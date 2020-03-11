圖片版權 Getty Images Image caption 意大利人很可能覺得封城禁足居家隔離很難做到。

中國疫情緩和加緊恢復正常的同時，意大利成為另一個疫情最為嚴重的國家。3月10日，中國紅十字會帶領的專家，應意大利紅十字會的要求，前往協助抗疫。

天性喜愛熱鬧的意大利民眾，對政府封城禁足居家隔離的措施，能配合到什麼程度呢？BBC國際台記者有以下觀察：

據說去過意大利的人都記得一件事：四處擁擠人頭攢動——羅馬西斯廷大教堂、西西里島的海灘或者威尼斯排隊等岡多拉小船的長龍......

但是，如今的意大利卻面目全非恍若隔世：街頭上餐館裏空無一人、電影院、博物館關門謝客。擁擠的地方仍有——藥店和超市。

意大利政府在全國實施封城抗疫措施，希望控制新冠病毒的蔓延。如無緊急情況或者工作理由，意大利民眾不准四處走動出門旅行。

未經允許違反了禁足令的人，一旦被查到將面臨罰款甚至監禁的處罰。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）說，為了保護公民的健康，所有人都要有所犧牲。但是要求這個地中海國家的人民放棄自己「甜蜜的生活」（la dolce vita）將困難重重。

放棄生活方式

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利全國人民喜愛的活動之一，是下班以後的「歡樂時光」，與同事們吃點喝點再回家吃晚飯。

意大利人喜愛戶外活動，全身心享受生活中的樂趣，無論是在公園裏踢足球還是在海灘上吃冰淇淋，他們就是喜歡拿出時間好好享受。

意大利特色之一的「歡樂時光」（aperitivo）就像老規矩一樣深入人心：下班後與同事或朋友就著零食喝上一杯再回家吃晚飯。

但是現在，與朋友吃吃喝喝的日子嘎然而止：酒吧和餐館都被要求在傍晚6點關門歇業。

圖片版權 Reuters Image caption 意大利政府下令民眾居家隔離防控疫情擴散

提起意大利人，難免想起那句老生常談的套話：意大利人用手說話。此話不一定適用於每個意大利人，但是意大利人是感性的民族卻是實實在在的。很多民族的見面禮只親一下臉頰，意大利人一定要兩邊臉頰都親才行。

現在他們被告知要彼此保持距離，而且至少要有一米的距離。

甚至工間短暫的「咖啡時間」也受到限制——很多人都習慣了快快點一杯咖啡站在店裏櫃台前與朋友們聊幾句再回去工作。

現在，羅馬的咖啡店一次只允許三個顧客進門。

破壞規定

圖片版權 Getty Images Image caption 通常擠滿遊客的羅馬街頭變得人際稀少。

上個星期，當意大利北部地區開始設定隔離區時，有人對年青人的行為頗為不滿。

年長的人普遍對病毒防範非常謹慎，但是很多30歲以下的年青人繼續像平常一樣外出活動，其中包括周日去海濱曬太陽吃海鮮。

那不勒斯的弗朗西斯科說：「我想保持正常生活。我們年青，感染病毒的可能性很小。」

很多人在社交媒體上譴責年青人的行為「不負責任」、「自私自利」。

為了說服更多人居家隔離禁足防疫，社交媒體上還出現了一個主題標籤 #iostoacasa（我留在家裏）。

圖片版權 Getty Images Image caption 對意大利人來說，享受美食是人生樂事。

現在封城隔離措施已經在意大利全境實施，越來越多的報道稱人們違反隔離規定。

有兩個女人在Instagram上的視頻顯示她們在酒吧外，明顯是吹噓自己找到辦法打破了禁足令。

還有兩個20多歲的年青人被發現試圖搭飛機去馬德里度假。

現在還不清楚這樣的全境隔離措施該如何實施和執行：政府要讓很簡單的法律獲得通過都很困難，而且意大利這個國家更傾向於把法律解讀成可聽可不聽的各種建議。

社區意見

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利的教堂繼續開放，但是不會舉行彌撒。

意大利是個傳統的天主教國家。讓有些人很難接受的一個事實是，教堂裏現在不准做彌撒了，儘管教堂仍然繼續開放。

甚至教宗方濟各的周日禱告也是通過視頻鏈接。

羅馬居民羅拉說：「這是從來沒有過的事。即便在第二次世界大戰時，我們周日也可以去做彌撒， 見到街坊鄰居感受到社區的存在。但是現在，我覺得被隔離了。」

而緊急抗疫措施最令人痛苦的後果莫過於禁止舉行葬禮。現在意大利只允許舉行簡短的埋葬儀式，而且只准少數人參加，另外，還不准為死者舉行追思彌撒。

人們不准擁抱，不准握手，在所有地方都必須嚴守隔開一米的規定。

對意大利人來說，要改變他們與生俱來的行為方式很不容易。而且要讓他們相信必須嚴肅對待這次的疫情也需要時間。

不過現在意大利整體的情緒正在發生變化，隨著病毒的擴散，人們現在都非常清楚，改變自己的生活方式是多麼地重要。