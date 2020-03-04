圖片版權 Getty Images

從中國武漢去年12月出現病例到如今疫情蔓延至全球幾十個國家，新冠病毒的未知數很多，而答案對控制疫情極為關鍵。

BBC中文為您盤點病毒出現三個月以來至今仍然沒有凖確答案的五個問題：

1. 到底多少人感染？

世界衛生組織總幹事譚德塞3月3日公布的數據是全球共有新冠病毒確診病例90893人，導致3110人死亡。

而中國疾病控制中心同日公布的中國境內的確診人數為80422人，死亡2984人。

但各國政府和世界衛生機構無法掌握的數字是：究竟有多少人感染了病毒、沒有症狀卻具傳染性。

以英國為例，薩里郡出現的一例確診病人，從來沒有到過受感染的地區，他是通過什麼途徑感染的呢？

至今多個國家的衛生當局對大規模疫情都發出了預警。

美國疾控中心預測：新冠病毒廣泛的傳播可能表現為大量民眾同一時間需要醫療服務。

英國至今雖然只有51個確診病例，而且其中12例已經康復，但首相鮑里斯·約翰遜3月3日的警告是：如果疫情爆發，高峰期英國可能有五分之一的勞動力請病假。英國國家統計局2019年估算的英國勞動人口為3260萬，五分之一即652萬人。

日本厚生省（衛生部）也警告說，目前正面臨國內罹患者大量增加，正在凖備針對重症者的醫療提供體制。

2. 病死率是多少？

對新冠病毒的最新研究判斷認為，絶大部分受感染的人只有輕微的症狀，但是有基礎疾病的老、弱、病者被病毒嚴重感染的機率卻很高。

而對這一病毒造成的死亡率，隨著疫情規模的擴大，數字也在不斷修正。

有關新型冠狀病毒，BBC中文詳細報道在這裏：

圖片版權 EPA Image caption 英國呼籲公眾勤洗手防範病毒，藥房裏的消毒液被顧客搶購一空。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）在3月3日的記者會上表示，全世界已報的新冠病毒確診病例中約3.4%的患者死亡。

今年2月4日，中國衛生健康委員會的官員在記者會上透露，中國在疫情初期的病死率是2.3%，到2月初降低到2.1%，但武漢市的病死率是4.9%。

不過，這位官員特別強調，「統計到的確診病例的病死率，也就是說分母是現在能夠確診的病例，當然可能還有一些輕症的病例，還有其他的沒有納入到我們目前的統計當中來。」

而沒有納入到官方統計中的死亡人數究竟有多少呢？這個問題到疫情完全結束時會有答案嗎？

3.疫苗多久才能研發面世？

疫苗仍然是防控傳染病最有效的手段。新型冠狀病毒疫苗什麼時候能夠研發面世呢？

對此，各方面有諸多說法，從3個月、3年到5年的說法都有，這是因為疫苗從研發到批量生產，需要經歷動物實驗、人體臨牀試驗、大規模人群驗證有效、世界衛生組織的許可及本國許可等程序。

近年來其他引起「國際公共衛生緊急事件」的傳染病疫苗的研發過程，對本次新型冠狀病毒疫苗研發具有一定的參考價值。

2003年中國薩斯疫情爆發後，也同樣面臨疫苗研發問題。不過，當眾多研究人員終於將疫苗從實驗室研發出來後，薩斯疫情卻已經結束，沒有了可以做臨牀實驗的人群，因此市面上一直都沒有薩斯疫苗。

2014年，非洲出現埃博拉疫情。隨後全球各大科研機構和製藥公司展開科研攻關，競相研發疫苗。

5年多後的2019年11月，世界衛生組織首次預認證了由默克公司生產的埃博拉注射疫苗。世衛組織表示，這一預認證有助於疫苗供應，最後這一疫苗在風險最大國家推出將是2020年年中。

4. 零號病人是誰？

中國官方最初報告稱，首例冠狀病毒病例是在12月31日確診。

之後許多肺炎感染病例立即被指與湖北省武漢市販賣野味的華南海鮮批發市場有關。

華南海鮮批發市場因此被認定與新型冠狀病毒的初期感染有關，並很快被當局關閉。

然而，一項由中國研究團隊發表在《柳葉刀》醫學雜誌上的研究卻稱，第一位被診斷出感染Covid-19病毒的日期早在2019年12月1日。而且，該病例與華南海鮮市場「沒有關」。

你的器材不支持播放多媒體材料 你洗手洗對了嗎？

武漢市金銀潭醫院的資深醫師、該研究作者之一吳文娟醫師之前告訴BBC中文，該患者是一名患有阿爾茨海默氏病的老人。

吳文娟說：「病人住在離海鮮市場四、五個公交站遠的地方，因為臥病在牀，所以他基本上沒有出門。」

她還說，接下來的幾天中有另外3人出現症狀，其中2人也未曾接觸海鮮市場。

那麼，零號病人，即被病毒或細菌性疾病感染的第一人究竟是誰呢？

目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論。但值得警惕的是這一溯源工作被政治化，因為它只會讓追溯工作和研究變得更加艱難。

5. 康復者會再次感染嗎？

在中國國內，新冠病毒感染者康復後又再次被檢測出感染的消息時有出現。有專家認為，這或許並不是第二次復發，而是患者本身就沒有徹底康復。

最近，日本也報道了一名40多歲女性在康復後再次被感染的消息。日本醫療專家認為，有可能是她體內原已變弱的病毒復出。

對康復者會不會第二次被病毒感染的問題，官方的說法是病人治癒後，治癒患者的體內會出現抗體，重新再感染的可能性很小。

如果出院後檢測再次出現陽性結果，可能是因為試劑盒的敏感度不同造成的，又有可能是病毒復出。

這給治療新冠病人帶來了新的難題。