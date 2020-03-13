圖片版權 Getty Images Image caption 中國的戰疫措施也招致了外部關於集權專制、限制人身自由和言論自由的批評

新冠疫情自中國湖北大爆發後已經在全球蔓延，中國領導人習近平最近去武漢視察，似乎表明中國的疫情正在得到遏制。

不過，中國採取廣泛的社會動員、舉國隔離的措施也招致來自外部有關集權專制、限制人身自由和言論自由的批評。

一如此前中美貿易戰反映出兩國價值體系和意識形態方面的衝突一樣，在新冠疫情爆發期間美國和中國的輿論分歧顯然已經超出醫學討論範疇，涉及到兩國社會和政治差異。

圖片版權 Xinhua Image caption 3月10日，武漢市武昌方艙醫院病人已全部出院

政治對立

中國採取了史無前例的大規模隔離，火速建造應急醫院，大幅增加測試和治療能力，動員全國醫務人員、軍隊和其他體制內力量，在遏制疫情蔓延、減少感染病例方面取得令人矚目的成效。

最近中國駐聯合國大使致函其他成員國說，中國宣佈在疫情嚴重地區遏制了蔓延，而且向世界衛生組織承諾2000萬美元的援助，並且要幫助貧窮國家改善和加強他們的健康系統。

相比之下，美國聯邦政府面對如此大規模的疫情蔓延顯得凖備不足。美國新冠病毒感染測試的能力遠未達到負責聯邦政府抗疫努力的副總統彭斯承諾的水平。美國媒體報道，2018年在經費緊縮過程中，美國疾控預防中心的700個空缺崗位被凍結，特朗普總統還削減了疾控預防中心80%的經費。

美國《外交政策》雜誌文章說，中國和美國處理新冠疫情的不同做法，突出了兩國長期存在的地緣政治對立。該文作者（Colum Lynch, Robbie Gramer）認為，中國駐聯合國大使在信中說湖北和武漢的疫情擴散已經得到遏制，實際上是間接反駁美國關於中國在疫情初期處理不當，導致疫情急劇擴散的批評。

圖片版權 Getty Images Image caption 對歐洲「封關」是美國防疫措施的重大升級，此前特朗普被批評不作為

單邊主義

3月11日，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）指責中國掩蓋疫情真相，耽誤了世界兩個月時間。美國官員的指責招致中國外長和外交部發言人的反駁。他們認為，在人類面對流行病的共同挑戰時，美國詆譭中國抗疫努力的做法不道德。

不過，《外交政策》雜誌文章認為，特朗普強調「美國優先」的單邊主義令美國在同中國的國際輿論戰中丟分。在北京努力宣傳國際合作共同對付疫情，提升其國際威望的時候，華盛頓則更專注於指責北京。

副總統彭斯最近在疫情新聞發佈會上，基本上沒有提到與其他國家和國際組織展開國際合作的內容。

英國華威大學的美國問題專家洛夫曼（Georg Löfflmann）也認為，特朗普對全球傳染病蔓延的政策仍然局限於「美國優先」的思路。

3月11日特朗普宣佈限制歐洲旅行30天的禁令。洛夫曼對此表示，這說明特朗普一直把新冠疫情看作是外來威脅；特朗普指責歐盟沒有採取足夠措施限制來自中國的旅行，表現出對歐盟的敵意。

Image caption 疫情期間中國政府更加嚴厲的信息審查多次引起關注

舉國體制

同一天，英國皇家國際問題研究所的負責人吉姆•奧尼爾（Jim O 'Neill）在美國電視頻道上表示，西方國家應該學習中國應對新冠疫情的模式，要採取更迅速、更果斷的行動。

奧尼爾是「金磚四國」概念的始作俑者，這次他在CNBC電視頻道的訪談中談到體制問題時說，幸好疫情「沒有發生在印度那樣的地方，因為以印度的管理質量，絶對不可能像中國那樣做出反應。這是中國模式的好的一面」。

奧尼爾對中國的積極評價被中國媒體廣泛轉載，也招致印度的批評。印度資深外交官納基（Vishwesh Negi）說奧尼爾的評論「不明智，不負責任」。

中國當局大規模防疫隔離，遏制了病毒在中國龐大人口中的急劇擴散，同時也為中國經濟帶來巨大的負面影響。

中國媒體報道說，中國在平衡公共健康，股市和經濟利益時做出了取捨，體現了舉國體制的優勢以及對生命的負責任態度。

不過彭博社的評論並不認可中國的說法，也呼應了許多美國官員對中國的指責。

彭博社專欄作者伊萊•雷克（Eli Lake）說，雖然中國當局採取了嚴酷措施，隔離了數以億萬計的人，降低了病毒蔓延速度，但中國政府缺乏透明和壓制本質也恰恰是病毒最初爆發的主要原因。