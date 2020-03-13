圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在白宮發表全國演說，批評歐洲面對「外國病毒」反應不夠快。

美國總統特朗普宣佈3月13日起禁止26個歐洲申根國家旅客入境美國，禁令持續30天。此決定引來憤怒和混亂，歐洲領導人批評特朗普的這個決定「未先諮詢」他們。

特朗普解釋稱，這麼做是為了迅速採取行動控制疫情，而通知對方需要花時間。

歐盟高級官員萊恩（Ursula von der Leyen）和米歇爾（Charles Michel）表示，新冠疫情的全球大流行是「全球危機」，因此「需要合作而非單方面行動」。

該禁令於美國東部時間星期五3月13日（格林威治標凖時間04：00）午夜生效。它僅影響26個申根國家，英國、愛爾蘭及美國公民不受影響。在由26個歐洲國家組成的申根區內，各國公民和申根簽證持有者可以像在同一個國家內一樣自由進出。

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這是美國防控新冠疫情的重大升級措施，特朗普此前被批評不作為。

特朗普周四（3月12日）表示，他沒事先通知申根國家領導人，因為「這浪費時間」。

特朗普說：「我們必須迅速行動。」他補充說，對美國商品加稅時，歐盟沒有與美國協商。

一位不願透露姓名的歐洲外交官在電話中對BBC駐白宮記者塔拉·麥凱維（Tara McKelvey）表示：「我認為應該出現的是合作，而非針對某個大洲採取行動。」 他說特朗普的舉動讓自己和其他駐華盛頓大使感到驚訝。

截至3月13日，美國已確診1300多例新冠病例，造成38人死亡。

意大利目前12000多例確診，827例死亡，是中國以外新冠病人死亡人數第二多的國家。法國、西班牙和德國的確診案例也在增加。

特朗普解釋稱該旅行禁令是「現代歷史上最積極、最全面的對抗境外病毒的努力」。他為禁令做出辯解，指責歐盟未能採取與美國「相同的預防措施」來對抗病毒。

為時已晚的措施

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特朗普發佈聲明後，股票市場應聲暴跌。他甚至還表示，旅行禁令會針對貿易和貨運，這個說法後來被撤回。

特朗普政府前國土安全和反恐顧問湯姆·博塞特（Tom Bossert）對該禁令提出批評，他說：「歐洲旅行限制沒多大價值。浪費時間和精力。」

他在推特上表示：「如果早一點宣佈會有效，現在為時已晚。美國幾乎和歐洲國家的新冠病例一樣多，美國現在必須專注於分層的社區緩解措施！」

還有一些資深民主黨人批評特朗普沒有解決美國缺少新冠病毒檢測試劑盒的問題，認為這「令人震驚」。