肺炎疫情：新型冠狀病毒全球感染數據每日更新
- 2020年 3月 13日
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2020年3月13日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據；有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
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|總確診感染數字
|總死亡數字
|134,650
|4,978
|確診感染數字
|死亡數字
|中國大陸
|80,954
|3,179
|意大利
|15,113
|1,016
|伊朗
|10,075
|429
|韓國
|7,979
|67
|西班牙
|3,146
|86
|法國
|2,876
|61
|德國
|2,745
|6
|美國
|1,686
|40
|瑞士
|868
|7
|挪威
|800
|1
|鑽石公主號郵輪
|696
|7
|日本
|691
|19
|瑞典
|687
|1
|丹麥
|674
|荷蘭
|614
|5
|英國
|596
|10
|比利時
|399
|3
|奧地利
|361
|1
|卡塔爾
|262
|巴林
|197
|新加坡
|187
|馬來西亞
|158
|澳大利亞
|156
|3
|加拿大
|142
|1
|希臘
|117
|1
|捷克共和國
|113
|芬蘭
|109
|冰島
|109
|以色列
|109
|斯洛文尼亞
|96
|阿拉伯聯合酋長國
|85
|伊拉克
|83
|8
|埃及
|80
|2
|科威特
|80
|葡萄牙
|78
|巴西
|77
|印度
|74
|1
|聖馬力諾
|72
|5
|愛爾蘭
|70
|1
|泰國
|70
|1
|黎巴嫩
|68
|3
|羅馬尼亞
|59
|菲律賓
|52
|2
|波蘭
|51
|1
|台灣
|49
|1
|沙特阿拉伯
|45
|越南
|39
|俄羅斯聯邦
|34
|印度尼西亞
|34
|1
|智利
|33
|西岸地區
|31
|阿根廷
|30
|1
|克羅地亞
|27
|愛沙尼亞
|27
|阿爾及利亞
|26
|2
|盧森堡
|26
|文萊達魯薩蘭國
|25
|格魯吉亞
|25
|塞爾維亞
|24
|阿爾巴尼亞
|23
|1
|保加利亞
|23
|1
|哥斯達黎加
|23
|秘魯
|22
|白俄羅斯
|21
|巴控喀什米爾
|21
|斯洛伐克
|21
|阿曼
|18
|厄瓜多爾
|17
|南非
|17
|匈牙利
|16
|拉脫維亞
|16
|阿塞拜疆
|15
|1
|巴拿馬
|14
|1
|突尼斯
|13
|墨西哥
|12
|波斯尼亞和黑塞哥維那
|11
|塞內加爾
|10
|塞浦路斯
|10
|哥倫比亞
|9
|馬爾他
|9
|北馬其頓
|9
|馬爾代夫
|8
|阿富汗
|7
|法屬圭亞那
|6
|摩爾多瓦
|6
|摩洛哥
|6
|1
|柬埔寨
|5
|多米尼加共和國
|5
|新西蘭
|5
|巴拉圭
|5
|孟加拉國
|3
|玻利維亞
|3
|根西島
|3
|古巴
|3
|立陶宛
|3
|馬提尼克
|3
|斯里蘭卡
|3
|布基納法索
|2
|法羅群島
|2
|加納
|2
|洪都拉斯
|2
|牙買加
|2
|摩納哥
|2
|尼日利亞
|2
|聖馬丁島（法屬部份）
|2
|烏克蘭
|2
|喀麥隆
|2
|安道爾
|1
|亞美尼亞
|1
|不丹
|1
|土耳其
|1
|科特迪瓦
|1
|直布羅陀
|1
|圭亞那
|1
|1
|梵蒂岡
|1
|約旦
|1
|列支敦士登
|1
|蒙古
|1
|尼泊爾
|1
|留尼汪島
|1
|聖巴泰勒米
|1
|多哥
|1
|特立尼達和多巴哥
|1
|剛果民主共和國
|1
來源：約翰斯·霍普金斯大學（美國 巴爾蒂莫）
最後更新時間：2020/3/13 上午8:06:00 [GMT+8]