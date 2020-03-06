朝鮮旅遊「先鋒」——英年猝死創業者不為人知的故事

圖片版權 YOUNG PIONEER TOURS Image caption 青年先鋒旅行社的聯合創始人和董事總經理特洛伊·考林斯

青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）聯合創始人和董事總經理，新西蘭人考林斯（Troy Collings）最近突發心臟病死亡，年僅33歲。

青年先鋒旅行社是世界上第一家接辦赴朝鮮廉價旅遊的旅行社，為各國年輕人提供去朝鮮——這個神秘共產國家旅遊和探索的機會。

他的旅行社近年來曾因為美國學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）朝鮮旅遊期間不明不白的被捕和事後死亡而一度被國際媒體聚焦。

英年早逝的考林斯到底是怎樣一個人，他當初為何要成立青年先鋒旅行社？所經營的旅遊服務又對朝鮮產生了哪些影響呢？

朝鮮旅遊的「先鋒」

青年先鋒旅行社今日在網站上發表的一份聲明中說，考林斯在創建青年先鋒旅行社過程中發揮了重要作用，並使其成為國際赴朝旅遊業務的主要機構之一。聲明還表示，他們失去了一位「具有卓識遠見的先驅」。

早在2008年，考林斯和約翰遜（Gareth Johnson）就聯合創建了青年先鋒旅行社。

2018年，考林斯在對媒體談到他創建旅行社的初衷時表示，他對朝鮮的興趣是由於2004年看了一部關於朝鮮體操的紀錄片《意志之國》開始的。

在隨後的一次朝鮮旅行中，考林斯意識到「旅遊業必須以幫助當地人為目的，並對朝鮮的發展產生影響力」。

考林斯表示，更重要的是，他與旅行中所遇到的人建立起真正的人際關係，而這對他本人產生了深遠的影響。

正是這樣的旅行經歷讓考林斯認識到，這就是他畢生想做的事，即獻身旅遊事業。

朝鮮廉價旅遊

圖片版權 YOUNG PIONEER TOURS Image caption 考林斯在平壤

於是，他和約翰遜一起創建了這家旅遊公司。公司為世界各地的年輕人提供去朝鮮旅遊觀光的項目，價錢卻只是普通旅遊公司類似項目的一半。

考林斯說：「其實去朝鮮旅遊的障礙並不像大多數人所想象的那麼大。當然這主要因為我們跟平壤的伙伴建立了良好的關係有關。」

公司為人們提供去平壤旅遊、並參觀在平壤馬拉松的機會。同時，還組織人們去朝鮮鄉村地帶的觀光。

青年先鋒旅行社的廉價旅遊服務對象主要是年輕人；如果沒有先鋒旅行社，可能許多人負擔不起去朝鮮的旅遊費用。

在朝鮮，所有旅行都會受到嚴格審查，旅遊團配有朝鮮陪同，人們也不能隨心選擇自己的行程。

美國大學生之死

圖片版權 AFP Image caption 美國學生瓦姆比爾在平壤期間被捕，隨後不久被宣佈成為植物人；被送回美國後正式宣佈死亡。

瓦姆比爾是一名美國大學生。2016年，他通過先鋒旅行社前往朝鮮旅遊。

他由於被指在所住的平壤羊角島酒店的第五層，偷了一張朝鮮宣傳海報作為「戰利品」而被捕。

瓦姆比爾被朝鮮判處勞改15年；他的被捕也讓先鋒旅行社一下子成為媒體關注焦點。

你的器材不支持播放多媒體材料 右四是瓦姆比爾

2017年6月，朝鮮同意讓已經是「植物人」的瓦姆比爾回到美國；他回到美國一個星期後就「正式」死亡。人們至今也不知道這中間究竟發生了什麼。

考林斯告訴BBC說，自從瓦姆比爾被帶走以後，旅行社就沒人能與他取得聯繫。他補充說，有名導遊留在平壤，試圖跟瓦姆比爾聯繫，設法提供幫助，但沒有成功。

死訊公布後，先鋒旅行社發表聲明，宣佈朝鮮觀光旅遊團不再接受美國遊客。公司聲明稱朝鮮對待瓦姆比爾的做法令人憤怒，不能讓這種悲劇重演。

聲明還說，公司曾多次要求在平壤見瓦姆比爾或跟他有接觸的人，都被拒絶，每次都被告知他情況良好。

別急於下結論

圖片版權 YOUNG PIONEER TOURS Image caption 與朝鮮課堂學習英文的學生交流互動。

除朝鮮之外，先鋒旅行社目前還提供包括烏克蘭的切爾諾貝利以及亞洲東帝汶的旅遊項目。

考林斯曾說，通過旅遊他學到許多東西。而最大的收獲可能是檢查自我偏見，用批評的目光看待一切事物。

他表示，人們總是說朝鮮到處是宣傳口號。難道我們自己的國家就沒有嗎？許多事情並不是黑白分明的。人們做事都是有目的的。

他還勸戒人們，不要因為看了一本書、一篇文章或是聽了某人的演講就形成自己的觀點。在你真正弄懂一件事情之前需要保留判斷，謹慎下結論。

雖然總體來說去朝鮮旅遊的國際遊人並不多，但卻為朝鮮帶來了穩定的經濟收入。

儘管很難獲得凖確數字，但據信每年朝鮮觀光的國際遊客人數大約在10萬左右。其中大多數是中國人。 除中國人外，每年還有大約八千到一萬名其他國家的遊客。