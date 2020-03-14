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從俄國、加拿大到美國，都已經開始上演「熊出沒」。

初聽上去沒什麼了不起的。但是不要忘了，通常年份，這個時間熊還都在呼呼大睡：冬眠期。

但是，在全球氣候變暖的大趨勢之下，歐洲剛剛度過有史以來氣溫最高的一個冬天，去年12月和今年1月，美國的平均氣溫也高於常年。

所以，在世界各地許多國家，熊都提前醒來啦！

英國野生動物專家萊特（Alan Wright）說，這對人、對熊都不是好消息。

圖片版權 Getty/Mikhail Tereshchenko Image caption 莫斯科動物園早有凖備，為提前醒來的熊精心凖備好小份點心。攝於2020年3月6日

對熊有什麼影響？

蘭開夏郡野生動物基金會的萊特說，對熊來說，最大的問題可能是：食品短缺。

「醒來後，熊開始覓食，結果發現，根本找不到多少可吃的，許多植物還沒開始生長、小動物還沒出現。」

結束冬眠後，熊需要盡快大量「進補」，因為「生育季」即將到來。

萊特說，可能會有好多熊寶寶生下來不久就挨餓，因為父母不夠強壯，也找不到充足、有益寶寶成長的食品。

「肯定會受苦。許多寶寶可能活不過春天。」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國黃石國家公園的熊媽媽和熊寶寶

圖片版權 Getty/PHILIP DAVALI Image caption 北極熊媽媽帶著寶寶出洞。2020年2月27日哥本哈根動物園

對人有什麼影響？

熊全家挨餓，對人來說可能也不是好消息，因為這可能增加熊和人之間的互動。

「通常，熊更喜歡在自己的小天地裏活動，並不願意和人打交道。」

但是，饑餓必然會迫使熊到更遠、更新的地方去覓食，這就意味著，可能離人越來越近。

「熊會到人存放食品的地方去，目的很明確：找到吃的！」

圖片版權 Getty Images Image caption 覓不到足夠的食，熊可能會開始闖入居民區

「有些地方發生過熊闖入汽車的事，挨餓的熊一定會去找吃的。」

萊特說，類似的事只有會發生在熊「極度絶望」的時候--可能是因為自己餓極了、也可能是因為必須給寶寶找到吃的。

去年，俄羅斯有一個地區宣佈進入緊急狀態，原因是幾十隻北極熊闖入居民區尋找食物，並且攻擊人類。

圖片版權 PA Image caption 氣候變化冰層減少，北極熊被迫「登陸」

請為熊想一想

正常年景，帶寶寶的熊媽媽通常要到四月底之後才會「出洞」。

萊特建議，如果碰到熊，應該盡量躲開，立刻聯絡有關部門。

美國國家公園管理部門還建議，出行野外要隨身攜帶防熊噴霧，遇到熊後保持鎮靜。

賴特說，「熊一般不會攻擊人，除非人成了熊的障礙物。」

圖片版權 Getty/JOE KLAMAR Image caption 2020年2月13日，維也納動物園的北極熊小寶寶首次亮相

圖片版權 Getty Images Image caption 如果熊媽媽覓不到食，熊寶寶可能會過不了春

在萊特看來，人也應該設身處地為熊想一想。

「熊提早結束冬眠，我並不希望人們過於害怕。（遇到熊）是很恐怖，但是，現狀真的很悲哀、很絶望。」

「我們應該理解熊為什麼這樣做，考慮一下熊的處境。」