肺炎疫情期間英歐強硬「分家」的虛與實

圖片版權 Reuters Image caption 英國首相約翰遜對英歐談判前景的態度：要把英國的潛力釋放出來！

英國正式開始與歐盟談論脫歐離婚協議之際，新冠肺炎疫情在歐洲鋪天蓋地而來；從英國初期談判立場來看，倫敦似乎躊躇滿志，信心十足，堅決不願再與布魯塞爾「宅」在一起。

這一點至少從英國在防範新冠肺炎疫情的凖備方面就可以略見端倪。作為原歐盟大家庭的一員，脫歐後的英國似乎決意我行我素，凖備「宅」在英倫三島上。

防疫不靠歐盟

英國媒體爆料說，唐寧街十號（英國首相府）違背一些衛生專家的設想，拒絶參加歐盟大疫流行預警中心系統；專家擔心這可能會損害英國政府的脫歐後的貿易戰略。

歐盟的這一疫情預警服務中心成立於1998年，旨在交流風險評估和風險管理方面的信息，以便更及時、更有效和協調的公共衛生行動。

但唐寧街十號非常談定表示：英國致力於與布魯塞爾合作，遏制冠狀病毒的傳播，但不會同意在12月過渡期結束後繼續參與該計劃。

首相的官方發言人對記者們說： 我們已經離開歐盟了。

約翰遜首相警告說，冠狀病毒在英國正處在重大升級的邊緣，他敦促人們保持冷靜，繼續洗手。

為何英國無所謂

在全世界多數國家不看好的警告下，英國堅持脫歐。現在木已成舟，新冠疫情來了，並無法改變「離婚」的事實。脫歐以來，英國和歐盟在如何財產分割方面似乎糾紛不小，雙方是否能達成自由貿易協議還懸念很多。

比如，原來有英國在內的歐盟家大財多，一旦離婚，除了貿易問題外，還有司法、金融服務、國防、外交政策、交通、科研、農林牧副漁等等方面如何分家的難題。

多數分析人士指出，這將是一項艱難的談判。離婚雙方不是個人，無法做謙謙君子，即使是有「紳士」之稱的英國，也有個所謂國家利益懸在頭上。英國和歐盟都要爭取對自己利益最大化。

英國政府方面認為，脫歐的基本盤很結實：原來作為歐盟三駕馬車之一的英國本國的經濟金融外交國防科研貿易等各領域的實力都是杠杠的，因此無需受到與歐盟的約束。

防疫工作看實力

就拿防治新冠肺炎疫情這個醫療健康領域來說，有分析人士指出，英國境內疫情幾乎絶大多數都是輸入性的，特別是從歐盟輸入的最多：意大利、西班牙、法國等，因此英國沒能從歐盟得到任何第一時間的「幫助」。

而英國在本土發現了輸入性的新冠肺炎病例後，立即以自己的方式進行了防疫、隔離、治療、研究等系列工作。在最初的9個病例中，英國發揮出醫療科技實力優勢，英國全民醫療衛生系統很快治好了8個病例。這在歐盟這次防疫工作中成績最為亮眼。

圖片版權 Reuters Image caption 意大利是歐洲國家裏最早對中國實施了禁飛令的。可是意大利卻成了歐洲新冠疫情最早和目前情況最嚴重的歐洲地區。

英國衛生官員表示，英國有健全的防疫體系和經驗，雖然英航與歐盟的航空公司一樣，暫停了往返中國航班，但英國政府仍然頂住壓力，拒絶國內有些人禁止中國航空公司和中國人來往中英之間的要求。

反觀歐盟，在衛生防疫方面做得並不如英國好，比如：意大利是歐洲國家裏最早對中國實施了禁飛令的。可是意大利卻成了歐洲新冠疫情最早和目前情況最嚴重的歐洲地區。

從目前新冠疫情防治的種種情況看，就不難理解英國為何不屑於留在歐盟疫情分享中心之內。如果要留在裏面，英國恐怕要貢獻更多疫情防治經驗、技術、醫療物資……脫歐已經實現，婚都離了，為何英國還要拿出實實在在的銀子供養對方？！

不信任歐盟法規

這裏最重要的一條原因是：英國如果還留在歐盟疫情預警中心裏的話，就必須遵守歐盟的法律規則。

衛生防疫是個牽涉到金融經濟、司法和人權等問題大事，是按歐盟的法律還是英國自己的法律，這可是個原則性問題。

在中國新冠疫情之下，有一個段子說，本來凖備離婚的夫婦因為出不了門都宅出感情來了，凖備生老二了……

觀察人士表示，已經邁出了歐盟門檻的英國，好不容易打碎了歐盟的枷鎖，可不希望因為新冠肺炎疫情「重新被歐盟套住」。

就未來談判的前景，在約翰遜政府領導下的英國已經不是過去的英國：大不了破罐子破摔。

圖片版權 Reuters Image caption 很多英國人到意大利疫區去滑雪，他們回到英國後就被要求在家自我隔離14天。

即使在貿易談判方面，英國政府目前的態度也十分強硬：即使是談判無法達成協議，最差的情況不過就是英國與歐盟最後還是按世界貿易組織的規則進行貿易——因為英國是純進口國，難道歐盟國家還會決定不要英國這個「客戶」？

在這種背景下，英國向歐盟提出了英歐貿易談判的強硬條件：在2020年7月1日前達成協議，要不就可能無協議脫歐。

當然，也有不少分析人士指出，英國和歐盟強硬的談判態度只是談判手段，其實雙方還都最終希望能和睦相處——仍然是「朋友」。

在全球化的大潮下，脫歐後的英國仍然是歐洲大家庭成員。在歐洲新冠疫情之下，英國也沒有對歐洲關閉大門，相反地是英國也會繼續和歐盟各國保持在防疫戰疫問題上的溝通，也會願意在必要的時候向歐洲伸出援手。