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美國六個州在10日舉行總統大選初選，民主黨人前副總統拜登贏下至少四州的勝利，拉開與黨內主要競爭對手桑德斯的距離。

根據媒體估計，拜登目前獲得820張黨代表票，桑德斯則有670票。民主黨參選人拿下1991張代表票就能奪得黨內總統候選人提名，從而有望在11月的大選中對陣特朗普。

儘管兩人離提名所需票數仍有一段距離，以目前的選戰勢頭來看，拜登對提名已十拿九穩。

拜登在密西西比州、密歇根州、愛達荷州和密蘇里州取得勝利，桑德斯在北達科他州勝出，而採取郵寄投票的華盛頓州最終結果仍未出爐。

在最受矚目的密歇根州，拜登以49%得票率險勝桑德斯的48%。

密歇根是當日投票州中最關鍵的，它不僅有數量最高的代表票數，還頗有象徵性。2016年總統大選提名戰中，桑德斯曾在這裏民調大幅落後，最終卻一舉挫敗希拉里·克林頓。而在當年的大選中，民主黨失利的一大原因，是在密歇根等中西部前工業州遭遇滑鐵盧。

Image caption 桑德斯此前在密歇根州的拉票集會。

如今，兩黨視中西部為兵家必爭之地，選民以參選人在中西部的支持率作為「可選性」（electability）的一大考量因素。

這次，密歇根不再是桑德斯的福地，並且拜登在白人男性、工會選民、有大學學位的選民族群中的支持率都勝過他。

密西西比州的選舉結果也顯示拜登勢不可擋。60%的當地民主黨選民是非裔。曾與首位非裔總統奧巴馬搭檔八年的拜登，一向頗受非裔選民歡迎，在此拿下超過八成非裔選民的支持。

選舉日當晚拜登發表演說，表示：「這不僅僅是我的競選的逆轉，這還是這個國家靈魂的回歸。」

他同時向桑德斯與其支持者伸出橄欖枝，感謝他們的「活力與熱情」。拜登說：「我們有同一個目標。我們會一起擊敗特朗普。」

一家歡喜一家愁。桑德斯不僅在票數上落後，勢頭上也連連遭遇挫敗。

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桑德斯未在選舉日當晚露面，而是在次日發表講話。他承認在多州遭遇失利，但表示將繼續參選。桑德斯強調，儘管拜登受年級較長的選民青睞，年輕選民對他的政綱更有熱情。但事實表明，對桑德斯的選戰至關重要的年輕人，他們當中很大部分並沒有參與投票。

「我期待與我的朋友喬·拜登在周日展開辯論，」桑德斯說。 他與拜登將在本周日（15日）晚間進行首場一對一辯論。受新型冠狀病毒疫情影響，這場辯論將不會有任何現場觀眾。

現任總統特朗普競選團隊則發表聲明指，拜登與桑德斯不過是「同一枚硬幣的兩面」，無論誰取得提名，都無法阻擋特朗普獲得連任。

拜登向桑德斯伸出橄欖枝

BBC中文駐美記者 馮兆音

如果只聽拜登的選後演說，你會以為他已經贏下了提名。與一般拉票集會的發言不同，他語速溫和緩慢，充滿了總統架勢。他說，美國「離重塑白宮的尊嚴與榮耀又近了一步」。

拜登的演說只有一個目標聽眾：桑德斯。拜登嘗試爭取向對手及其支持者敞開大門，不是以囂張地宣告勝利的方式，而是循循善誘般號召黨內團結。

而桑德斯姍姍來遲的選後演說，則是出人意表地坦誠。

「我們輸掉了密歇根、輸掉了密西西比……」他毫不諱言「落敗」等競選人通常避之唯恐不及的詞組。桑德斯還承認，許多美國人認為他的政見有見地，但拜登才是最可能擊敗特朗普的參選人，因而他們決定為拜登投票。

拜登的橄欖枝，桑德斯欣然接過來了，以「我的朋友」來稱呼他。

雖然桑德斯並未宣佈退選，他的演說傳遞一種信號：他自知無法獲得提名，但希望以繼續競選的方式，迫使拜登容納進步派的更多政見，讓美國社會持續談論他所關切的民生議題。

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