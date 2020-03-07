圖片版權 Getty Images Image caption 公主郵輪公司旗下的郵輪停靠在加州海岸（資料圖）。

3月7日，關於停靠在舊金山灣的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪的最新消息是，有21人在船上被確診為新冠病毒感染。包括1100名船員在內，目前共有3533人滯留在船上。

美國副總統彭斯說，確診的21人中，19人為船員，2人為乘客。美國當局要求船員全體留船隔離，乘客則全體接受病毒測試，視情況安排隔離。

「至尊公主號」上的人員規模堪比此前在日本陷入危機的姊妹船「鑽石公主號」，後者最終感染人數超過700人。不同的是，「至尊公主號」上的確診感染病例涉及兩趟旅程，上一程約2500名乘客已於2月21日在舊金山登岸，沒有經過檢疫。

本周觸發美國加利福尼亞州緊急狀態的首名新冠感染死者，正是這批登岸乘客中的一員。

「至尊公主號」發生了什麼

圖片版權 Getty Images Image caption 公主郵輪公司旗下的郵輪，此刻停靠在舊金山海港的「至尊公主號」和此前發生重大疫情的「鑽石公主號」同屬一家公司。

根據公開的信息，「至尊公主號」2月11日從舊金山出發前往墨西哥，21日返回舊金山，船上約有2500人。下船後，其中62名乘客續航，並有2000多名乘客新加入旅程，前往夏威夷，原定於3月5日抵達墨西哥，7日返回舊金山結束行程。

4日得知加州首例死亡病例曾是「至尊公主號」乘客後，郵輪取消停靠墨西哥，直接駛回舊金山。

圖片版權 Getty Images Image caption 郵輪上乘客聚集，目前看來極有可能是病毒傳播的絶佳場所。這是1999年在「至尊公主號」上舉行的一場重新宣誓活動，有上千人參加。

本周四，美國空軍直升機向該郵輪空投了新冠病毒測試裝置，醫療人員在船上對46人進行了檢測。樣本被運送到舊金山灣區的州立實驗室進行分析後，確認21人病毒檢測呈陽性，其中19人為船員，2人為乘客。

「至尊公主號」疫情危機的起點還要追溯到上一趟旅程，目前已知數人搭乘該郵輪從墨西哥到達舊金山並下船後被確診感染新冠病毒。其中一位來自加州普萊瑟縣的老人已於本周去世，成為加州首位新冠感染死者。另一位來自舊金山灣區，目前病情嚴重。

美國衛生官員稱這兩例確診都和郵輪上的感染有關。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國加州已宣佈進入緊急狀態。

此後，從「至尊公主號」下船的乘客中還出現了第三和第四例確診，分別是一位來自加拿大艾伯塔省的女性和一位來自美國明尼蘇達州的乘客。

美國衛生部門已開始聯繫這兩千多名從舊金山下船的乘客。

目前滯留在該郵輪上的乘客通過各種渠道反映自己的感受。61歲的退休教師福克斯（Kari Forks）對路透社表示，作為一名癌症患者，自己非常擔心能不能及時回家趕上下一輪化療。

圖片版權 Reuters Image caption 「鑽石公主號」的疫情處置受到批評，最終船上3000多人中有超過700人感染新冠病毒，6人死亡。

特朗普和彭斯的反應

負責抗擊新冠疫情工作的美國副總統彭斯說，之所以要求1100名船員全部留在船上接受隔離，是因為他們「極有可能在兩趟行程中（和感染者）發生了接觸」。

「我們知道之前的那趟旅程中發現了冠狀病毒。」他說。

但目前尚不清楚的是，除了船員外，沒有症狀的乘客會何去何從。

美國總統特朗普表示，傾向於讓所有乘客留在船上度過隔離期。他們下船後如果出現症狀，就會讓全國的感染人數大大增加。

特朗普和彭斯還建議美國人暫時不要選擇郵輪出行。

你的器材不支持播放多媒體材料 日本傳染病專家岩田健太郎教授：鑽石公主號上情況「把我嚇到了」。

嘉年華公司和郵輪業

面臨危機的「至尊公主號」郵輪，與此前在日本爆發疫情危機的「鑽石公主號」郵輪是姊妹船，同屬於美國嘉年華集團（Carnival）的公主郵輪公司。

3月5日當天，嘉年華集團股價重挫14%至27.87美元，較1月中旬幾乎腰斬。

在此之前，受多個郵輪出現新冠病毒病例的影響，郵輪股已經大幅下挫。1月21日至3月4日期間，國際三大上市郵輪公司的股價均大幅下挫，嘉年華集團、皇家加勒比、諾唯真郵輪控股股價分別下挫39.7%、41%和44%。

諾唯真郵輪控股在2月20日公布的2019年財報中指出，受疫情影響，已經決定取消旗下三個品牌的所有亞洲航程，共計40個航程已經取消、修改或重新部署；同時取消2020年第三季度之前在亞洲的所有郵輪航程安排。