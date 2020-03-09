幫助好萊塢拍攝安全性愛場景的女性
艾麗西亞·羅迪斯（Alicia Rodis）帶著任務來到紐約片場。她要為美國一家主要電視網的電視劇拍攝一個非常複雜、大膽的集體性愛場景。她要確保導演遵守30名演員設定的親密界限。她在一個大的電子表格上記錄演員們的條件，以確保攝像機轉動時每個人都感到舒適。
在另一個地方的劇院裏，切爾西·佩斯（Chelsea Pace）編排了一對夫婦表演的親密場景。
她說：「你不要在這裏『摸索』，要與伴侶的身體前部進行肌肉上的接觸。」兩位演員重覆做著一組動作，她用不帶有性愛的語言來解釋舞台方向。
歡迎來到親密協調員的世界。
就在幾年前，女性還不會從事這項工作。現在，這是整個娛樂業發展最快的職業之一。
親密協調員是訓練有素的協助者，她們幫助演員和電影製作人員處理涉及身體接觸的敏感場景，包括擁抱、親吻，甚至裸體鏡頭或模擬性愛。
就在幾周前，強大的美國演員工會「美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）發佈了一份具有里程碑意義的文件，通過聘任親密關係專家來規範性愛場景。除此之外還有更廣泛的行動，就是要阻止娛樂行業的不端性行為。
SAG-AFTRA的主席加布裏埃爾·卡特里斯（Gabrielle Carteris）說：「這樣做是為了減緩成員對自身安全的擔憂。演員們要大聲講出自己的故事，尤其是女性演員。不僅僅是關於韋恩斯坦的故事，還有很多人。」
67歲的前電影大亨哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）上個月在紐約的一場審判中被判刑，法院判他犯有兩項性侵罪。對他的指控引發了#MeToo運動和「到此為止」（Time's Up）運動。在那之後的兩年裏，好萊塢對親密關係協調員的需求激增。
「我們有特技協調員編排打鬥場面。涉及到身體暴力時，他們很會照顧人，」艾麗西亞·羅迪斯（Alicia Rodis）說，她最初經過受訓成為打鬥舞蹈編排者，現在是一名全職親密關係協調員，也是國際親密導演協會（Intimacy Directors International）的聯合創始人。
羅迪斯說，「但是，親密關係和裸體鏡頭是另一個高風險情況，以前從沒考慮過。真令人吃驚。」
行業專家估計，目前約有50位親密關係專家在為電影製作提供建議，主要集中在美國和英國。這個工種在短短幾年內增長了10倍。
性別力量不均衡
過去，在導演的基本指導下即興創作親密場景很正常，這樣可以讓演員自己去設定界限。
佩斯說，「我們過去常常依賴演員的實際生活經驗。我們只是希望演員的『激情』理念能與導演相匹配。」佩斯也是演員，他在2017年與他人共同創立了戲劇親密關係教育研究小組。
電影行業的權力格局很難讓演員們在不開心的時候表達出來，尤其是女性演員。「自我保護的首要原則是，對你被問到的每件事都說『是』。這真的是演員訓練的一部分，」佩斯說。
早在2017年10月韋恩斯坦的醜聞爆發之前，這個問題就已經醞釀很久了。
法國女演員瑪麗亞·施耐德（Maria Schneider）在巴黎拍攝了意大利導演貝爾納多·貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）的影片《最後的探戈》（Last Tango）。過了幾十年，1972年，她說自己感到「羞辱」，「有點被強姦的意思」，因為導演沒有把性愛接觸寫進劇本，讓她感到很意外。當時她19歲。
最近，英國演員艾米莉亞·克拉克（Emilia Clark）說，在拍攝《權力的遊戲》（Game of Thrones）時遇到讓她覺得「可怕」的露骨場景。
她在接受採訪時說，「我和所有人一起拍攝全裸電影，我不知道自己該做什麼，不知道別人對我的期望是什麼，不知道你想要什麼，也不知道自己想要什麼。」
在好萊塢發生#MeToo運動後，情況開始發生變化。
其中一個轉折點發生在美國電視網HBO電視劇《墮落街傳奇》（The Deuce）的片場。該劇講述了20世紀70年代紐約色情產業的蓬勃發展。艾米麗·米德（Emily Meade）飾演一名性工作者和色情明星。她發現一些裸體鏡頭難以忍受，於是找老闆談了談。
