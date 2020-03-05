馬來西亞：馬哈蒂爾為何執政兩年就垮台

圖片版權 Getty Images Image caption 馬來西亞新總理穆希丁（Muhyiddin Yassin）3月1日宣誓就職。

2018年的選舉被馬來西亞人視為歷史性轉折，因為它成功推倒主導馬來西亞政壇60年的政黨。

不過，短短兩年不到，新政府就垮台，馬來西亞再次由過去的執政黨重新掌權。曾經點燃改革希望的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）政權，為何會如此快速地黯然下台？

政治動蕩的一周

過去一周，馬來西亞在經歷了前所未有的政治動蕩後，出現一名新總理。

新總理穆希丁（Muhyiddin Yassin）並不是個愛出風頭的政治人物，2016年曾被馬來民族統一機構（巫統）（UMNO）開除。

隨後，穆希丁與退出「巫統」的馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）等人共同創建「土著團結黨」，馬哈蒂爾任榮譽主席，穆希丁任主席，並和前副總理安華（Anwar Ibrahim）組成多種族的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）。

他們的合作加上公眾對於前朝貪腐的憤怒，成功擊敗「國民陣線」（Barisan Nasional）取得執政權，終結執政聯盟「國民陣線」60年的執政。

過去一周，「土著團結黨」（Bersatu）主席穆希丁和超過30名國會議員與前執政黨（國民陣線）結盟，一起推翻了馬哈蒂爾政權。對於將2018年大選視為馬來西亞政治分水嶺的人來說，這是個巨大的打擊，代表著國家回到一個新「起點」。

今年72歲的穆希丁是「土著團結黨」主席，目前「土著團結黨」與「巫統」和伊斯蘭教黨聯合組建政府。「巫統」是新執政聯盟中最大的政黨，以「巫統」為核心的政黨聯盟「國民陣線」曾連續執政馬來西亞60年。

「我向你們道歉，我已經盡力了。」馬來西亞的年輕政治人物、青體部長兼「土團黨」青年團團長賽沙迪（Syed Saddiq）在推特上表示道歉。他表示，「過去一周，我已經自我反思，我認為若有足夠的時間，我應該還能完成更多的事。」

賽沙迪在2018年馬來西亞大選代表「希望聯盟」「土著團結黨」當選為柔佛麻坡的國會議員，當時他的勝利被視為民眾渴望改變的象徵。雖然和賽沙迪與穆希丁在同一政黨，但他拒絶與「巫統」合作。許多抗議聲音批評該政黨是「後門政府」之一。

人權律師法蒂亞娜瓦（Fadiah Nadwa Fikri）說：「這完全背叛了人民。」並表示，人們當年投票並非是要看到這樣的結果。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬來西亞民眾上街抗議「後門政府」

「希望聯盟」崛起

「希望聯盟」政黨是多個政黨在權衡之下所組成的執政聯盟，其成員包括由安華領軍、以華人為主、強調改革的「人民公正黨」（Keadilan）、「民主行動黨」（DAP）、以及另外兩個以馬來人為主的政黨：「國家誠信黨」（Amanah）及「土著團結黨」（Bersatu）。

馬來西亞前總理馬哈蒂爾屬於「土著團結黨」，過去也有多年的執政經驗，擁有龐大的馬來裔族群的支持，選民信任他，因此決定放棄當時的執政黨轉而支持他。

「希望聯盟」也獲得許多反貪腐、反濫權的民間組織大力支持。

一直到2018年5月9日馬來西亞的大選日，「希望聯盟」仍不敢確定自己能否成功擊敗長年執政的「國民陣線」，但當時的選情充滿希望，人們也很興奮。

當時馬哈蒂爾的競選策略之一，是將時任總理的納吉布（Najib Razak）比喻成「偷國家錢的小偷」。納吉布被指在「一馬發展公司」（1MDB）中串謀貪污。

因著物價上漲及政府徵收消費稅等造成民怨，加上馬來選民的選票分裂至三個政黨（「希望聯盟」、伊斯蘭黨、「國民陣線」），成功使「希望聯盟」擊敗主導馬來西亞政府60年的政黨，獲得執政權。納吉布也因此成為「國民陣線」首位丟掉政權的「歷史罪人」。

那「希望聯盟」後來到底怎麼了？

安華與馬哈蒂爾的「愛恨情仇」

圖片版權 Getty Images Image caption 馬哈蒂爾與安華的愛恨情仇，可以追朔至過去30年。

政黨要結盟一直是件不容易的事情。聯盟的兩個政黨領袖馬哈蒂爾與安華的「愛恨情仇」，可以追朔至過去30年。

安華曾是馬哈蒂爾的部下，也並被指定為馬哈蒂爾的繼任者。兩人在2018年競選期間達成共識，同意由馬哈蒂爾代表競選，若順利當選總理，兩年後會將政權交給安華，但是確切的日期及方式則從未對外說明。

他們倆人的性格也有所衝突，像是對於聯盟如何處理經濟問題就有分歧。獨立民調機構默迪卡中心（Merdeka Center）主任易卜拉欣·蘇費安（Ibrahim Suffian）表示，馬來西亞也有其他國家同樣在面對的問題。他並舉例：「像是經濟增長，人們薪水卻沒有跟著物價漲，特別是馬來族裔的年輕人受害最深。」

