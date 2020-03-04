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在美國民主黨總統提名人競爭的「超級星期二」，喬·拜登（Joe Biden）絶地逢生，贏下14個州中的8州。

美國前總統拜登分別贏得了馬薩諸塞州（Massachusetts）、明尼蘇達州（Minnesota）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）、阿肯色州（Arkansas）、阿拉巴馬州（Alabama）、田納西州（Tennessee）、北卡羅來納州（North Carolina）以及弗吉尼亞州（Virginia）的支持。而他的主要競爭對手伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）預計將會坐擁今晚最大的獎品——加利福尼亞州的選票以及另外三州的得票。

拜登與桑德斯現成為民主黨競爭的主要角逐者，獲得民主黨提名的候選人今年11月將與共和黨候選人、現任總統特朗普展開對決。

「超級星期二」決定的選票在7月民主黨總統候選人提名所需的1991名代表中佔有超過1300多名。就目前情況來看，拜登贏得了396名代表選票，桑德斯贏得了314票。

拜登的表現有多重要？

圖片版權 Getty Images Image caption 在加利福尼亞洛杉磯，選民們正排隊等待投票。

弗吉尼亞與北卡羅來納州的選情至關重要，因為這兩個州是2020年大選中的關鍵搖擺州。

出口民調顯示，拜登贏得了絶大多數非裔美國人的選票，而這也是民主黨選民中的一個關鍵群體。

拜登似乎同時還贏得了郊區選民的票數，民調顯示，這個選民群體已經放棄了現任美國總統特朗普。

「我們還活著，」拜登在洛杉磯對大批選民表示。「這次競選活動絶對將讓唐納德·特朗普打包回家。」

桑德斯選情如何？

如果桑德斯真如美聯社預計的那樣贏下加州，他將會得到加州帶來的415張豐厚選票。

政治傾向屬於左翼的桑德斯還贏得了他所在的佛蒙特州（Vermont）的支持，以及科羅拉多州（Colorado）和猶他州（Utah）。

緬因州（Maine）的不完全開票結果顯示，桑德斯與拜登在那裏並駕齊驅。

在一場勝選演講中，桑德斯批評了特朗普，但也對拜登發起了攻擊。

「我們正在挑戰政治集團（politcal establishement），」他說。「你不可能用同樣陳舊的方式，同樣陳腐的政治打敗特朗普。」

誰是今晚最大輸家？

此次民主黨初選的有力候選人之一、參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）在自己的家鄉馬薩諸塞州輸給了拜登，遭遇恥辱性的失利。

但或許今晚最大的輸家是前紐約市長麥克·布隆伯格（Mike Bloomberg），他自掏腰包，花費了超過5億美元，但只在面積很小的美屬薩摩亞領地上得到了些許安慰。

這位億萬富翁上月缺席了所有四場角逐，今天是他首次出現在總統候選人選票上。而在「超級星期二」之前，外界對他的期待已經有所下降。

他曾在投票前夕表示，計劃一直戰鬥到7月在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）舉行的黨代表大會。

「艱苦工作從現在開始」

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher） BBC北美記者

在「超級星期二」開始的時候，拜登希望的是可以把自己在南卡羅來納州（South Carolina）取得的驚人勝利轉化為今晚的一些選票，並使他仍然可以停留在與桑德斯的較量範圍內。按照這個標凖，今晚拜登取得的成績已經超過了他最高的期待。

拜登在南卡羅來納州展現出的黑人支持率在南部多個州得以再現，比如北卡羅來納州、弗吉尼亞州以及阿拉巴馬州，他在這三個州都得到了超過60%的支持。這也有助於抵消桑德斯在得克薩斯州的西班牙裔選票。

這個周二的夜晚是拜登的慶祝之夜。而艱苦的工作也從現在開始了。他現在需要在每個州依次對桑德斯進行奮力打擊，這可能會一直持續到7月的民主黨全國代表大會。他必須瘋狂籌款並迅速形成組織，以追趕桑德斯的優勢。同時，他也會再次成為共和黨人攻擊的對象。

就在幾周前，他還被視作沒有任何希望，如果最終贏得提名，這個名額應該是他通過一番苦戰爭取得的。

拜登VS桑德斯

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在民主黨選民正在抉擇哪位候選人更有機會在今年秋天阻擋特朗普連任的時候，民主黨走到了一個十字路口。

這次選戰中，民主黨一度擁有超過20個人參與角逐，且以多名女性及有色人種參選人而獲得好評，但現在，這場競賽越來越像是兩名七旬白人男性的較量。

其中一人是奧巴馬政府中的溫和派副總統拜登，另一人是自由派代表人物桑德斯，他們二人對美國的未來有著決然不同的計劃。

前副總統拜登宣稱自己是一名值得投票的實用主義者，他說要在特朗普結束執政後通過漸進式改革恢復「正氣」。

但他的批評者認為，拜登的競選活動沒有任何新意，而且作為一名華盛頓內部人士，他的畢生政治生涯給他帶來了太多政治負擔。

桑德斯的批評者表示，一名自稱為民主社會主義者的人不會贏得佔領白宮所需要的中間選民的選票。

今年78歲的桑德斯正計劃使用數萬億美元和更高的稅收全面改革美國經濟，從醫療衛生到教育，無所不包。