「在整個職業生涯中，我一直扮演非常性感的角色。我第一次做愛是在16歲。不管當時意識到，還是後來回憶，很多時候我都覺得不舒服，」米德在HBO的採訪中說。
這時出現了羅迪斯。她首次被一家主流電視網絡聘用，輔助拍攝場景中模擬性愛。她說：「我總是說，『讓我們討論一下現在要做什麼，不該做什麼』，這樣在拍攝時不會發生什麼意外。」
「我想支持導演的願景，但也要確保在演員可接受的範圍內。」
HBO後來宣佈，將在所有涉及裸體鏡頭的影片中與親密協調員簽約。網飛（Netflix）、亞馬遜(Amazon)和Apple+等公司也步入後塵。
現在，拍攝親密關係的導演也經常出現在大型戲劇作品中。
被譽為倫敦西區首位親密關係主管的亞利特·多爾（Yarit Dor）說，「你不僅要支持整個拍攝團隊，也是創作過程的一部分，要去探索親密關係作為講故事的工具是如何融入故事的。」
「劇院中的拍攝會持續四周。拍攝電視和電影要快得多。所以在到達片場前，就要和演員們做大量工作。」
新型語言表達
阿曼達•布盧門撒爾（Amanda Blumenthal）是秀場節目（Showtime）在洛杉磯拍攝的情色劇《婚外情》（The Affair）聘用的親密關係顧問。她說，這份工作「部分是調解人，部分是顧問，部分是編舞」。
兼任「親密專業人士協會」的負責人布盧門撒爾說，「一齣戲會假定演員拍裸照沒問題，因為演員以前拍過裸照，但並不總是這樣。處境有時非常困難。我發現自己在片場能幫助演員強化他們可接受的界限。」
過去的一年裏，親密關係專家不斷增長，他們開發了適合這項工作的技術和協議。從審查腳本、推薦作者，到討論如何拍攝模擬性愛的技術問題。
演員工會SAG-AFTRA新出的指導方針涵蓋了前期影視製作階段。在排練前，親密協調員與表演者進行一對一的會面，並確保服裝部提供合適的裸體服裝、義肢和遮擋生殖器的屏障，如硅膠襯墊或硬質面料。
在拍攝親密場景時，協調員會確保場地關閉，工作人員的數量限制在最低。他們將幫助編排場景之間的物理切換。
布盧門撒爾說：「我們工作的很大一部分，是確保在整個拍攝過程中都能得到演員同意。」
在英國，導演們已經著手設定親密關係協調員的角色。BBC的首位親密關係導演兼網飛性教育顧問艾妲·奧布萊恩（Ita O'Brien）一直在制定指導方針。她說，有必要劃定界限，「包括在必要時採取策略停止行動。」
專家說，這些場景需要制定像汽車追逐或其他特技一樣多的計劃。
羅迪斯解釋，「如果是親吻或愛撫場景，演員能接受撫摸胸部嗎？後背、肩膀、屁股能觸摸嗎？我們要確保沒有生殖器接觸。就算演員同意將生殖器接觸作為場景的一部分，也會有障礙。」
在此之前，照顧演員的任務通常落在服裝和化妝師身上。他們會在鏡頭之間分發長袍，並時不時瞥一眼監視器，確保鏡頭沒有超出約定內容。
現在，親密關係協調員正在為電影場景帶來新元素——用「去性愛」的語言來指導拍攝。佩斯解釋，「這不是一個演員觸摸另一個演員，而是一個角色在觸摸另一個角色，但演員們進行的是肌肉層面的接觸。」
佩斯說，她不會說「愛撫你的伴侶」，而是會指導演員「與伴侶的側臉進行肌膚接觸」。
行業的結構性變化
然而，親密關係監督者的角色在業內也遭遇了坎坷。
演員工會的卡特里斯說，一開始，導演和製片人會擔心拍攝過程放慢。還有財務上的問題，因為對於小型影片製作，聘請專家可能會超出預算。
「我們不是性愛警察。有時導演認為我們的存在是為了對他們想要的裸體鏡頭說『不』。我們不會那樣做，」佩斯說。
多爾說：「一旦與親密關係專家合作，許多導演會覺得，有了這樣一個人，他們的任務會減輕一些，是一種保障。」
但是，行業需要更激進的轉變，要動搖那種阻止演員（尤其是女性演員）站穩腳跟的「贊同文化」。
「這是關於片場權力的重新分配。我們需要那些期望演員有發言權的導演，以及知道如何表達自己需要什麼的演員，」佩斯說。
多一些訓練有素的親密舞編導，以及新一代熟悉親密關係的演員，可能有助於行業的轉變。據路透社報道，去年，國際親密導演協會的10個認證課程收到了70多份申請。
卡特里斯說：「其實，現在親密關係協調員還不足夠，而且需求只會增長。」
演員們認為，協調員的背景也需要更加多樣化。羅迪斯說：「現在大多數是女性，我們也需要更多來自不同背景的非二元性別的人。」
「有些場景不適合白人親密協調員，他可能不知道如何為有色人種創造安全環境，我們需要意識到這一點。」