肺炎疫情和難民潮 少了英國的歐盟多了「矛」與「盾」

圖片版權 Getty Images Image caption 土耳其協助大量敘利亞難民湧向希臘邊境，把安全與檢疫問題丟向歐盟。

剛剛遭遇英國脫歐所帶來財政收入驟減打擊的歐盟，旋即又趕上新冠病毒疫情暴發和土耳其決定把境內難民都「送」到歐盟去的衝擊，安全和檢疫都怎麼辦？錢又從哪裏來？歐盟面臨危機。

2020年3月伊始，新冠病毒疫情在中國受到控制、感染人數開始向下之際，歐洲的感染人數卻在大幅飆升。歐盟各國忙於防控疫情的幾乎同時，中東之亂又導致邊境出現了新的難民潮危機，真可謂福無雙至。

日前，不滿西方對敘利亞佔據的袖手旁觀，土耳其總統埃爾多安宣佈，不再執行2016年與歐盟達成的阻止難民進入歐洲的協議，數百萬來自敘利亞和亞非各國的難民開始從陸海兩路湧向歐洲。

土耳其和難民潮的「矛」

一段時間以來，作為北約成員國的土耳其為了自身利益與俄羅斯關係走近，並不顧北約盟國反對而堅決購買和裝備了俄國防空導彈系統；誰知，隨著俄羅斯顧問和敘利亞政府軍即將奪下敘利亞境內最後一塊與土耳其接壤的叛軍根據地，直接威脅到土耳其利益，致使土耳其與俄羅斯反目成仇。土耳其也與俄羅斯支持的敘利亞軍展開激戰。

土耳其此時向歐盟和北約喊話，希望能施加壓力逼退俄羅斯。但正經歷英國脫歐、經濟下滑、民粹右翼勢力崛起等多方困難的歐盟，基本無力援手；歐盟大國意大利又爆發新冠肺炎疫情，直接威脅接壤的歐盟心臟地區，更使得歐盟各國無暇他顧。而此時土耳其的埃爾多安把難民之「矛」當作勒索，也讓歐盟倍感憤怒。

德國總理默克爾在柏林指責土耳其希望通過犧牲難民利益在政治上達到目的，這種做法完全不能接受。現在這些難民湧向歐盟邊界，他們面對的很可能是死胡同。

希臘成為歐盟的「盾」

土耳其稱，目前收容著約370萬難民。本來是希望在敘利亞土耳其邊境地區設立一個難民區來容納他們，但現在遭到敘利亞方面的打擊，收容安置計劃落空，歐盟視而不見，所以就要把難民送往歐洲。

據土耳其媒體報道說，大量難民已開始乘坐土耳其方面專門提供的巴士，來到邊境地帶，凖備隨時偷渡到希臘。

歐盟委員主席馮德萊恩明確表示，希望希臘成為歐盟邊境的「盾牌」，並立即向希臘承諾歐盟將提供七百萬歐元的專項撥款。

希臘表示，目前已阻擋了約2.5萬名移民試圖跨越邊境湧入希臘。目前希臘已確診了一些新冠病例？歐盟的盾牌能擋住新冠病毒可能隨著移民潛入的風險嗎？

圖片版權 AFP Image caption 土耳其說，今後幾天會有3萬名難民湧入歐盟。希臘方面則使用催淚彈驅散邊境上湧來的難民。

聯合國難民署也疲於應付，呼籲各方保持冷靜，保證人道主義。

歐盟現實和前景

歐盟委員會在最近發佈的一份報告中，列出了歐盟2020年需要面對的10大挑戰，其中就包括在歐盟各國內部掀起巨大社會分歧的外來移民問題；其他問題還包括氣候變化、交通通訊、能源、兒童、美國的政治走向等。

十大問題中並沒有新冠肺炎疫情。

可是，疫情如今儼然已經成為歐盟必須面對的第一大問題。到3月初，歐洲已有33國確診新冠病例，主要都在歐盟各國內部，病例人數排名前列的包括：意大利、法國、德國、西班牙。

反而是歐盟原第二大淨財政收入貢獻國英國脫歐之後如和「分家」談判這樣的重大事件，如今似乎已經暫時無暇顧及。