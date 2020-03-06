美國2020年總統大選初選關鍵的「超級星期二」塵埃落定後，民主黨總統參選人布隆伯格（Mike Bloomberg）與沃倫（Elizabeth Warren）接連退選。未來幾周，前副總統拜登與參議員桑德斯將就民主黨提名展開決戰，贏家將力圖在11月大選中擊敗現任總統特朗普。

多名溫和建制派的參選人接連退選、表態支持拜登，讓他原本奄奄一息的選情起死回生。相較之下，原本領跑全國民調的進步派參選人桑德斯聲勢受挫，也未得到退選參選人的公開背書。

參議員沃倫在5日宣佈退選，她對支持者說：「我不再參與2020年總統選舉了，但這場戰鬥、我們的戰鬥，還沒結束。」

沃倫曾經是民調的領跑者，但在初選中她始終無法超越同屬黨內左翼的桑德斯。她在首站愛荷華州名列第三，在接下來的兩站跌落到第四、五名。在超級星期二不盡如人意的表現，成為壓倒她選戰的最後一根稻草。沃倫在主場馬瑟諸塞州僅得第三名，這是任何一位參選人都難以承擔的尷尬戰果，她最終只能黯然退出白宮之戰。

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沃倫的退選也意味著，美國在今年選舉中不會產生女性總統。沃倫含淚說：「小女孩們只能再等四年，才可能看到美國出現女總統。」白宮之爭中仍有一位女性參選人，民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard），但她的支持率不足以支撐其奪得提名。

沃倫目前仍未表態支持其他參選人，表示「需要更多空間與時間」來考慮。沃倫在政見上與桑德斯接近，但兩人曾在辯論場上針鋒相對，舊仇未泯。她支持拜登的可能性較小，不過對沃倫可能更有價值，例如爭取拜登承諾讓她擔任未來政府的財政部長。

4日退選的前紐約市長布隆伯格在聲明中表示：「三個月前，我為了打敗特朗普而參選。今天，我因同一個原因而退選。」

布隆伯格三個月前才宣佈競選總統，在所有參選人中最晚起步。他鋌而走險放棄了前四站初選，把賭注都壓在了14州同時舉行選舉的超級星期二。他財力雄厚，花費數億美元打造龐大的競選團隊和買下鋪天蓋地的各類廣告，再加上打造彭博集團和管治紐約市的經驗，他一度被認為是提名的有力競爭者。

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布隆伯格退選後宣佈支持拜登。他在聲明中寫道：「我一直相信，為了打敗特朗普，我們首先要團結在一位參選人周圍。昨天（超級星期二）的投票明確了這位參選人，他是我的朋友與一位偉大的美國人：拜登。」

七個州和海外民主黨人將在3月10日為初選投票，桑德斯與拜登屆時將展開新一輪廝殺。

兩場悲劇選戰

BBC中文駐美記者 馮兆音

「諷刺」一詞是對布隆布格競選的精凖總結。在多次否認有意參選後，他因不滿拜登及其他溫和派參選人的實力太弱、無法團結黨內不同派系，決定親自下場競選。然而，在超級星期二，布隆伯格不僅無法擊敗拜登，還反倒分流了他部分支持。

布隆伯格的選戰將載入史冊，燒了超過4億美元，卻只在遙遠的美國海外領土薩摩亞取得優勝，他最終不得不退出競爭，回頭支持拜登。

但毫無疑問的是，布隆伯格將憑借他的雄厚財力，成為民主黨最終提名人的有力後盾。

以「凡事都有計劃」著稱的沃倫，其選戰同樣充滿悲劇色彩。沃倫先是主張馬上實行全民醫保，之後改為逐步推行，她在醫保政策的這般反覆，讓黨內進步派和溫和派選民都對她失去信任。

沃倫選戰的一個高光時刻是在民主黨辯論中，她猛烈攻擊布隆伯格對女員工開不恰當的玩笑、強迫前員工簽署保密協議等往績，打得布隆伯格幾無還手之力。

布隆伯格與沃倫的鷸蚌相爭，卻讓拜登漁翁得利。布隆伯格原本上升的民望受到沉重打擊，支持者在超級星期二轉投拜登，這才成就了後者的「超級勝利」。

沃倫的高開低走，再次印證美國女性政治家的困境。她們面臨更嚴苛的「可選性」（electability）、「可親性」（likeability）審視，背負要「討人喜歡」的壓力。在希拉里·克林頓在2016年總統大選中遭遇滑鐵盧後，民主黨人似乎還沒凖備好再次推舉一位女性作為總統候選人。

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白宮之路：美國2020年總統大選