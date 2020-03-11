肺炎疫情：美國向紐約「控制區域」派遣國民警衛隊

  • 2020年 3月 11日
Nicholas Walsh, of New Rochelle, wears a protective mask as he walks past the Young Israel of New Rochelle synagogue (R) in New Rochelle, New York, USA, 10 March 2020. 圖片版權 EPA
Image caption 新羅謝爾鎮居民在採取預防措施。

紐約州州長宣佈，美國國民警衛隊將會派遣部長前後紐約市以北的一座城鎮，幫助控制新型冠狀病毒疫情的擴散。

新羅謝爾鎮（New Rochelle）有一個方圓一英里（1.6公里）的區域被劃定為「控制區域」（containment zone），國民警衛隊會負責向當地的被隔離人士派送食物。

紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）在周二（3月10日）宣佈相關措施時，表示該區域是美國病例集中度「最大的一個群體」。

美國目前至少有900宗確診病例。紐約州有173個確診病例，是美國境內病例最多的州份，其中有108例是在威徹斯特郡（Westchester County），新羅謝爾鎮亦位於該郡內。

最先出現病例的中國目前總共有80754例確診病例，3136人死亡。不過，在剛剛過去的周二，中國錄得了疫情爆發以來新增感染病例最少的一天，僅新增19例。

其他最新進展：

  • 英國衛生部政務次官納丁·多里斯（Nadine Dorries）表示，自己的冠狀病毒檢測呈陽性，目前正在家自我隔離
  • 包括加州科切拉音樂節（Coachella festival）在內的各大音樂節及大型公眾活動均已取消或延期
  • 全世界範圍內已經有數以千計的航班取消，各航空公司面對購票量暴跌，處境艱難

大批確診出現在新羅謝爾鎮

紐約市已有36宗確診病例，但是人口僅7.7萬的新羅謝爾鎮的感染人數卻被認為至少比紐約市多一倍。

「一個特殊的難題，」庫莫說，「它已成為一個現象。」

有報道指新羅謝爾鎮的一座猶太教堂是爆發的中心，與該教堂有關聯的大約1000人已經被隔離。

庫莫在周二下午宣佈一系列措施，希望阻止病毒在區內的蔓延。他說，這種「激烈的行動」是一個「生死攸關的事情」。

在病毒疫區的學校、各類聚集點和商鋪將會關閉兩周。官方還會在當地一家醫院設立冠狀病毒測試設備。

除了派送食物之外，國民警衛隊將會出動幫助清理學校和公共空間。

不過，庫莫強調，該鎮沒有出遊限制。

圖片版權 Getty Images
Image caption 紐約州州長庫莫表示，目前沒有限制人員出入新羅謝爾鎮。

美國疫情狀況

美國目前有29人死於新型冠狀病毒——華盛頓州有24人，加州有2人，佛羅里達州2人，新澤西州1人。

美國國家過敏及傳染性疾病研究所所長安東尼·福西呼籲美國人要對防疫事務認真起來。

「我們希望全國意識到，作為一個國家，我們現在不能再做幾個月前在做的事情，」他在白宮的簡報會上說。

3月的第一個星期報告的新增確診人數迅速上升，令外界擔憂。紐約、華盛頓、新澤西和田納西等幾個州均接連新增多宗病例。

醫療費用高昂令病毒疫情特別成問題——很多美國人都因為負擔不起費用而不去看醫生。缺少帶薪病假亦是一個問題，此外還有測試設備不夠等。

負責抗疫危機應對行動的副總統彭斯已經表示：「在醫生的建議下，任何美國人都可以進行測試而沒有限制。」

與此同時，總統特朗普則表示，上月與一個感染者出席過同一個會議之後，他已被告知自己不需要進行冠狀病毒測試。

包括新任白宮幕僚長馬克·米道斯在內的五名資深共和黨人均已經宣佈，由於他們接觸過該名未公開人身份的人，因此將會進行自我隔離。

特朗普和部分共和黨人曾將病毒稱作「中國病毒」和「武漢病毒」而被指種族歧視。

該疾病最初於12月在中國出現之後，上述叫法一度被很多人使用。

美國疾病控制及防治中心主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）在周二的一場國會聽證會上表示，將這種疾病稱為「中國病毒」是錯誤的。

分析：特朗普的抒困計劃與問題

BBC商業事務記者娜塔莉·舍爾曼（Natalie Sherman），發自紐約

經濟學家稱，新型冠狀病毒的爆發給美國經濟帶來了十多年來最嚴重的一場風險，但是目前為止，所採取的應對措施是否將起到作用。

受到金融市場下跌的刺激，總統承諾將使用抒困措施，提出降低企業工資稅，此舉將會減少員工薪金當中被扣減的金額，從而可以負擔一些社保項目。

人們口袋裏能有多一些現金，可能有助於提振信心，但是經濟學家表示，需要做的還有很多。他們呼籲引入帶新病假、減輕州保健計劃的負擔、貸款延期，還有將錢直接寄到家家戶戶等等各種刺激政策。目前，即使是其他共和黨人，似乎都不太相信降低工資稅是最有效的應對方法。

布魯金斯學會（Brookings Institution）的漢密爾頓項目主管傑伊·尚堡（Jay Shambaugh）告訴我說：「如果我們做的不夠……經濟就會受到不必要的打擊，而我們本來是很多方法去避免的。」

歐洲：「不尋常的危機」

意大利是受疫情打擊最嚴重的國家之一，截至周二，死亡人數已經達到631人。當局已經下令全國進入封鎖防疫狀態。

最新一天的新增死亡病例有168宗，是意大利單日錄得死亡數字最高的一天。意大利目前全國的確診總人數為10149人。

周二，法國總統馬克龍形容，病毒在歐洲的蔓延是「需要不尋常應對的不尋常危機」。他說，法國仍然只是處在爆發的初期。

發表這番言論之前，馬克龍與歐盟各國領袖進行了視像會議，討論了當前的危機。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會後表示：「我們會使用手上的一切工具，確保歐洲的經濟能度過這場風暴。」

土耳其亦確診了該國第一宗病例，並指該病例是在「歐洲」被感染，他的家人目前在接受觀察。

在英國，確診病例達到373宗，死亡人數6人。

相關主題內容

更多有關此項報導的內容