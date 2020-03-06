全球疫情快報：習近平推遲訪日、伊朗當局籲少用紙幣

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新型冠狀病毒在全球持續擴散，目前已經有超過9萬宗確診病例，超過3000人去世，大部分感染者集中在中國。

疫情陰影下，中國領導人習近平推遲了原定於今年4月的訪日行程。停靠在美國海岸的「至尊公主」號21人出現患病症狀引發關注，不少人擔心這艘船會成為繼「鑽石公主」號後的又一艘「病毒郵輪」。

習近平推遲訪日

根據中國國家衛生健康委員會官方網站數據，周四（3月5日）0至24時，中國內地新增確診病例143例，新增死亡病例30例。

通報稱，新增病例中，來自湖北的仍佔大多數，為126例，境外輸入確診病例有16例。這16例主要集中在甘肅（11例），其餘在北京和上海發現。中國媒體報道稱，北京當日的新增病例均是來自意大利的輸入病例。

中國國家衛健委周五（6日）下午稱，採取了5條技術路線推進疫苗研發，部分疫苗已經進入動物實驗階段。

中國國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉預計，4月部分疫苗有望進入臨牀階段。

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疫情陰影下，中國領導人習近平推遲了原定於今年4月的訪日行程。

中國外交部發言人趙立堅在周四例行記者會上說，當前中日兩國都在全力抗擊新冠肺炎疫情。中日雙方一致認為，必須確保習近平主席對日本的國事訪問在最適宜的時機、環境和氛圍下實現並取得圓滿成功。

近日，香港政府披露發現有狗對新型冠狀病毒呈陽性。世界衛生組織官員回應稱，其他疾病此前也出現過類似情況，但並不代表其與新型病毒傳播密切相關。

伊朗當局呼籲少用紙幣

伊朗周四公布，該國確診病例上升至3513宗，死亡病例上升到107宗。不過伊朗伊斯蘭共和國通訊社引用醫科大學數據稱，死亡人數可能更高。

上個月，該國衛生部門消息人士對BBC波斯語表示，至少有210人死亡，大多在首都德黑蘭和聖城庫姆。

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伊朗將停課至4月，伊朗衛生部長納馬基河（Saeed Namaki）稱，民眾不應利用停課時間去旅遊，還敦促伊朗人少用紙幣。

「民眾不應該認為這是一個旅遊機會，應該呆在家裏，嚴肅對待我們的警告，」他說。

納馬基河還稱，目前旅行非常危險，有報告顯示，路上的許多汽車正把病毒帶到未被感染的地區。

伊朗已有數名高級官員感染新型冠狀病毒，包括副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）和衛生部副部長伊拉吉·哈里奇（Iraj Harirchi）。法爾達電台引述伊朗當地媒體報道，伊朗前駐敘利亞大使、伊朗外交部長顧問謝赫伊斯蘭（Hossein Sheikholeslam）周四因感染死亡。

美國「至尊公主」號

美國方面，東西海岸的確診病例仍在持續增加。《紐約時報》報道，美國確診病例已經超過200宗，14人因病死亡。

美國食品藥品監督管理局哈恩（Stephen Hahn）周一稱，將在本周末之前凖備好近100萬份試劑盒。但負責應對疫情的美國副總統彭斯周四表示，達不到預計目標。

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美國總統特朗普稱，政府對14日內到過中國和伊朗人士實行入境禁令，所以確診病例較少。但有醫療專家擔心，缺乏試劑盒可能會導致病毒在社區傳播未被發現。

繼「鑽石公主」號郵輪爆發疫情後，目前停靠在美國加州海岸的「至尊公主」號情況也不樂觀，船上11名乘客和10名船員出現新冠肺炎症狀。此前，一名船上乘客因感染新型冠狀病毒死亡。

你的器材不支持播放多媒體材料 美籍華人徐檸汐向BBC中文講述從武漢撤離與返美接受隔離檢疫的經歷。

2月11日，「至尊公主」號從舊金山前往墨西哥，船上有超過2000人，21日「至尊公主」號返回舊金山，大部分乘客下船，62名乘客留下與新上船的數千乘客前往夏威夷。CNN報道，去世的乘客可能是在11日至21日的旅途中感染的。

周四，美國海岸警衛隊用直升機向該船運送試劑盒，船上的醫療小組將對乘客和船員進行檢測。目前船上有超過2000名乘客和1000多名船員。