圖片版權 EPA Image caption 新羅謝爾鎮居民在採取預防措施。

紐約州州長宣佈，美國國民警衛隊將會派遣部長前後紐約市以北的一座城鎮，幫助控制新型冠狀病毒疫情的擴散。

新羅謝爾鎮（New Rochelle）有一個方圓一英里（1.6公里）的區域被劃定為「控制區域」（containment zone），國民警衛隊會負責向當地的被隔離人士派送食物。

紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）在周二（3月10日）宣佈相關措施時，表示該區域是美國病例集中度「最大的一個群體」。

美國目前至少有900宗確診病例。紐約州有173個確診病例，是美國境內病例最多的州份，其中有108例是在威徹斯特郡（Westchester County），新羅謝爾鎮亦位於該郡內。

最先出現病例的中國目前總共有80754例確診病例，3136人死亡。不過，在剛剛過去的周二，中國錄得了疫情爆發以來新增感染病例最少的一天，僅新增19例。

其他最新進展：

英國衛生部政務次官納丁·多里斯（Nadine Dorries）表示，自己的冠狀病毒檢測呈陽性，目前正在家自我隔離

包括加州科切拉音樂節（Coachella festival）在內的各大音樂節及大型公眾活動均已取消或延期

全世界範圍內已經有數以千計的航班取消，各航空公司面對購票量暴跌，處境艱難

大批確診出現在新羅謝爾鎮

紐約市已有36宗確診病例，但是人口僅7.7萬的新羅謝爾鎮的感染人數卻被認為至少比紐約市多一倍。

「一個特殊的難題，」庫莫說，「它已成為一個現象。」

有報道指新羅謝爾鎮的一座猶太教堂是爆發的中心，與該教堂有關聯的大約1000人已經被隔離。

庫莫在周二下午宣佈一系列措施，希望阻止病毒在區內的蔓延。他說，這種「激烈的行動」是一個「生死攸關的事情」。

在病毒疫區的學校、各類聚集點和商鋪將會關閉兩周。官方還會在當地一家醫院設立冠狀病毒測試設備。

除了派送食物之外，國民警衛隊將會出動幫助清理學校和公共空間。

不過，庫莫強調，該鎮沒有出遊限制。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約州州長庫莫表示，目前沒有限制人員出入新羅謝爾鎮。

美國疫情狀況

美國目前有29人死於新型冠狀病毒——華盛頓州有24人，加州有2人，佛羅里達州2人，新澤西州1人。

美國國家過敏及傳染性疾病研究所所長安東尼·福西呼籲美國人要對防疫事務認真起來。

「我們希望全國意識到，作為一個國家，我們現在不能再做幾個月前在做的事情，」他在白宮的簡報會上說。

3月的第一個星期報告的新增確診人數迅速上升，令外界擔憂。紐約、華盛頓、新澤西和田納西等幾個州均接連新增多宗病例。

醫療費用高昂令病毒疫情特別成問題——很多美國人都因為負擔不起費用而不去看醫生。缺少帶薪病假亦是一個問題，此外還有測試設備不夠等。

負責抗疫危機應對行動的副總統彭斯已經表示：「在醫生的建議下，任何美國人都可以進行測試而沒有限制。」

與此同時，總統特朗普則表示，上月與一個感染者出席過同一個會議之後，他已被告知自己不需要進行冠狀病毒測試。

包括新任白宮幕僚長馬克·米道斯在內的五名資深共和黨人均已經宣佈，由於他們接觸過該名未公開人身份的人，因此將會進行自我隔離。

特朗普和部分共和黨人曾將病毒稱作「中國病毒」和「武漢病毒」而被指種族歧視。

該疾病最初於12月在中國出現之後，上述叫法一度被很多人使用。

美國疾病控制及防治中心主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）在周二的一場國會聽證會上表示，將這種疾病稱為「中國病毒」是錯誤的。

分析：特朗普的抒困計劃與問題

BBC商業事務記者娜塔莉·舍爾曼（Natalie Sherman），發自紐約

經濟學家稱，新型冠狀病毒的爆發給美國經濟帶來了十多年來最嚴重的一場風險，但是目前為止，所採取的應對措施是否將起到作用。

受到金融市場下跌的刺激，總統承諾將使用抒困措施，提出降低企業工資稅，此舉將會減少員工薪金當中被扣減的金額，從而可以負擔一些社保項目。

人們口袋裏能有多一些現金，可能有助於提振信心，但是經濟學家表示，需要做的還有很多。他們呼籲引入帶新病假、減輕州保健計劃的負擔、貸款延期，還有將錢直接寄到家家戶戶等等各種刺激政策。目前，即使是其他共和黨人，似乎都不太相信降低工資稅是最有效的應對方法。

布魯金斯學會（Brookings Institution）的漢密爾頓項目主管傑伊·尚堡（Jay Shambaugh）告訴我說：「如果我們做的不夠……經濟就會受到不必要的打擊，而我們本來是很多方法去避免的。」

歐洲：「不尋常的危機」

意大利是受疫情打擊最嚴重的國家之一，截至周二，死亡人數已經達到631人。當局已經下令全國進入封鎖防疫狀態。

最新一天的新增死亡病例有168宗，是意大利單日錄得死亡數字最高的一天。意大利目前全國的確診總人數為10149人。

周二，法國總統馬克龍形容，病毒在歐洲的蔓延是「需要不尋常應對的不尋常危機」。他說，法國仍然只是處在爆發的初期。

發表這番言論之前，馬克龍與歐盟各國領袖進行了視像會議，討論了當前的危機。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會後表示：「我們會使用手上的一切工具，確保歐洲的經濟能度過這場風暴。」

土耳其亦確診了該國第一宗病例，並指該病例是在「歐洲」被感染，他的家人目前在接受觀察。

在英國，確診病例達到373宗，死亡人數6人。