2020年3月13日全球新型冠狀病毒傳播情況

本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據；有些國家或地區的數據可能不能及時更新。

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總確診感染數字 總死亡數字 134,650 4,978

確診感染數字 100,000 10,000 1,000 100 10

確診感染數字 死亡數字 中國大陸 80,954 3,179 意大利 15,113 1,016 伊朗 10,075 429 韓國 7,979 67 西班牙 3,146 86 法國 2,876 61 德國 2,745 6 美國 1,686 40 瑞士 868 7 挪威 800 1 鑽石公主號郵輪 696 7 日本 691 19 瑞典 687 1 丹麥 674 荷蘭 614 5 英國 596 10 比利時 399 3 奧地利 361 1 卡塔爾 262 巴林 197 新加坡 187 馬來西亞 158 澳大利亞 156 3 加拿大 142 1 希臘 117 1 捷克共和國 113 芬蘭 109 冰島 109 以色列 109 斯洛文尼亞 96 阿拉伯聯合酋長國 85 伊拉克 83 8 埃及 80 2 科威特 80 葡萄牙 78 巴西 77 印度 74 1 聖馬力諾 72 5 愛爾蘭 70 1 泰國 70 1 黎巴嫩 68 3 羅馬尼亞 59 菲律賓 52 2 波蘭 51 1 台灣 49 1 沙特阿拉伯 45 越南 39 俄羅斯聯邦 34 印度尼西亞 34 1 智利 33 西岸地區 31 阿根廷 30 1 克羅地亞 27 愛沙尼亞 27 阿爾及利亞 26 2 盧森堡 26 文萊達魯薩蘭國 25 格魯吉亞 25 塞爾維亞 24 阿爾巴尼亞 23 1 保加利亞 23 1 哥斯達黎加 23 秘魯 22 白俄羅斯 21 巴控喀什米爾 21 斯洛伐克 21 阿曼 18 厄瓜多爾 17 南非 17 匈牙利 16 拉脫維亞 16 阿塞拜疆 15 1 巴拿馬 14 1 突尼斯 13 墨西哥 12 波斯尼亞和黑塞哥維那 11 塞內加爾 10 塞浦路斯 10 哥倫比亞 9 馬爾他 9 北馬其頓 9 馬爾代夫 8 阿富汗 7 法屬圭亞那 6 摩爾多瓦 6 摩洛哥 6 1 柬埔寨 5 多米尼加共和國 5 新西蘭 5 巴拉圭 5 孟加拉國 3 玻利維亞 3 根西島 3 古巴 3 立陶宛 3 馬提尼克 3 斯里蘭卡 3 布基納法索 2 法羅群島 2 加納 2 洪都拉斯 2 牙買加 2 摩納哥 2 尼日利亞 2 聖馬丁島（法屬部份） 2 烏克蘭 2 喀麥隆 2 安道爾 1 亞美尼亞 1 不丹 1 土耳其 1 科特迪瓦 1 直布羅陀 1 圭亞那 1 1 梵蒂岡 1 約旦 1 列支敦士登 1 蒙古 1 尼泊爾 1 留尼汪島 1 聖巴泰勒米 1 多哥 1 特立尼達和多巴哥 1 剛果民主共和國 1 展開

來源：約翰斯·霍普金斯大學（美國 巴爾蒂莫）