《花木蘭》真人版：迪士尼的政治正確是否矯枉過正

圖片版權 Disney Image caption 在1998年的動畫片版《花木蘭》中，將軍李翔與花木蘭喬裝成的男士兵花平有了感情。花木蘭表明身份後，二者共進晚餐。

迪斯尼製片人表示，真人版《花木蘭》中，動畫版的重要角色李翔被刪除。片方說他的故事情節在#MeToo時代不恰當。

花木蘭替父從軍的故事在中國家喻戶曉。在1998年的動畫片版《花木蘭》中，將軍李翔與花木蘭喬裝成的男士兵花平有了感情。花木蘭表明身份後，二者共進晚餐。

考慮到近期涉及美國好萊塢著名製片人性侵醜聞事件的發展，《花木蘭》製片人里德（Jason Reed）說，他們對這段動態關係感到不舒服。

里德說：「特別是在『#MeToo』運動時期，讓指揮官和下屬戀愛，這讓人很不舒服，我們認為這不合適。」

「在真人版中我們將李翔的角色一分為二，在另外兩位角色身上體現。一個是唐將軍，他在影片中是木蘭的導師；另一個是陳宏輝，是跟木蘭同隊同級的士兵。」

圖片版權 Disney Image caption 迪士尼重拍21年前自己的動畫作品，主題相同，但換成了真人版。

近期美國好萊塢製片人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）被判性侵和三級強姦罪成。兩年前針對他的性侵指控開始浮出水面，並掀起一場反性侵的#MeToo 運動。

在中國的社交媒體上，網友認為這個改動太「政治正確」。

網友「GDsPetit_P」認為：「為了政治正確有點矯枉過正。」

網友「_Gabby」認為「矯枉過正了。真愛和上下級有什麼關係？李翔是看得到花木蘭的堅毅勇敢才愛上她。 兩人即是伴侶，也是朋友，是最佳隊友。雖然要宣揚獨立女性的文化，但是能獨當一面的女性 一樣可以擁有愛情，請不要把戀愛等同於傻白甜和依賴男性。」

圖片版權 Disney Image caption 新版《花木蘭》劍指中國市場。

這部電影另一個看點是華人影星雲集。美籍華人演員劉亦菲擔當主角飾演花木蘭，武打巨星李連杰扮演皇帝，反派女巫則由一線巨星鞏俐飾演——這些都是已經在西方電影圈闖出名堂的中國大腕。

但此前主角劉亦菲的撐警言論觸發觀眾對電影的抵制情緒。2019年的夏天香港爆發反修例示威風波。各路影星紛紛選邊站表明自己的政治立場，其中包括劉亦菲。

圖片版權 Getty Images Image caption 劉亦菲的微博帖文為她主演的迪士尼電影《花木蘭》在推特上招致抵制。

2019年8月，劉亦菲在微博轉發中國官媒《人民日報》貼文與話題「#我也支持香港警察#」，並附上心形與加油表情符號。在另一個社交媒體輿論場的推特上，網友發起話題「#BoycottMulan」（抵制花木蘭）。

香港網民曾在本地網絡討論平台高登上呼籲一起罷看《花木蘭》真人版。有香港網名指劉亦菲為美國國籍，但就香港事件作此回應感到失望。

這是迪士尼真人版電影中製作成本最高的一部。將於3月27日在英國和美國上映，3月26日在香港上映。但由於新冠疫情的原因，推遲了在中國的上映時間。