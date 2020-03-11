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美國六個州份在10日舉行總統大選初選，當天又被稱為「超級星期二2.0」。眾所矚目的民主黨提名戰呈兩強爭霸態勢，前副總統拜登與參議院桑德斯陷入激烈爭奪。

拜登此前在「超級星期二」取得逆轉勝利，目前以648張代表票領先民主黨總統提名戰，桑德斯以563票緊隨其後。參選人需要至少1991票才能代表民主黨出戰2020年總統大選。

總統大選初選日趨白熱化之際，新冠病毒也在美國進一步擴散。疫情會對投票率產生多大影響、如何保障選民的安全、大型拉票集會應否繼續舉行等問題在「超級星期二2.0」縈繞。

「別舔選票信封！」

美國疫情最嚴重的華盛頓州，也在10日進行初選。該州已確診超過160例病例、22宗死亡案例，其中19宗死亡案例源自當地一所養老院。

不幸中的萬幸是，華盛頓州的投票方式是郵寄選票，不設現場票站。選民只需在當日晚間8點前寄出選票，或把選票投進到投票投放箱即可。

「我們無需開設幾千個票站，以及擔心人們投票時接觸彼此，」華盛頓州檢察長魏蔓（Kim Wyman）在接受媒體採訪時說。

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華盛頓州是在一年多前將投票方式從黨團大會改為郵遞選票的，這在如今看來頗有遠見。10日舉行初選的州份還有密蘇里州、密歇根州、愛達荷州、密西西比州和北達科他州，但只有華盛頓州採取郵遞投票。

負責處理選票的華盛頓州工作人員將戴上手套，並被要求頻繁更換手套及洗手。

而華盛頓州對選民們的指示很簡單：千萬別舔選票信封！

當局向選民發出指引，應用布或海綿沾水來塗抹選票信封的粘膠條，而不要用舌頭舔，盡量減少傳播病毒的可能。

州檢察長辦公室在推特上寫道：「無論你是健康還是生病了，請不要舔（信封）！」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @secstatewa As recommended by @WADeptHealth, please use alternative methods to seal your ballot return envelopes, such as a wet sponge or cloth.



Washington’s Presidential Primary is March 10. Use a ballot drop box to return your ballot by 8 p.m. Election Day. #waelex pic.twitter.com/UOk8Ld4Z3m — WA Secretary of State (@secstatewa) 2020年3月3日

選舉在病毒蔓延時

據悉，票站和集會現場增設了供公眾使用的手部消毒液。

美國各地的選舉活動此前照常進行，但情況在10日開始出現了轉折。

桑德斯競選團隊宣佈取消當晚在俄亥俄州克利夫蘭的拉票集會，這是美國爆發冠狀病毒疫情以來，首個遭取消的總統選舉集會。桑德斯的團隊表示，將看具體情況來決定是否取消未來的集會。

拜登競選團隊隨即也宣佈，鑒於公共衛生專家的建議，取消10日晚在克利夫蘭的集會。

拜登早前對媒體說，他不再以握手的方式打招呼，轉而用頂拳（fist bump）。

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謀求連任的總統特朗普近日曾表示，在新冠肺炎疫情之下舉行拉票集會仍「非常安全」 。他說，「一點也不擔心」病毒將在選舉集會中傳播，也不打算改變任何拉票計劃。「我們會舉行極大的集會，」特朗普說。

在9日的白宮疫情簡報會中，美國過敏症和傳染病研究所主任安東尼·福奇（Anthony Fauci）建議，如果競選集會所在地未出現社區傳播，可如期召開。但福奇暗示，如果當地存在社區傳播，舉辦方應三思而行。「如果打算在有社區傳播的地方舉行大型集會，我認為那將是一個主觀判斷。如果有人決定取消，我不會公開批評他們。」

美國疾控中心則指示，選舉票站工作人員如果感覺身體不適，應留家觀察。票站應頻繁消毒投票所需的電子設備，以及桌面、門把、馬桶、水龍頭等公共設施。

首都華盛頓失守

新冠病毒（Covid-19）日前已蔓延到美國的政治中心、首都華盛頓特區，甚至對白宮與國會造成威脅。

圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒在美國持續蔓延，特朗普呼籲公眾保持冷靜。

華盛頓特區已出現兩宗確診案例，一名是當地教堂的牧師，近日曾與超過500名信眾握手；另一名是當地學校的工作人員。

疫情還威脅到美國最高層政要。

一位近日參加美國保守派大會（CPAC）的與會者確診感染新冠病毒。該大會2月底在華盛頓近郊舉行，幾乎網羅了美國保守派所有舉足輕重的政治人物，包括了總統特朗普與副總統彭斯。他們並未與確診病人接觸，但特朗普曾與大會主席握手，後者在會議中接觸過確診病人。

白宮在9日表示，特朗普並未接受新冠病毒核酸測試，發言人表示他未密切接觸過任何確診病人，也並未出現相關症狀。

3月初在華盛頓舉行的親以色列游說團體「美以公共事務委員會」大會（AIPAC），也有兩名參會者事後確診感染。這場大會聚集了超過三分之二的美國國會議員，彭斯、國務卿蓬佩奧亦是座上賓。

目前，五位共和黨國會議員、一位民主黨議員、以及特朗普近日任命的白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）正在家自我隔離。他們並未出現任何相關症狀。

其中，眾議員蓋茨（Matt Gaetz）在得知自己曾與確診患者有過接觸時，正與特朗普同乘空軍一號總統專機。根據《今日美國》的報道，蓋茨隨即轉移到一處無人的艙室，但在下飛機前，特朗普堅持與他短暫交談。

不過，據蓋茨說，特朗普近日採取了一些預防感染的措施，包括頻繁使用手部消毒液。特朗普一直不諱言他有潔癖，自稱患有「恐菌症」。

特朗普近日在白宮疫情簡報會上對記者們說：「你們可能聽說過，我常洗手。」發言引來台下一陣笑聲。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普近日視察美國疾控中心

對大選的潛在威脅

有美國政論脫口秀開玩笑說，目前總統之位三大有力競爭者都年屆古稀，屬容易感染新冠病毒的高危人士。

美國還有約一半的州份未完成初選，將在未來四個月內逐一投票。

華盛頓州的郵遞選票方式，或能降低病毒在投票日傳播的可能，但由於更改投票規則需要經過繁複的法律程序，對其他即將舉行初選的州份來說，要改規則已經為時已晚。

美國總共只有五個州在各類選舉中都接受郵遞選票，如果美國疫情在11月大選時仍持續，投票恐將受到極大影響。

白宮之路：美國2020年總統大選