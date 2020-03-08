肺炎疫情：意大利大舉封城防控是否為時已晚

圖片版權 AFP Image caption 一些航班繼續抵達米蘭的兩個馬爾彭薩機場和利納特機場，但不少定期航班被取消。

意大利新冠肺炎疫情大爆發，政府宣佈對疫情最嚴重的北部和中部大區採取封城措施，1600萬居民旅行受限。

意大利總理孔特3月8日凌晨簽署緊急法令，隔離倫巴第大區（省）和中部及北部其他14個區，隔離區內所有人都需要有特別許可證才能旅行。

金融中心米蘭和觀光勝地威尼斯都在隔離區內。

孔特還宣佈關閉全國的學校、健身房、博物館、夜總會和其他場所。

這些抗疫情措施是迄今為止中國以外控制新冠肺炎疫情擴散的最激進的措施，將至少實施到4月3日。

目前，意大利的冠狀病毒感染人數是歐洲最多的國家。據意大利媒體報道，累計的確診病例數周六猛增，已經突破6千多例。

意大利也是中國以外因病毒感染死亡人數最多的國家，截至周日已超過230人；官方報告24小時內死亡人數超過36人。

新嚴格防疫措施影響到1/4的意大利人口，並集中在該國富裕的北部地區。那裏有意大利經濟的發動機之稱。

圖片版權 EPA Image caption 意大利防疫人員在帕爾瑪足球賽場外測驗觀眾體溫。

缺乏牀位

意大利總理孔特在周日凌晨宣佈了上述非常措施。

根據新的防疫措施，人們進入或離開倫巴第大區將受限制；米蘭是那裏的主要城市。

孔特對記者表示：除非有證明的與工作有關的原因，緊急情況或健康原因，否則這些區域或這些區域內不能有旅行或集會活動。

他表示，意大利正面臨一場全國性的緊急情況，必須限制病毒的傳播，防止醫院不堪重負無法運轉。

然而，進出受疫情影響地區的運輸仍在繼續。周日，一些航班繼續抵達米蘭的兩個馬爾彭薩機場和利納特機場，但不少定期航班被取消。

意大利有中文媒體圖文報道稱，意大利社交媒體上的視頻顯示，封城消息傳出後人們爭相擠上最後一列火車，逃離即將被封鎖的區域。

在法令發佈之前，就已經有大量包括米蘭在內的意大利北部人群湧向意大利南部。

倫巴第大區的醫療衛生系統承受著巨大的壓力，該地區有1千萬人口，因為沒有牀位，很多人們都在醫院走廊接受治療。

圖片版權 Getty Images Image caption 封城令發佈後，意大利人在米蘭超市排隊購物。

BBC駐羅馬記者馬克·羅文分析

3月初的一周對於觀察意大利採取的措施是否成功阻止了新型冠狀病毒的傳播至關重要。

如果感染人數開始減少，那將表明遏制措施已經奏效。但這種情況並沒有出現。

隨著新感染病例仍在激增，意大利政府已經進入抗疫的下一個階段，這是一個大幅度的升級。

但這還不是完全的封城，因為飛機和火車仍在運營，出於緊急或必須的工作原因，人們還可以出入疫區。

但意大利警方可以阻止人員流動，查問有關人士試圖進入或離開宣佈封鎖的地區的理由。

問題是，這些措施是否已經太遲了。據信，新冠病毒在意大利傳播了幾個星期才被發現。

目前，全國所有22個地區都發現了病例。意大利政府目前正在採取中國境外最全面的遏制措施。

但是，這是否已經成為馬後炮？

意大利華人

在意大利居住生活的華人華僑留學生約30多萬人。

據意大利的華文媒體報道說，猝不及防的新冠疫情對意大利的醫療系統形成了巨大壓力和挑戰。不少華人表示，撥打疫情熱線但僅得到在家等待的千篇一律的答覆。

在意大利宣佈上述封城前，醫院一牀難求的情況已經使得一些華人非常擔心，想方設法回到中國。一些攜帶新冠病毒者給已經控制住本地疫情的北京上海等口岸帶來輸入性壓力。

到3月8日為止，北京上海等口岸已經通報了數十例意大利輸入性病例。

中國媒體報道說，意大利廖姓華僑兩家8人共同乘機抵達北京，其中4人在北京確診為新冠肺炎病例。

報道稱，廖家成員一行人，由於在登機前使用藥物降溫退燒、不如實填寫健康申明卡等行為，被順義公安分局依法開展立案偵查。

圖片版權 AFP Image caption 羅馬天主教教宗方濟各的周日布道首次通過實況視頻舉行。

意大利新防疫措施細節

包括要求公眾暫停婚禮和葬禮，還有宗教和文化活動。

電影院、夜總會、健身房、游泳池、博物館和滑雪勝地等均已經關閉。

隔離區內的餐館和咖啡館可以在早6點至晚6點之間營業，但顧客必須至少隔開1米（3英尺）坐。

人們被告知盡可能多呆在家裏，那些違反隔離措施的人可能面臨3個月的監禁。

世界衛生組織（WHO）負責人譚德賽讚揚意大利實施防疫限制措施是做出了真正的犧牲。

上周，政府宣佈關閉意大利全國所有學校和大學10天。意大利北部至少5萬人隔離。