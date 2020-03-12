肺炎疫情致宗教儀式改變，世界各地人們如何守候信仰

圖片版權 ABDEL GHANI BASHIR Image caption 麥加大清真寺的遊客人數急劇下降

新冠病毒在全球傳播，各地人們擔憂陡升，一些原有的做事方式正在改變。有人減少了旅行計劃，避免空間擁擠。也有人避免握手、擁抱問候彼此，改用碰撞胳膊肘或腳底打招呼。

教堂、清真寺、寺廟和猶太教堂也在改變開展宗教活動的方式，力圖控制病毒傳播。而當禮拜方式改變，怎樣保持精神上的溝通呢?

圖片版權 ALBERTO PIZZOLI Image caption 由於擔心病毒傳播，教宗方濟各周日直播了祈禱

基督教

意大利尚在封鎖，但有些人被要求離開，去拜訪他人。教宗方濟各（Pope Francis）敦促神父們要有「走出去看望病人的勇氣」，「還要陪伴醫務人員和志願者工作」。

不過要採取預防措施，比如與他人保持至少一米的距離，並避免身體接觸。教宗選擇直播周日的傳統講話，以減少梵蒂岡的人潮。

不管在加納，還是美國和歐洲，天主教教堂已經改變了彌撒方式，力圖阻止病毒感染。牧師不再把聖餅放在聖徒的舌頭上，而是放在手中，也不再使用公用聖餐杯盛酒。在表達和平的儀式中，會眾也不再握手，而改成為坐在旁邊的人祈禱。

人們明白為何要採取這些措施，但仍有人感到失落。亞歷山大·西爾（Alexander Seale）是一名居住在倫敦的法國記者。他說: 「不再有以前那樣的喜悅了。不做和平手勢，不口領聖餐，就像移走了耶穌的一部分。」

唯一沒有改變聖餐方式的教會是希臘東正教。該教繼續用同一個湯匙為禮拜者舉行聖禮。教會的管理機構聖會（Holy Synod）在一份聲明中說:「對教會成員來說，參加聖體聖餐顯然不會傳播疾病。」該機構呼籲信徒通過祈禱來防止病毒傳播。

你的器材不支持播放多媒體材料 意大利北部十多座城鎮約5萬人被禁止出城。

圖片版權 Getty Images Image caption 為了應對冠狀病毒，世界各地的教堂都做出了改變

在美國華盛頓特區，一名喬治城基督教堂的牧師被確診為該地區首例新冠病毒患者。之後，數百名參加該教堂的人要進行自我隔離。

牧師蒂莫西•科爾(Timothy Cole)在3月7日病毒檢測呈陽性，目前他和家人正在隔離中。據報道，有約550人參加了他在3月1日主持的儀式，他還主持了聖餐儀式。

在韓國，正是由於拒絶對宗教信仰做出調整，才導致病毒大範圍傳播。該國一半以上的確診病例都與一個名叫」新天地教會」的邊緣基督教組織有關。該教要求成員在禮拜時彼此靠近，這被認為是病毒快速傳播的原因。染病的成員隨後在全國各地旅行，並感染了其他人。

教會領袖被指控隱瞞成員的姓名，阻礙當局識別受感染的人並控制病毒的傳播。

圖片版權 Getty Images Image caption 為了消毒，麥加大清真寺暫時關閉，朝拜者在清真寺前祈禱

伊斯蘭教

麥加的大清真寺通常擠滿了成千上萬的穆斯林朝聖者，但前往伊斯蘭聖地的遊客人數卻急劇下降。

大清真寺在消毒後重新開放，但現在，清真寺中心神聖的建築克爾白周圍設有一道屏障，阻止人們觸摸。

禁止外國朝聖者前往麥加和麥地那的禁令依然有效。

世界各地的信徒通常會在這時進行副朝覲(Umrah)，這個程序不同於朝覲。朝覲可以任何時候進行。每年大約有800萬穆斯林參加副朝覲之旅。

韓努（Hadiza Tanimu Danu）在尼日利亞經營一家專門負責麥加之旅的旅行社，他說，人們對外國遊客的禁令反應不同。她說，「大家都很傷心。這是副朝覲啊，每個人來這都是為了朝拜。」

