該將疫情爆發定為全球大流行。

韓國、意大利、伊朗和日本仍然是情況最令人擔心的。譚德塞說，在伊朗，其中一名世衛工作人員也被檢測出病毒呈陽性，儘管症狀很輕微。

他還補充說：「說實話，偏見比病毒本身更危險。讓我們記住這一點。偏見是最危險的敵人。」

全球疫情狀況

目前，在大約70個國家當中共有近9萬宗病例，其中絶大部分——近90%——仍然是在中國，當中又有大部分在湖北省，這是去年底病毒最初爆發的地方。

在中國境外則有近8800宗，其中81%是集中在伊朗、韓國、意大利和日本四國。

周一，意大利的死亡病例增加至18宗，共有1835宗確診病例，其中大多數在北部的倫巴第和威尼托大區。

伊朗亦報告了12宗新增死亡病例，總死亡人數達到66人。伊朗傳媒報道，死亡病例當中包括穆罕默德·米爾－穆罕默迪（Mohammad Mir-Mohammadi），他是伊朗最高領導人阿里·哈梅內伊（Ali Khamenei）的高級顧問。

美國華盛頓州的衛生官員在周一表示，當地再有四人死亡，令當地的死亡病例增至六人。他們是目前美國僅有的死亡病例。

美國總統特朗普表示，他已經要求製藥公司加快研製疫苗的工作；而紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）則警告說，在該城市將「不可避免」有更多人被檢測出病毒呈陽性。

你的器材不支持播放多媒體材料 約翰遜：英國未來「數周」、「數月」內受新冠肺炎疫情挑戰。

英國目前有39宗確診病例，首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）與英國危機應對委員會（COBRA）進行會議後表示，病毒「頗有可能在未來數天至數周內變得更嚴重」。

葡萄牙、冰島、約旦、突尼斯、亞美尼亞、拉脫維亞、塞內加爾及安道爾均在周一報告了各自的第一宗確診病例。

其他最新進展：

歐洲疾病控制中心（The European Centre for Disease Control）確認，歐盟的風險級別已經從「中等」上升至「中等至偏高」

經濟合作與發展組織稱，全球經濟可能因為疫情爆發而面臨自2009年以來最慢的增長；歐洲股票市場也繼紐約之後經歷了動蕩，不過道瓊斯指數在稍後有5.1%的顯著上升；上星期，對於疫情爆發的擔憂令全球股票市場損失5萬億美元（3.9萬億英鎊）

法國在周一確認再多61宗確診病例——總數達到 191宗；死亡病例再多一宗，共計已有三宗

卡塔爾、厄瓜多爾、盧森堡、捷克及愛爾蘭也在過去的周末確診了各自的首宗病例

韓國：新天地教會成爆發點

韓國在周一再報告多兩宗死亡病例，總數達到28人。

該國超過4000宗確診病例當中有大約60%是新天地教會成員，外界相信他們是在未有發現問題時在全國各地出行時互相交叉感染。

該教會會長李萬熙在新聞發佈會當中下跪致歉。

「雖然不是有意的，但是很多人被感染，」這名88歲的教主說，「我們盡了最大的努力，但是沒能避免。」

韓國的檢控官已經被要求以涉嫌嚴重疏忽罪調查李萬熙。

圖片版權 Getty Images Image caption 李萬熙在記者會期間兩次面向記者下跪。他同時表示，將積極配合政府做好人力、物力支持。

中國：湖北省仍是重災區

中國再報告多42宗死亡病例，全部在湖北省。全球死亡病例當中有90%集中在這個省份。

在過去一天，湖北省外的中國境內新增確診病例為8宗，顯示限制措施奏效。

在周日全中國報告了206宗新增病例，是自1月22日以來單日新增病例最少的一天。

中國國家衛生健康委員會一名發言人稱，下一步工作的重點將是應對復工所帶來的風險。

COVID-19有多致命？

世衛表示，該病毒似乎對60歲以上且本身已患有其他疾病的人更危險。

在對中國4.4萬宗病例進行的第一次大規模分析當中，在老年人中間的死亡率要比中年人高十倍。

不過，世衛表示，大部分病人都是只有輕微症狀，死亡率似乎在2%－5%之間。

相比之下，季節性流感的平均死亡率大約為0.1%，但是傳染性卻強得多——每年有多達40萬人死於流感。

其他冠狀病毒疾病，比如沙士（SARS）或中東呼吸綜合症（MERS）的死亡率要遠高於COVID-19。