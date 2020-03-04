肺炎疫情：病毒全球延燒 意大利關閉學校 英國病例陡增
新冠病毒肺炎疫情在中國持續呈現「降溫」趨勢，確診人數連日下降，但在其他一些國家卻繼續延燒。
4日，歐洲目前最嚴重的「疫區」意大利宣佈「極端」措施，今後兩星期內關閉全境所有學校。
同一天，英國確診患者人數激增34，總計達到85。
電子教學
截至發稿時（倫敦時間4日下午），意大利確診病例已經達到2296人，累計80例死亡。
意大利政府決定，從3月5日起（或最遲下周3月9日起），關閉境內所有學校直至3月中旬。
此前，意大利北區疫情嚴重的地區一些大學已經開始進入遠程、電子教學模式。
這一消息在疫情最初爆發的中國引起普遍關注。
決定宣佈不到兩個小時，在新浪微博上，#意大利決定關閉全國學校及大學#就登上熱搜榜，閲讀3369.8萬。
「輸入病例」
英國今天新增確診病例大多為「輸入性」，34人當中有29人最近曾前往「公認疫區或地點」，3人在英國境內感染。
英國首席衛生顧問Chris Whitty說，目前還不清楚這些人是如何被感染的。衛生部門已經開始追蹤接觸者。
早些時候，惠蒂曾說，病毒在英國流傳「很有可能」。
目前英格蘭確診病例總計為80，蘇格蘭三例，威爾士和北愛爾蘭各有一例。
英國政府周二（3月3日）宣佈的抗疫"作戰計劃"說，如果疫情擴大，政府可能考慮的措施包括：關閉學校、減少公眾聚會、居家上班。
全球性傳染病？
在疫情嚴重的韓國和伊朗，死亡案例均有上升，韓國新增三例，總計達35；伊朗新增15例，總計達92。
另外，南美的智利和阿根廷出現該國首例確診病例。
德國衛生部長Jens Spahn周三（4日）下午說，在中國爆發的新冠疫情已經成為全球性傳染病。
他說，局面迅速變化，可以明確的一點是，疫情還沒有達到「頂點」。
世界衛生組織目前還沒有把疫情定性為全球性流行病。
「可以控制」
3日，世界衛生組織（WHO）剛剛表示，新型冠狀病毒肺炎疫情將世界帶入「未知的境地」。
世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，這種病毒"獨一無二"，但是他還說，通過正確的措施仍然可以被控制。
世衛總幹事表示，2019新型冠狀病毒（COVID-19）在全球的蔓延不是一條"單行道"，而如果各國迅速有效地行動，從採取限制措施開始，是可以打敗它的。
"別無選擇，只能現在就立即行動，"他說。