受到影響的不僅僅是副朝覲。韓努說，「有些人擔心，說道『好吧，如果隔離延伸到麥加朝聖，會發生什麼呢?』」不過，沙特當局表示，這些措施是暫時的，沒有跡象表明可能擾亂麥加朝聖。

一些可能傳播病毒的宗教活動仍在繼續。最近，伊朗人後舔舐什葉派（Shia）聖地的視頻在社交媒體上分享，引發恐慌。

一張照片中顯示，一名男子在庫姆省（Qom）的瑪素米（Masumeh）神殿前說：「我不害怕冠狀病毒。」 他隨後舔舐和親吻了大門。有人相信神龕有神聖的力量，可以幫助治療疾病。

兩名男子因類似舉動面臨牢獄之災。一些伊朗人表示，宗教場所應該完全關閉。

但是對許多穆斯林來說，日常行為中的小變化才是關注焦點。例如，當南非努力應對第一例確診病例時，宗教領袖們把禮拜五的祈禱會當做教育機會，建議人們採取預防措施。

BBC駐非洲記者穆罕默德·艾利（Mohammed Allie）說，他所在的清真寺建議，做完禮拜要避免握手或擁抱。

他說:「需要一段時間適應。大家禮拜完後還在握手，不是因為忽視了信息，而是一種條件反射。」不過，他說，有些人已經開始用碰腳問候對方，而不是握手。他也開始用拳頭問候。

他說:「人們正在慢慢做出調整，儘管速度慢一點。」 清真寺還建議來禮拜的人下周五祈禱時帶上自己的祈禱墊。

圖片版權 SANJAY KANOJIA Image caption 在印度北方邦舉行的胡裏節慶祝活動中，印度的印度教徒對新冠病毒採取了預防措施

印度教

對印度教徒來說，現在正是胡裏節（Holi），俗稱「顏色節」。這是為了紀念正義戰勝邪惡的勝利，以及春天、愛情和新生命的來臨。慶祝時，人們向空中拋撒彩粉，還在彼此臉上塗抹顏色。

印度總理莫迪表示，他不會參加公開慶祝活動，還建議人們避免大型活動。但還是有很多人周末參加了慶祝，不過採取了一些預防措施，比如戴口罩。

不過，有些人不想承擔患病的風險。尼基•辛格(Nicky Singh)住在印度旁遮普邦的阿姆利則(Amritsar)。他在慶祝時宅在家裏，改用電話祝福對方。

他說，只有「勇敢者或有勇無謀者」才會沉迷於(慶祝活動)，但胡裏節所代表的能量卻不見了。

他說:「一個無害的噴嚏就能在這裏敲響警鐘，大家普遍這樣認為。我很高興自己選擇了安全，而不是出去慶祝。」

圖片版權 AFP Image caption 按照傳統，許多猶太人在進入建築物或房間時會觸摸或親吻門柱

猶太教

要怎樣告訴人們不要在葬禮上擁抱悲傷的寡婦？這是倫敦西中央自由派猶太教堂的拉比傑基•塔比克(Jackie Tabick)正在解決的問題。

塔比克說:「真的很難。我覺得要這樣說:'我知道大家想用肢體對寡婦表達愛，但是現在，表達愛的最佳方式就是，跟她說話、對她點頭、但不要身體接觸。相信她會理解的。」

塔比克還在嘗試在網上授課和提供服務。許多改革派和自由派的猶太教堂已經這麼做了。

上周，以色列首席拉比大衛•勞（David Lau）發表聲明，建議人們不要觸摸或親吻門柱（mezuzah）。這是帶有宗教經文的卷軸，放置在房屋的門柱上，通常人們在進入房間時觸摸或親吻這些卷軸。

歐洲拉比會議也建議人們不要親吻《妥拉》（Torah）卷軸之類的物品。

塔比克說，在猶太人的生活中，不親吻門柱並不是什麼大事，「但問題是，某些事情只是例行公事。「重新審視一下日常生活習慣有好處，也許有助於我們重新思考如何取代劣習。

「當然，最重要的是彼此相互支持。或許應該強調，這是與上帝連接的一種方式。」