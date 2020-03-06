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新冠病毒肺炎疫情在英國官方證實的確診病例首次過百之後不到24小時，又猛增40多例——創下英國疫情爆發以來日增紀錄；英國接受檢測的人數超過20000，確診病例人數達到163。與此同時，全球感染人數破十萬大關。

截至到發稿時間，BBC記者還在核實倫敦大區西北的Milton Keynes醫院是否出現了第二例因感染新冠病毒而死亡的病例。

據悉，一名80多歲的男性，疑似感染病毒後因併發症死亡；不過，醫院還在做最後的法醫檢驗。如果驗證，這將是英國本土的第二例因新冠病毒而死亡的病例。

迄今為止，英國絶大多數確診病例在英格蘭（147）；蘇格蘭確診病例為11，北愛爾蘭和威爾士分別為3和2。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情最新問候方式——「武漢式打招呼」

全球感染大潮

全球新冠病毒感染人數已經迫近十萬大關。伴隨著疫情的迅速發展，全球投資市場呈現恐慌狀態，各大主要股市繼續大幅度下跌；多數分析人現在擔心，疫情對全球經濟的打擊力度將遠遠強於預計。

亞洲發展銀行分析認為，全球經濟可能因疫情而損失高達3470億美元。

面對洪水猛獸一般的疫情，美國政府也宣佈緊急撥款80億美元對抗；英國政府也凖備採取應急措施，首相約翰遜宣佈緊急撥款4600萬英鎊資助新冠病毒疫苗的研發工作。

圖片版權 Reuters Image caption 英國首相約翰遜宣佈緊急撥款4600萬英鎊資助新冠病毒疫苗研發

在整個中東地區，多數城鎮的星期五伊斯蘭禮拜被取消。

梵蒂岡、塞爾維亞、斯洛伐克、秘魯和加麥隆成為最新發現確診病例的國家。