中國外交部要求美國解釋CIA網絡攻擊指稱

圖片版權 Getty Images Image caption 中國網絡安全公司奇虎360說美國可能已經取得多國最機密的資料。

中國網絡安全公司奇虎360早前發表報告指控美國中情局（CIA）過去11年多次向中國不同機構發動網絡攻擊，中國外交部批評美國的做法，並要求美方就報告中的指控「作出清楚的解釋」。

中國外交部發言人趙立堅在周三（3月4日）的例行記者會說，奇虎360的報告是美國不斷對外國政府和公司發起「大規模、有組織、無差別」網絡攻擊的又一例證。他又指出：「事實證明，美國才是全球最大的網絡攻擊者，是名副其實的黑客帝國。」

奇虎360的報告指出，它研究一些惡意電腦程式後，發現證據顯示美國中央情報局（CIA）曾經針對不同航空公司、汽油公司和政府部門發動攻擊。「我們相信過去11年的攻擊中，中情局已經取得中國、以至其他國家最機密的資料。」

BBC已經向中央情報局查詢，至今未獲回復。

分析──BBC安全事務記者戈登·科萊拉（Gordon Corera）

近年我們不斷聽到網絡公司，以及不少西方政府指控其他國家發動網絡攻擊，中國經常成為被指責的對象。

但許多私人網絡安全公司其實不太願意指名道姓地指控某一些國家發動攻擊。

奇虎的報告顯示，中國的網絡安全公司十分願意針對西方國家對中國的指控進行還擊。

而中情局曾經使用的一些網絡攻擊工具外洩，也讓奇虎等的公司更容易作出這些指控。

美國一些網絡安全公司過去曾經配合美國政府的政策，作出指控，現在看來，似乎中國網絡安全公司也會願意這樣做。

「維基解密」網站2017年曾經刊登一些文件，聲稱揭露中情局使用的監聽系統讓局方監聽任何智能電話、或裝有內置麥克風的智能裝置。

英國皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）學者沙利文（James Sullivan）說，美國擁有發動網絡攻擊的能力已經不是新鮮事。

「不管這份報告的指控是否屬實，它也會引起外界討論發動網絡攻擊的倫理道德問題。」