他說：「『希望聯盟』遇到的問題是薪水豐厚的工作機會並未跟著經濟起飛而增加。當他們執政時才發現政府有大量的負債需要處理。」

種族政治

馬來西亞自1957年獨立，1963年成立了馬來西亞聯邦政府。種族一直主導著馬來西亞政治，馬來人佔人口的一半以上，並被稱為「馬來西亞土著」（bumiputera），這包括了馬來半島和婆羅洲的原住民，約佔總人口的68％。

最大的少數族群是華人，他們也是最成功且有錢的族裔，通常是在英國殖民時期移民至馬來西亞。

1969年5月13日馬來西亞發生種族衝突事件，從那之後，政府制定有關馬來人的政策顯得至關重要。

由於馬來人在經濟地位上往往不及華人，馬來西亞華人擁有較多的經濟資源，「巫統」將自身定義成「照顧馬來人的政黨」。

圖片版權 Getty Images Image caption 部分馬來人擔心，由華人為主組成的「希望聯盟」可能會減少親馬來人政策。

80至90年代，馬哈蒂爾執政的22年期間，國家發展以馬來人為優先，扶助馬來企業，使經濟大幅成長，但同時也造成貪污和腐敗。

雖然如此，馬來族裔仍對政府的親馬來政策滿意。部分馬來人擔心，由華人為主組成的「希望聯盟」可能會減少親馬來人政策。到鄰近吉隆坡附近的鵝嘜縣（Gombak）走一趟，就能感受到馬來人的擔憂。

市中心的高速公路及高樓大廈，交錯在混凝土公寓樓以及成排的小型作坊和汽車維修中心之間。

凖備開一間小型咖啡廳的穆罕默德·伊敏（Mohammad Amin）告訴BBC，他感覺，馬來人不再像過去那樣受到政府的照顧。

他並描述，住在該地的窮人連日常最基本的開銷都無法應付。並說，政府並沒有照顧住在鄉村的的馬來族裔們。

因此，儘管「巫統」的形象因「一馬發展公司」（1MDB）貪污案重創，但他們已經開始利用民眾對執政黨處理經濟議題上的失望，希望吸引他們的支持。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬來西亞前總理納吉布因涉嫌侵吞巨款，以貪腐等罪名遭到逮捕。

過去兩年，「希望聯盟」在國會議席中丟失6個國會或州議會席次，也不讓人意外。

不斷的敗選，也使安華的支持者向馬哈蒂爾施壓，要求上任兩週年後將執政權交給安華，但遭到拒絶。安華陣營雖然並未強求交棒，將交棒的權利仍留給馬哈蒂爾，但是聯盟日益緊張的局勢，使穆希丁離開「希望聯盟」，投向敵營。

如同過去40年每次的危機，馬來西亞內外都有個說法，就是無論政壇如何動蕩，懂得操弄政治角力的馬哈迪爾一定會緊抓權利，確保自己排在首位。

辭職決定使他摔了一交

當他遞出辭呈震驚政壇時，朝野政黨紛紛表態支持他再度任總理，就連安華當時也強調，馬哈迪並沒參與推倒「希盟」政府的陰謀。不過，這出宛如馬來西亞政界的「紙牌屋」發展至上周，證明了這名高齡94歲的政治老將心中的算計出現大失誤。

馬來西亞王室2月29日發表聲明，宣佈「土著團結黨」主席穆希丁（Muhyiddin Yassin）成為下任總理。3月1日，穆希丁宣誓就職。

雖然馬哈蒂爾已表示將會在國會中推翻新政府，但王室的任命及祝福，顯然都會是穆希丁的強大資產，這無疑會吸引大批人站在穆希丁這一邊。

穆希丁是否擁有多數議員的支持還無法確定，但是馬哈蒂爾已經提出挑戰，聲稱他才是擁有國會多數支持的一方。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院的政治學家伊茲丁（Mustafa Izzuddin）強調，最高元首無法作出政治決定。

伊茲丁說：「最高元首有可能做兩方的調解人，居中協調並團結兩方，這在馬來西亞歷史上非常少見。」

不過他也指出，「馬來西亞的政壇正充滿未知，因此可能必須做出一些前所未有的決定，國王可能已將穆希丁視為最值得信賴且最能維持政壇穩定的人。」

馬哈蒂爾與王室的衝突

值得一提的是馬哈蒂爾和馬來西亞蘇丹王室曾有衝突，這也可能影響的國王任命總理的選擇。

1983年和1993年，他曾提倡憲法改革，對王室權力施加限制。

新南威爾士大學退休榮譽教授卡斯勒（Clive Kessler ）表示，在過去的危機中，王室中抵抗馬哈迪的勢力是現任國王的父親。他說：「記憶和怨恨總是不容易遺忘。」

因此，失去兩年政權後，「巫統」重新掌權，納吉布仍是黨內的重要人物，其貪污案的調查和審判將可能因此被擱置。

而安華則是再次面對挫敗，在90年代他就被外界認為有望成為總理，他也一直相信今年就有機會掌權，卻遇到政壇大地震。

安華的政治生涯宛如莎士比亞作品中的悲劇情節，而他閲讀莎士比亞作品的時候，可能就是因「雞姦罪」入獄服刑，蹲在牢裏的那兩年。

至於馬哈蒂爾這名現代傑出的政治家，政治之路遇到阻礙，可能也走終點。

圖片版權 Instigram Image caption 馬哈蒂爾刻意營造他和他夫人的醫生形象，發誓要根治馬來西亞的疾病

正當他面對政壇地震，而無法控制情緒時，他的妻子緊抱著他，或許希望馬哈蒂爾95歲生日前好好退休吧。