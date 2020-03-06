圖片版權 Lillian Faderman Image caption 菲利斯（右）領養莉莉安（左）為女兒。

本文講述的是兩位美國女人之間非同尋常的愛情故事。

她叫菲利斯·歐文（Phyllis Irving），她叫莉莉安·費德曼（Lillian Faderman）。

1971年，加利福尼亞州立大學的教授莉莉安聯繫了該校中心之一的學術負責人菲利斯，商討籌辦一個研究項目的事宜。 兩人從此相識， 也開啟了一段接近半個世紀、崎嶇坎坷的浪漫故事。

地下戀情

圖片版權 Getty Images Image caption 當時的同性戀伴侶都是偷偷摸摸，不敢讓別人知道的

1970年代初，包括加州在內，美國幾乎所有州都有歧視同性戀團體（LGBTQ)的法律。 1975年加州才通過法律使同性之間性行為合法化，該法律在1976年生效。

可想而知，那時的同性戀伴侶都是偷偷摸摸，不敢讓別人知道的。

莉莉安對BBC表示，當時的美國，人們視同性戀為犯罪行為，因此，大多數同性戀都不敢公開身份。

菲利斯和莉莉安開始秘密約會，並沒有公開自己的性取向。

但大學同事很快就意識到她們兩人的關係非同尋常，因為她們總是在一起，幾乎形影不離。

莉莉安說，當她開始出版關於女同歷史的書籍時， 周圍的人對她們二人的關係都已經心知肚明。

成立家庭

圖片版權 Getty Images Image caption 莉莉安懷孕了，1975年生下了一個兒子，取名為阿夫拉姆。

莉莉安和菲利斯不但希望生活在一起，還夢想著能有自己的小孩，組成一個家庭。

1974年，兩人決定生個小寶寶。 34歲的莉莉安尋求生育診所專家的幫助。

當時在美國使用人工受精方法懷孕的人本來就不常見，尤其是對一個單身女性來說。但莉莉安成功地說服了醫生，同意幫助她。

莉莉安對醫生說， 自己有博士學位，又在大學擔任要職，因此讓許多男性望而卻步。

幸運的是， 醫生相信了她的話，並成功地為她實施了人工受精。

莉莉安懷孕了。1975年生下了一個兒子，取名為阿夫拉姆。他們有了一個真正的三口之家。

但不久，他們就認識到，這種家庭缺少法律保護。現實生活中的一些小事就有可能給他們帶來諸多不便和問題，比如， 如果阿夫拉姆病了，菲利斯需要帶他去看醫生，但是菲利斯並不是阿夫拉姆的法定保護人。

圖片版權 Lillian Faderman Image caption 三口之家

莉莉安說，這還不算，萬一自己遇到不測，菲利斯無法從法律上保護兒子，因為菲利斯不是阿夫拉姆的法定父母之一。這尤其讓莉莉安感到不安。

此外，當時的法律也不允許同性戀伴侶領養孩子。

然而， 當時加州的法律卻允許兩個成年人之間辦領養手續，只要雙方年齡相差10歲以上。

於是，她們毫不猶豫地抓住這一機會。菲利斯領養了比她小11歲的莉莉安為女兒。這樣，菲利斯和莉莉安就成了母女，菲利斯也從法律上成了阿夫拉姆的外祖母。

莉莉安解釋說，這樣做可以繞開法律。

兩個媽媽

圖片版權 Lillian Faderman Image caption The couple, who have now been together for 48 years, considered the adoption a simple legal manoeuvre

2008年，加州開始允許同性婚姻，菲利斯和莉莉安很快就結了婚。 她們的關係也由法律上的母女關係變成了真正伴侶。

那時很少有來自同性伴侶家庭背景的孩子，所以，兒子阿夫拉姆小時候總是對小朋友介紹說，菲利斯是他的外祖母。

但是在家中 阿夫拉姆還是把菲利斯當媽媽。他叫她菲利斯媽媽。

如今阿夫拉姆已經長大成人，並有了自己的兒子。但他依然叫她菲利斯媽媽。

一波多折

圖片版權 Getty Images Image caption 七十年代，美國同性戀也都不敢公開。

正如前面所說，當加州在2008年允許同性婚姻之後，菲利斯和莉莉安在法律通過的第二天就結了婚。

她們太神速，以至於在結婚前並沒有解除兩人之間的母女關係。

因此，從法律層面上來講，她們既是母女又是婚姻伴侶。

雖然對她們二人來說， 母女關係只是為了法律方便，是一紙空文而已，但問題並非如此簡單。

她們後來才了解到， 根據加州的法律，如果沒有解除母女之間的領養關係就結婚，意味著她們的婚姻是無效的。

不僅如此，如果她們沒有取消領養關係而前往美國一些其他州的話，還有可能被控亂倫罪。 因為美國各個州的法律是不一樣的。

2015年， 美國所有州都開始承認同性婚姻。她們認識的一位律師建議她們廢除領養關係，重新結婚。

圖片版權 Lillian Faderman Image caption 2008年的婚禮

就這樣，她們解除了母女領養關係。

但阿夫拉姆認識到，這就意味著，菲利斯與他不再有法律關係。因此， 阿夫拉姆又重新要求菲利斯領養自己。

領養儀式非常溫馨，阿夫拉姆的妻子和兒子也出席了儀式。而對菲利斯來說，這一時刻更加特別--這位已經長大成人的男子漢也是她從小帶大的。

在阿夫拉姆還在莉莉安腹中的時候，菲利斯每晚就會給他唱歌；他出生後，菲利斯幫著照顧，為他換尿布等等。

現在，阿夫拉姆正式要求菲利斯媽媽領養他，成為他合法的媽媽，這讓她非常感動。

經過數十載的艱辛曲折，這個家庭終於獲得了他們所追求的法律地位。

2003年，莉莉安出版了一本叫Naked in the Promised Land的自傳體，講述了這個令人難以置信的真實故事。

她們的故事也是美國女同爭取平等權利、幸福婚姻家庭的真實見證和寫照。