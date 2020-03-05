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面對疫情大潮的英國，3月5日是特殊的一天。

在短短24小時之內，英國出現本土第一名患者因感染新冠病毒離世，確診病例一日增加30例——首度突破一百大關，而歐洲最大短途航空公司也宣告破產三件大事。

英國疫情三個第一

據英國衛生部門透露，首例本土死亡病例是一位70多歲身體狀況不佳的婦女，她在倫敦大區以西數十公里的皇家伯克郡醫院醫治無效死亡。醫院表示，這位婦女此前曾多次因其他病狀住院治療，而這次是周三檢查時發現新冠病毒陽性之後不久就醫治無效死亡。

圖片版權 PA Media Image caption 皇家伯克郡醫院

與此同時，在過去24小時內，英國各地新冠病毒感染確診病例增加30多例，一躍從日前的87例到發稿前的116例，突破一百例心理大關。

疫情也嚴重衝擊民航工業。在英國航空、維珍航空等大型航空公司要求員工無薪休假同時，英國也是歐洲最大區域中短途航空公司英國的弗萊比（Flybe）宣告破產，導致至少2500多人失業，和數個地方機場運營困難。

弗萊比航空公司表示，冠狀病毒疫情對航空旅行需求下跌是造成其崩潰的部分原因。

疫情衝擊英國與歐洲經濟

同日，倫敦金融城中的匯豐銀行大廈也因為一位最近從香港回歸的員工驗出病毒陽性而臨時關閉消毒。

英國衛生官員宣佈，疫情防範已經從遏制階段進入拖延階段，並大力呼籲公眾注意公共衛生，特別是注意洗手。

英國媒體報道說，如果疫情在英國大爆發，政府不排除採取關閉學校，禁止大型集會和建議公眾避免乘坐公共交通的措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐洲最大區域中短途航空公司英國的弗萊比（Flybe）航空公司宣告破產。

弗萊比航空公司也是全歐洲最大的區域航空公司，航線鏈接著歐盟境內56個機場，連接這英國各地與巴黎、阿姆斯特丹、杜塞多夫等歐洲重要城市的繁忙的航線。

已經或可能實施的檢疫措施，在密集座位空間旅行，這些在新冠疫情之下，都對短途航空業產生消極影響。

被歐洲目前最嚴重疫情困擾的意大利北方兩大城市：米蘭和維羅納都是疫情影響嚴重的地區。而這是弗萊比航空公司兩大重要的歐洲站點。

弗萊比航空也許不是歐洲被疫情擊倒的最後一家航空公司。

在過去兩年裏，包括英國在內，歐洲已經有十幾家航空公司先後宣佈破產保護或重組。比如著名的英國托馬斯庫克航空，英國君主航空。

雖然年齡各異，但都有著對歐洲乃至世界經濟環境變遷免疫力低下的問題，由來已久的問題包括歐洲內部航空運力過剩，競爭激烈，需求疲軟。

除了燃油價格高企以外，還有一系列社會經濟因素對傳統航空公司的適應市場能力提出前所未有的挑戰，包括勞資關係改變，互聯網和社交媒體普及改變人們出行方式和習慣，客戶延誤賠償規定嚴格、空管延誤率高和政府稅收高等一系列原因，導致運營成本高企不下。

新冠肺炎疫情的衝擊，在弗萊比航空原有的痼疾之上導致了併發症。

疫情帶來的亮點？

圖片版權 Siemens/ PA Image caption 英國高鐵建設的需求進一步增加。

在市場經濟中，優勝劣汰的原則又一次發揮作用。但在英國交通市場中，人們出行的需求並不會因此減少，乘客的利益也必須兼顧。

弗萊比航空公司雖然宣佈破產，但仍履行好對已經訂好票安排好旅行計劃的乘客最後一班崗的責任：除了宣佈破產後它建議乘客除非安排了替代航班就不要前往機場外，也向所有有關乘客和該公司機組工作人員提供免費乘坐火車的選項。

弗萊比航空公司位於英國的最大基地之一是伯明翰。而英國政府不久前剛宣佈重啟倫敦至伯明翰的高鐵項目。

在歐洲航空業繼續調整、運力減少的情況下，鐵路和公路在歐盟區域交通網絡中將承擔更重要的作用。英國乃至歐盟的高鐵建設都將迎來新的利好時期。