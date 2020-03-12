圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在白宮發表全國演說，批評歐洲面對「外國病毒」反應不夠快。

美國總統特朗普宣佈，3月13日起禁止除英國以外的歐洲申根國家旅客入境美國，禁令持續30天。美國職業籃球聯賽（NBA）因球員確診新冠肺炎，宣佈無限期全面停賽。另外，紐約市聖派翠克節（又稱聖帕特里克節）大遊行也因疫情而延期。

禁止歐美旅客入境美國

三月初，美國多個城市掀起曾在亞洲發生的「搶購衛生紙大亂」，似乎標誌著因當地新冠肺炎確診及死亡人數的上升，美國已對疫情感到緊張。

特朗普總統3月12日發表電視講話時更宣佈擴大旅遊禁令，當地時間13日午夜起，禁止除英國外的歐洲旅客入境美國，禁令將會為期30天。

該禁令僅適用於所有申根簽證國家，因此並未包含美國公民、也未包括英國。另外，美國國務院也提高了全球旅遊警示，呼籲公民重新考慮海外出行。

BBC駐紐約記者布萊恩特（Nick Bryant）表示，特朗普頒布旅遊禁令人震驚，駐美國的歐洲國家大使、航空公司，甚至特朗普官員都嚇一大跳。

他指出，特朗普原本希望通過頒布相關禁令緩和民眾對疫情的緊張，卻得到反效果，造成的社會混亂有如他任期首年所頒布的禁止穆斯林國家公民入境時的情況。

比賽延期、活動取消

肺炎疫情也延燒到美國體育界，NBA官方在3月12日宣佈，因球員確診感染新冠肺炎，所有比賽將無限期暫停。

確診罹患新冠肺炎的球員是爵士隊的戈貝爾（Rudy Gobert），他在日前一場賽後記者會上，曾一度開玩笑地故意摸遍桌上所有麥克風，這樣的行徑現在也因為確診而引發網友議論。

根據美國媒體報導，初步估計門票損失高達5億美元，商品銷售等收益也會受到衝擊。

圖片版權 Reuters Image caption 美國NBA因球員確診新冠肺炎，宣佈無限期全面停賽。

NBA賽季過去停擺的原因幾乎皆是勞資糾紛，最近一次是2011年因勞資糾紛停擺161天。綜合報導稱，當時因為停賽導致轉播的電視台無法賺取廣告費，損失上億美元。

人在美國受訓的球星林書豪，得知消息後在推特發文表示，他真的很害怕，並寫道：「要提醒自己，一切都在上帝的掌控之中。」

美國各地也針對疫情發佈不同舉措，包括首都華盛頓市等多個城市，已陸續宣佈進入緊急狀態，有多個城市已禁止大型集會，關閉學校改為網上授課等。

疫情也影響當地活動，紐約聖派翠克節大遊行因疫情延期，該遊行每年吸引10萬人參與，約有兩百萬人會到場觀看。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio ）說：「我知道這是個艱難的決定，所以我承諾遊行是延期，不是取消。」

旅遊業衝擊大

隨著疫情在各國爆發，許多產業都受到嚴重衝擊。香港中文大學經濟學系客座教授宋恩榮表示，隨著特朗普頒布歐美旅遊禁令，這些產業短期影響一定更大，但若有效控制疫情，長遠來看對產業仍是有益的。

他向BBC中文表示，旅遊相關產業已經很慘，就算沒有禁令大家也減少旅遊。「這次歐美禁令只有30天，若延長的話影響就會更大。」

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宋恩榮強調，該禁令對跨國企業影響很大，但短期內仍能通過線上會議或通過網路執行業務，但未來必定仍有移動需求，不可能一直遠端辦公。

他舉例：「像是視察工廠、了解設備是否符合條件等，都需要人親自到現場才能了解。」

美國媒體引用諮詢公司「旅遊經濟學」（Tourism Economics）的數據稱，美國旅遊業損失慘重，因為遊客數量暴跌將導致收入減少240億美元，損失金額是2003年SARS爆發時的7倍。

為緩解對經濟的衝擊，特朗普表示，將提供低息貸款給小型企業，並容許部份納稅人及企業延遲交稅，被隔離的人士也能獲得經濟援助。