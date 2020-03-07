圖片版權 Getty Images Image caption 一名身著防護服的中國工廠員工。

2020年3月的第一周，新冠肺炎疫情全球蔓延，歐美、澳大利亞、伊朗等地確診病例迅速攀升，美國加州等地宣佈進入緊急狀況。疫情也重重的影響全球經濟包含口罩製造業的角色，全球先後出現搶購口罩的浪潮，因疫情掀起的一場「口罩戰爭」已在各地上演。美國總統大選，民主黨黨內候選人歷經了「超級星期二」剩下兩位候選人參賽，不久後便會知道民主黨內誰將挑戰現任總統特朗普。中國司法部近日發佈《外國人永久居留管理條例》，在中國社交媒體上引發各種討論。

青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）聯合創始人和董事總經理，新西蘭人考林斯（Troy Collings）最近突發心臟病死亡，年僅33歲。該旅行社是世界上第一家接辦赴朝鮮廉價旅遊的旅行社，為各國年輕人提供去朝鮮旅遊的機會。英年早逝的考林斯到底是怎樣一個人？他經營的旅遊服務又對朝鮮產生了哪些影響呢？

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 新冠肺炎：加利福尼亞等三州宣佈緊急狀態，從搶購到檢測、救治看中美應對的異同

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美國新冠病毒死亡案例4日達到11例。在對政府應對疫情不力的批評聲浪下，副總統彭斯宣佈，只要有醫生指引，美國人就能接受Covid-19（2019冠狀病毒疾病）檢測。繼華盛頓州和佛羅里達州後，加利福尼亞州當地時間3月4日晚間宣佈進入緊急狀態，成為美國第三個因新冠疫情進入緊急狀態的州份。宣告「緊急狀態」為州政府調動資源提供便利，並不意味著公共機構運作或居民的日常生活會發生任何巨大變動。

中國政府宣佈感染新冠病毒的病人能夠獲得免費治療。而在醫療費用昂貴的美國，病人就可能需要自掏腰包了；對於沒有優質醫保的美國人來說，生一場重病足以傾家蕩產。跟中國政府的舉措不同的是，美國當局並未限制大量居民的人身自由。除了確診病人、以及從武漢與鑽石公主號遊輪返美的美國公民接受強制隔離外，近期從中國返美，或與確診病人有過密切聯繫的人士執行自願隔離，並未有官方強制監控。

與此同時，新冠疫情開始席捲歐洲，意大利成為重災區。英國出現了第一例死亡病例，確診數過百，挑戰著國民的神經。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：花兩萬澳元回澳洲上課的中國留學生

2.新冠疫情：NASA圖片顯示因經濟放緩，中國空氣污染明顯改善

圖片版權 NASA Image caption 1月1至20號，1月28號到2月9號， 2月10到25號 三個時間段武漢大氣中的二氧化氮濃度。 上為2019， 下為今年同期。

美國太空總署（NASA）表示，最近的衛星圖片顯示，中國上空的空氣污染程度大幅度降低，而這「至少有一部分」是因為新型冠狀病毒疫情之下導致的經濟放緩。太空總署的地圖顯示，中國上空的二氧化氮水平含量下降。

在過去的一周，新冠疫情暴露出的中國體制性問題也引起關注，討論最多的話題包括言論審查、維穩政治等。

3. 美國大選：沃倫、布隆伯格相繼退選，桑德斯、拜登決戰民主黨提名

美國2020年總統大選初選關鍵的「超級星期二」塵埃落定後，民主黨總統參選人布隆伯格（Mike Bloomberg）與沃倫（Elizabeth Warren）接連退選。未來幾周，前副總統拜登與參議員桑德斯將就民主黨提名展開決戰，贏家將力圖在11月大選中擊敗現任總統特朗普。

多名溫和建制派的參選人接連退選、表態支持拜登，讓他原本奄奄一息的選情起死回生。相較之下，原本領跑全國民調的進步派參選人桑德斯聲勢受挫，也未得到退選參選人的公開背書。前副總統拜登宣稱自己是一名值得投票的實用主義者，他說要在特朗普結束執政後通過漸進式改革恢復「正氣」；但的拜登批評者認為他的競選活動沒有任何新意，而且作為一名華盛頓內部人士，他的畢生政治生涯給他帶來了太多政治負擔。

4. 永居條例：「超國民待遇」憂慮下的中國綠卡之爭

圖片版權 Getty Images Image caption 在中國長城上走秀的國際模特

中國司法部近日發佈《外國人永久居留管理條例》（徵求意見稿），在中國社交媒體上引發各種討論。

根據2010年的人口普查數據，中國登記在冊的外籍人員超過59萬。中國當局推出政策試圖規範外國人在中國境內永久居留管理，但學者指出，條例凸顯了人口、戶籍、民族三大政策的不合理性，成為民眾怨恨的宣洩口。

中國司法部2月27日公布的徵求意見稿主要對外國人申請、主管單位審批永久居留資格做出了詳細規定，徵求意見截至3月27日。根據條例內容，外國人為中國經濟社會發展作出突出貢獻，在經濟、科技、教育、文化、衛生、體育等領域取得國際公認傑出成就的外國人可以申請永久居民資格。新條例草案一齣，遭到中國網友幾乎一邊倒的批評。中國司法部徵求意見的微博下有超過7萬條評論，但目前已經遭到審查，無法再發表新的評論。

5. 台灣2020口罩之戰：總人口2300萬日產量挑戰1000萬

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣口罩工廠的作業員將機台上的口罩放到盒子內排好、裝箱。

新冠病毒疫情爆發後，全球先後出現搶購口罩的浪潮，隨後中國、日本、印度、台灣等地的廠商積極增加口罩產能，因疫情掀起的一場口罩戰爭已在各地上演。台灣政府1月底禁止口罩出口，但產量仍不及需求，因此強制徵用口罩工廠，並投入大批資金及人力生產口罩，同時隨疫情調整相關措施，政府宣佈要努力在3月中成為全球第二大口罩產地。

BBC中文通過梳理台灣口罩政策，以及通過口罩廠商的說法，解析口罩荒如何發生？人口僅有2300多萬的台灣，口罩產量又將如何做到全球第二。

6.朝鮮旅遊「先鋒」——英年猝死創業者不為人知的故事

圖片版權 YOUNG PIONEER TOURS Image caption 「青年先鋒旅行社」的聯合創始人和董事總經理特洛伊·考林斯

青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）聯合創始人和董事總經理，新西蘭人考林斯（Troy Collings）最近突發心臟病死亡，年僅33歲。該旅行社是世界上第一家接辦赴朝鮮廉價旅遊的旅行社，為各國年輕人提供去朝鮮—這個神秘共產國家旅遊和探索的機會。

旅行社近年來曾因為美國學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）朝鮮旅遊期間被捕和事後死亡而一度被國際媒體聚焦。英年早逝的考林斯到底是怎樣一個人，他當初為何要成立青年先鋒旅行社？所經營的旅遊服務又對朝鮮產生了哪些影響呢？