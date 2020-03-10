新冠疫情：世衛刪除「傳統醫藥可能有害」建議引爆中國公眾爭議

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新冠疫情爆發以來，世界衛生組織（WHO）的建議受到外界密切關注。近日中國公眾發現世衛「傳統醫藥可能有害」的表述被刪，引發爭議。究其原因，刪除內容的行為引爆中國公眾對兩大爭議問題的強烈反彈：中國傳統中藥治療新冠病毒的有效性和世衛對中國抗疫盛讚，涉嫌討好中國，其態度公正性是否站得住腳。

近日很多中國網友發現 ，世衛網站漢語版本，「常見問答」中關於新冠病毒的「我不該做哪些事情」的部分， 刪去關於傳統醫藥可能有害的內容。

在問題「我不該做什麼」中，世衛中文版刪除「服用傳統醫藥可能有害」後的版本如下：

以下措施不能有效應對2019冠狀病毒病，甚至可能有害：

吸煙

佩戴多個口罩

服用抗生素

世衛使用漢語、英語、法語、俄語、阿拉伯語與西班牙六種官方語言在官網發佈相關消息。其它語種保留相關表述。

中醫的有效性和科學性，因其具體療效無法量化而始終在中國公共討論中存在廣泛爭議。新冠肺炎疫情爆發以來，中國官方大力推崇中醫治療新冠病毒的做法也受到外界質疑。除此之外，世衛本次對中國抗疫工作持正面積極評價的做法，又招致外界對世衛討好中國的批評。

微博網友「黃地主的兒子」評論：「中草藥我覺得可以吃，反正又不知道怎麼治，活馬當死馬醫。只要吃不死人，說不定到時候瞎吃吃出來發現哪個藥能治好，然後再做個表徵（characterization）說不定又是一個諾爾兒醫學獎。只是可能性很小而已。」

網友「嚴肅肅的包子」稱：「譚幹事講政治顧大局覺悟高。」

世衛回應BBC中文表示，3月4日世衛位於日內瓦的新聞和風險溝通團隊開會後決定刪除該表述。因為該表述太寬泛，而且沒有考慮很多中輕症患者求醫傳統醫藥的事實。

世衛表示3月6日刪除了中文版的相關表述。3月7日英文版刪除該表述，其它版本也在3月8日做了刪除。

「每個版本刪除有先後，因為每個頁面的更新都需要花時間。」

新冠疫情中的爭議中醫

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中藥治療安全性本身在中國引發不少質疑。中醫批評者認為，中醫不經過像西醫一樣的臨牀實驗，其安全性和療效難以服眾。中醫的支持者則認為，中醫歷史講究辯證體系，因此無法對標美國標凖。

本次新冠肺炎爆發後，中國國家衛健委從1月22日發佈的第三版診療方案中，開始加入中醫方案。在第五版中給出了定性，稱新冠肺炎屬於中醫疫病範疇，病因為疫戾之氣，各地可根據病情、當地氣候特點以及不同體制等情況，參照方案進行辯證論治。

中國廣東也出現中藥"肺炎1號方"治療新冠病人。但「肺炎1號方」的發明者，廣州市第八人民醫院中醫科譚行華接受中國記者採訪時強調，該方僅限於治療輕症確診病人和疑似病人，不可當預防用。

世衛討好中國是否有效？

圖片版權 AFP Image caption 世衛總幹事譚德塞本次對中國防控疫情盛讚有加。

新冠肺炎疫情發生以來，中國國家主席習近平在各類會議和視察中多次提及中醫藥，明確要求「堅持中西醫並重」「堅持中西醫結合」「堅持中西藥並用」。而習近平也強調"親自部署、親自指揮"疫情防控工作。

世衛此前對「傳統醫藥」對新冠疫情的療效表述為「可能有害」，這與中國官方的論調不同， 也與習近平對中藥的重視背道而馳。

中文版"傳統醫藥"可能有害表述刪除的第二天，3月7日，中國向世衛總幹事譚德塞通報中國政府決定向世界衛生組織捐款2000萬美元以支持世衛開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作。

在中國的社交媒體微博上網友對世衛刪「減服用傳統醫藥」表述的時機存疑。網友「喝咖啡的中尉」評論到「2000萬美元，冤大頭啊！」另外一位網友評論稱「充分證明這組織被控制了。」

世衛總幹事譚德塞本次對中國防控疫情盛讚有加。「他的策略是說服中國公開透明地發佈信息，並與國際合作，而不是批評政府」喬治城大學的全球衛生法教授勞倫斯·戈斯丁（Lawrence Gostin）此前對BBC評論到。

「不過我確實比較擔心的是，他對中國的那些表揚，有可能從長遠來說有損世衛組織作為面對權力時敢於說出真相的科學權威的聲譽。」

戈斯丁也表示，「少得可憐」的經費是世衛的一大根本性弱點。