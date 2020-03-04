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新冠病毒肺炎疫情在中國持續呈現「降溫」趨勢，確診人數連日下降，但在其他一些國家卻繼續延燒。

4日，歐洲目前最嚴重的「疫區」意大利宣佈「極端」措施，今後兩星期內關閉全境所有學校。

同一天，英國確診患者人數激增34，總計達到85。

圖片版權 Reuters Image caption 享譽國際的米蘭也淪為疫區

電子教學

截至發稿時（倫敦時間4日下午），意大利確診病例已經達到2296人，累計80例死亡。

意大利政府決定，從3月5日起（或最遲下周3月9日起），關閉境內所有學校直至3月中旬。

此前，意大利北區疫情嚴重的地區一些大學已經開始進入遠程、電子教學模式。

這一消息在疫情最初爆發的中國引起普遍關注。

決定宣佈不到兩個小時，在新浪微博上，#意大利決定關閉全國學校及大學#就登上熱搜榜，閲讀3369.8萬。

圖片版權 EPA Image caption 倫敦地鐵已經有人開始戴口罩

「輸入病例」

英國今天新增確診病例大多為「輸入性」，34人當中有29人最近曾前往「公認疫區或地點」，3人在英國境內感染。

英國首席衛生顧問Chris Whitty說，目前還不清楚這些人是如何被感染的。衛生部門已經開始追蹤接觸者。

早些時候，惠蒂曾說，病毒在英國流傳「很有可能」。

目前英格蘭確診病例總計為80，蘇格蘭三例，威爾士和北愛爾蘭各有一例。

英國政府周二（3月3日）宣佈的抗疫"作戰計劃"說，如果疫情擴大，政府可能考慮的措施包括：關閉學校、減少公眾聚會、居家上班。

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「大流行病」？

全球性傳染病？

在疫情嚴重的韓國和伊朗，死亡案例均有上升，韓國新增三例，總計達35；伊朗新增15例，總計達92。

另外，南美的智利和阿根廷出現該國首例確診病例。

Image caption 截至3月3日病毒蔓延情況

德國衛生部長Jens Spahn周三（4日）下午說，在中國爆發的新冠疫情已經成為全球性傳染病。

他說，局面迅速變化，可以明確的一點是，疫情還沒有達到「頂點」。

世界衛生組織目前還沒有把疫情定性為全球性流行病。

圖片版權 AFP Image caption 世衛堅稱，限制措施仍然能夠"擊退病毒"

「可以控制」

3日，世界衛生組織（WHO）剛剛表示，新型冠狀病毒肺炎疫情將世界帶入「未知的境地」。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，這種病毒"獨一無二"，但是他還說，通過正確的措施仍然可以被控制。

世衛總幹事表示，2019新型冠狀病毒（COVID-19）在全球的蔓延不是一條"單行道"，而如果各國迅速有效地行動，從採取限制措施開始，是可以打敗它的。

"別無選擇，只能現在就立即行動，"他說。