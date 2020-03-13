圖片版權 Getty Images Image caption 趙立堅自今年2月開始擔任中國外交部發言人。

中國外交部發言人趙立堅周四（3月12日）晚稱，新型冠狀病毒肺炎疫情可能是由美軍帶到武漢。他同時表示，美國「欠我們一個解釋」。

這名高級外交官員的罕見言論在個人的推特（Twitter）認證賬號發佈，隨後被中國媒體廣泛報道。他還號召網友轉發來自加拿大一家研究機構的文章，該文章稱，新冠病毒原始來源可能是美國的一家軍事實驗室。

目前已蔓延至全球超過100個國家的新冠病毒疫情最早在中國武漢暴發。雖然其起源地是否是中國一直未有一致的定論，但圍繞這一問題的「外交戰」似乎已經打響。中國官方曾多次表示新冠病毒不排除境外傳入的可能，而美國國務卿蓬佩奧此前則多次稱新冠病毒是「武漢病毒」，批評中國缺乏透明度。

「美國欠我們一個解釋」

趙立堅在北京時間周四深夜，連發五條推文。他先提及美國疾病控制與預防中心（CDC）主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）周三在眾議院監督委員會承認，一些似乎死於流感的美國人在死後的診斷中被檢測出新冠肺炎呈陽性的新聞。

「零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢，」趙立堅分別用中文和英文質疑道。

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @zlj517 This article is very much important to each and every one of us. Please read and retweet it. COVID-19: Further Evidence that the Virus Originated in the US. https://t.co/LPanIo40MR — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) 2020年3月13日

趙立堅緊接著敦促美國保持透明，並公開數據。「美國欠我們一個解釋！」他寫道。

這名擁有逾30萬粉絲的外交官的言論立刻引發了軒然大波。截至北京時間周五下午，他的英文推文被轉發超過4000次，有超過4700條網友留言，大部分網友對其未提供可信證據的言論表示批評。

或許是為了回應質疑，趙立堅在幾個小時後再次推文，他貼出了一篇發佈在加拿大全球化研究中心（Centre for Research on Globalization）的文章並號召大家閲讀和轉發。

在該文中，作者稱新冠病毒的最初來源可能是位於美國德特裏克堡的美國軍事生化實驗室，但並未給出任何證據。資料顯示，該文作者是前上海復旦大學的客座教授、管理顧問和商人拉里·羅曼諾夫（Larry Romanoff）。

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趙立堅的言論被中國多家官方媒體迅速轉發，「#趙立堅連發五條推文質問美國#」甚至登上了微博的熱搜榜，吸引了1.6億次閲讀。

與推特上的景象完全相反，大部分中國網友都對其言論表示支持，還有網友表示，中國官員普遍呆板謹慎，出現一個有個性的官員「太難得」。

「對潑皮無賴還講風度學識？……以其人之道還治其人之身是最好的辦法，」一名網友說道。

中國外交部發言人耿爽周五在例行記者會上表示，關於病毒源頭「是一個科學問題，需要聽取科學和專業的意見。」

中美病毒起源之爭

新冠肺炎疫情從去年年底開始在中國武漢爆發，在三個月內已蔓延至全球各地，導致近13萬人感染，5000人死亡。在疫情爆發初期，由於相當數量的早期病例是武漢華南海鮮市場的商戶和顧客，那裏曾被認為是新冠肺炎的起源地。

但這種假設的可能性在不斷降低。國際權威醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）1月24日發表的一篇由中國多名一線醫生和研究者撰寫的論文顯示，武漢最早可追溯的新冠病患在12月1日發病，但其並沒有華南海鮮市場的接觸史。

香港《南華早報》周五（3月13日）的爆料則將這一時間繼續前推。報道稱，中國政府未公開的記錄顯示，首例確診患者可以追溯到11月17日，到12月15日，已有27人感染，這意味著這種新型病毒很可能在11月便開始在武漢流行。

圖片版權 Getty Images Image caption 發生疫情的武漢華南海鮮批發市場已暫停營業。

儘管研究人員已提出蝙蝠可能是新冠病毒自然宿主，蛇、穿山甲可能是潛在中間宿主，但這種新型病毒為何在武漢突然爆發，又是如何開始傳播的，依然是未解之謎。

呼吸系統專家鍾南山在2月的一場記者會上表示，疫情雖然是首現出現在中國，但不一定是發源在中國。鍾南山備受中國民眾信賴與推崇，他的此番言論迅速加劇了中國互聯網上早已有之的「病毒外來論」。

在中國互聯網上盛行的另一種陰謀論認為，疫情很可能是在2019年世界軍人運動會期間，由外國選手帶入武漢市內的，軍運會於10月18日在武漢開幕。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏卻對此並不認同。他表示，如果病毒從外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。他也對《中國新聞周刊》表示，病源是敏感問題，但一定要有「確切的依據」，要「避免在證據不充足的時候隨意發佈消息」，否則會給普通民眾帶來困擾。

圖片版權 Getty Images Image caption 研究人員認為，蝙蝠可能是新冠病毒的自然宿主。

儘管如此，在趙立堅此次強硬表態前，中美兩國已就疫情源頭問題多次「隔空交火」。

例如，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就多次將新冠病毒稱之為「武漢病毒」或「中國冠狀病毒」，引發中國憤怒。美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也在不久前的一場活動上表示，「我要指出的是，這個病毒並非來自美國，而是源自中國湖北武漢，已經發生一段時間了。」

除了美國政客，在美國民間也有著類似聲音。美國福克斯新聞台（Fox News）主持人傑西·沃特斯（Jesse Watters）在3月2日播出的一檔節目中表示，中國人需要就新冠疫情「正式道歉」。他還公然表示，疫情發源於中國是因為「中國人吃蝙蝠和蛇」。

中國外交部則多次稱，目前病毒源頭尚不確定，一些政客和媒體將新冠病毒稱為「中國病毒」，是「企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。」

新官上任的外交部發言人

現年48歲的趙立堅曾任中國駐巴基斯坦使館參贊，今年2月起，他開始擔任中國外交部新聞司副司長兼發言人。雖然剛剛新官上任，但對於很多中國民眾來說，這個名字並不陌生。

2010年便開設賬號、擁有近30萬粉絲的他，是推特上最活躍的中國外交官之一。他曾多次在推特上因大膽言論引發風波，或與人高調論戰。

2019年7月，面對國際社會質疑中國的新疆政策，趙立堅稱，「華盛頓特區的白人從不去東南區，因為那是黑人、拉美裔的地區」。他的言論被美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使蘇珊·賴斯批評涉及種族歧視。趙立堅隨後發文澄清，他指的是華盛頓的東南區，當地的人口主要是非裔。

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2016年，趙立堅曾與一名巴基斯坦記者在推特上就中巴經濟走廊辯論。被指帶有國家主義色彩的中國媒體網站「觀察者網」曾報導，趙立堅在2018年年底還在推特上反駁一則"抹黑中國新疆"的貼文，「狠狠打臉造謠者」。

趙立堅因此被一些中國媒體稱為「網紅」、「推特上最紅的『戰狼』外交官」。

威爾遜中心基辛格中美研究所項目助理鐘瑞曾對BBC表示，趙立堅的推特粉絲數量比其他的中國外交官要多得多，言論也更為大膽，但他們的意識形態與其他中國官員無異。