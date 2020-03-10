圖片版權 Warner Bros Image caption 2011年，一批英美電影大明星主演了有中國背景的《傳染病》（Contagion），似乎早已預言了新冠肺炎疫情這場席捲全球的災難。

2011年，幾位英美影星主演了有中國背景的《傳染病》（Contagion），似乎預言了武漢新冠肺炎疫情，對當下這場席捲全球的災難提出過警告。

在這部影片中，由好萊塢明星格溫妮斯·帕特羅（Gwyneth Paltrow，又譯桂莉芙·柏德露）飾演的一名女商人到中國出差時感染了一種神秘而致命的病毒後不治身亡。

之後，這種病毒在全球流行，世界各地陷入醫療衛生緊急狀況。

在2020年新冠病毒肺炎引發全球恐慌後，這部當年表現平平的電影重新大放異彩，全球各地觀眾在疫情的緊張情緒中，觀看了近10年前的這部似乎是警世預言的影片。

《傳染病》中的病毒、傳染、防疫、假藥、人性的光輝和陰暗，有不少都在2020年新冠疫情中得到折射。

而在新冠病毒疫情開始席捲歐美之際，帕特羅2月26日在從美國飛往巴黎的飛機上，在社交媒體Instagram上貼出了一張自己戴著口罩的照片。

她發帖說：「在去巴黎的路上。偏執？審慎？恐慌？冷靜？大疫？宣傳？帕特羅只是要睡覺了，在飛機上戴著這個東西。」

這位有600萬Instagram粉絲的女演員寫道：「我早已入戲。保持安全。不要握手。經常洗手。」

電影和現實的相似之處

圖片版權 Getty Images Image caption 好萊塢大明星格溫妮斯·帕特羅和馬特·達蒙等出演了《傳染病》。

電影《傳染病》的故事和10年後發生的現實有不少相似之處。

帕特羅飾演的角色在跟一位香港廚師握手時傳染了名為MEV-1的病毒；這名廚師曾經處理過一隻被蝙蝠感染的屠宰豬。

然後，她成為超級傳染者，乘飛機飛回家，病得很重，不久後病故。她的兒子也很快去世。

但是，由馬特·達蒙（Matt Damon）飾演的丈夫被發現具有免疫功能。

在現實生活中，一些醫療衛生專家認為，新冠肺炎病毒始於中國武漢市的動物對人的傳播，2019年12月疫情爆發。

人們甚至認為這種新型冠狀病毒最初的宿主也是蝙蝠，就像2002-03年的薩斯疫情一樣。然後，它通過另一個物種傳染人類。

病毒傳染問題

目前關於到底是什麼動物傳染給人的問題並沒有共識，但在電影《傳染病》中是豬。中國專家們曾表示，武漢華南海鮮市場可能是這次疫情的一個傳染源。

與目前稱為Covid-19的新型冠狀病毒株一樣，電影中虛構的病毒也是通過人與人之間的密切接觸或接觸受污染的表面傳播的。

電影中的虛構病毒和現實生活中真正的病毒都導致呼吸系統問題，但電影中MEV-1病毒是基於一種稱為Nipah的真實病毒的衍生物，它不是來自同一系列的病毒Covid-19。

圖片版權 Getty Images Image caption 如同電影《傳染病》一樣，一些醫療衛生專家認為，新冠病毒開始於中國武漢市的動物對人的傳播。

病死率比較

目前新冠病毒疫情遠沒有電影中虛構的那麼致命。

在影片中，角色經常提到25%的死亡率。根據世界衛生組織的數據，新冠病毒Covid-19的病死率目前被認為在3.4%左右。

在電影《傳染病》中，MEV-1一個月內在全世界造成2600萬人死亡。現實中，疫情在中國首次爆發3個月後，新冠病毒造成的死亡人數尚未達到4000人。

與電影《傳染病》最近似的歷史疫情，是1918-1920年的西班牙流感大爆發，當時有超過5000萬人死亡。

圖片版權 Getty Images Image caption 如同電影《傳染病》一樣，在蝙蝠身上發現新冠病毒。

防疫措施

電影《傳染病》中，當專家懷疑爆發了疫情時，流行病情報機構（這是一個真正的組織）的工作人員被派去識別和隔離感染者。

在電影中，美國芝加哥市被封鎖隔離。在現實中，中國大規模封城抗疫，意大利現在也全國封城，試圖控制新冠病毒蔓延。

電影《傳染病》10年後突然重新受到影迷關注，讓斯科特·伯恩斯大吃一驚；電影劇本是他寫的。

他在接受《財富》雜誌採訪時說，編寫《傳染病》一片的最初想法是表明現代社會容易受到這種疫情爆發的衝擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 1918-20年的西班牙流感疫情造成5千多萬人死亡。

社會恐懼和連鎖反應

伯恩斯說，電影《傳染病》和新冠病毒疫情之間有無相似性並不重要。

他說，更重要和更有意義的是社會反應、恐懼的傳播以及這種影響的連鎖反應。

他也許指的是電影《傳染病》中一個特定的角色：一個名叫艾倫·克魯姆維德的陰謀論博主。

這個由英國影星裘德·洛（Jude Law）扮演的克魯姆維德散佈關於該病毒的毫無根據的謠言，並推動銷售一種假藥和療法。

在現實生活中，零售巨頭亞馬遜最近宣佈，由於賣家謊稱某些商品有助於阻止或治療新冠病毒Covid-19，該公司已經阻止了超過100萬件第3方商品的銷售。

圖片版權 Getty Images Image caption 斯科特·伯恩斯為電影《傳染病》寫了劇本。

美國著名電視推銷員吉姆·巴克與紐約州當局發生了爭執，此前他推廣了用銀子製成的補品，作為治療新冠病毒的方法。

目前的新冠疫情還引發了一連串的假新聞，例如，病毒最初是作為化學武器開發的。

《傳染病》的編劇伯恩斯自己成了陰謀論的目標。

他在接受《紐約時報》採訪時說，一些人通過社交媒體聯繫到他，指責他是控制世界事務的秘密組織的成員。

伯恩斯說，假信息的傳播可能和病毒一樣泛濫和危險。

圖片版權 Getty Images Image caption 電影《傳染病》裏的病毒致死率目前遠高於新冠病毒。

科學依據

電影《傳染病》目前大受歡迎的程度，原因之一是伯恩斯致力於使這個故事從科學角度更可信。

在編寫劇本時，他曾與病毒學家和流行病學家和世衛組織專家進行了討論。

他們給他的一些建議令人心驚。

伯恩斯對媒體表示，當他與這一領域的專家交談時，他們都說，疫情不是是否爆發的問題，而是時間早晚的問題。