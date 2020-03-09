圖片版權 Kaila Haines Image caption 凱拉、丈夫拉斐爾和家人合影

凱拉是美國人，丈夫拉斐爾是意大利人。他們在意大利已經共同生活了30年，住在威尼斯東邊的小鎮蒙法爾科恩。

眼下，拉斐爾在蒙法爾科恩自我隔離，因為他出現了流感症狀；封城令前，凱拉去米蘭出差，現在回不去了。

下面是她向BBC講述的故事：

我周一到周五在米蘭工作，周末回家。我丈夫在威尼斯一所大學任教授。

過去一段時間，我們聽說過一些病例，但一切常態運轉。戴口罩的人大約有十分之一。雖然新聞大報特報（病毒），但是，人們仍然相當放鬆。

不過， 上個星期一，我丈夫開始發燒。

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衛生部發過通告，出現發熱、流感症狀，需要自我隔離。別冒險，關在家裏20天。所以，老公就聽了。

剛過去的這個周末，我本來已經安排好要回家，但是因為老公在自我隔離，我就取消了回家打算。

這下倒好，現在我回不去！因為周末政府宣佈，北部倫巴第大區封城。

我要困在米蘭直到4月3日，可是，老公的自我隔離3月20日結束。

超市搶購？

昨天早上，我出去到商店看了看。只是好奇，想知道是不是人們都在搶購米、面什麼的。看了報紙，到處都是病毒、搶購的消息。

商店裏氣氛有點緊張。因為有人通過大喇叭不停喊話，每半分鐘提醒一次，要人們保持一米距離！

廣播的語氣相當強硬，聽上去感覺很不習慣。

不過總體來看，超市中沒有搶購的。所有人都和我一樣，買牛奶等幾樣周末必須的東西。至少從這一點來看，氣氛仍然比較放鬆。

然後，我走到另外一條主要商業街，那裏70%的店鋪都關門了。酒吧、咖啡廳仍然營業。天氣很好，大街上不少人騎自行車。

酒吧、咖啡廳仍然在街上擺著桌子，不過可以看得出，桌子之間的距離拉大了。所以和以前相比，桌子總數減少。

不少人在喝咖啡，很輕鬆的樣子。

圖片版權 Kaila Haines Image caption 沒有疫情的時候一家人在米蘭

感覺不到恐慌、緊張。我想，或許還需要一段時間，人們才能理解他們必須要更小心、保持距離等等。

這星期是假期，但是我要在家做些工作。我會盡量保持樂觀。

我丈夫只是發燒幾天，略有一點咳嗽。但是，他快要憋瘋了。鄰居一直幫他購物，送到門口。

他說，沒辦法，只好自己學著做飯 — 他根本不會做飯！

去年9月是我們結婚30週年。這一年比較不容易，因為我升職，周一到周五我們兩地分居，周末才能在一起。

現在更難過了。感謝上帝，有WhatsApp。