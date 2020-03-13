圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統在白宮宣佈美國進入緊急狀態。

美國總統特朗普13日宣佈，鑒於新型冠狀病毒疫情，美國進入國家緊急狀態。目前，美國有超過1700例確診病例，40例死亡。

進入全國緊急狀態，意味著聯邦政府能動用更多資源抗擊疫情，作出更靈活 、迅速的應對。總統可以緊急狀態之名，執行更嚴苛的防疫措施。

同時，他新近會見的巴西總統和隨行巴西高官確診感染新冠的消息使特朗普是否感染了病毒也成為萬眾矚目的焦點。

輿情拐點

本周，美國新冠病毒疫情與輿情出現了重大拐點。

11日（周三），世界衛生組織宣佈，新型冠狀病毒（Covid-19）已滿足全球大流行疾病的定義。同日，美國的確診案例超過一千例，美股應聲熔斷。

當晚，總統特朗普發表全國講話，宣佈自周五起，對歐洲申根國家實施為期30天的旅行禁令。

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不過，特朗普的發言很快被搶了風頭：好萊塢影星湯姆·漢克斯及夫人在澳大利亞確診感染新冠病毒、NBA球季中止的震撼性消息，迅速席捲了輿論。

一夜之間，美國民眾對疫情的認知發生了急轉彎，警惕劇增。意為保持安全距離或自我隔離的「社交疏離」（social distancing）突然成為推特上的熱詞，提及量躍升。

對關注中國初期疫情走向的人來說，這一幕顯得似曾相識，猶如1月20日中國社交媒體上疫情信息與公眾焦慮的井噴。當天，中國呼吸系統疾病專家鍾南山公開表示疫情出現人傳人。

如此看來，與其說是世衛、特朗普的發言導致了美國輿情的轉變，不如說是好萊塢名人確診、體育賽事停擺與美股急瀉，終於為美國普羅大眾敲響了警鐘：病毒已經近在身邊，到了人們不得不改變日常生活方式的時候了。

12日（周四）和13日，大量公司開始建議員工在家遠程辦公，多個州的各級學校宣佈延長春假、關閉學生宿舍，宿舍前堆起了搬家用的紙皮箱。平日車水馬龍的主要公路，如今車輛寥寥。主要體育聯賽紛紛宣佈停賽，音樂會、公開演講、馬拉松等大型活動取消，迪士尼樂園熄燈關門。

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周四晚，鄰國加拿大總理特魯多的妻子確診感染病毒，引來無數關注和熱議。

疫情之下，即便是身處在華盛頓政治核心的政客們，也無法高枕無憂。美國國會宣佈對公眾關閉，此前，多位參議員和政府官員已處於自我隔離，一位參議員的幕僚證實已感染病毒。

民主黨總統參選人拜登、桑德斯本周日將舉行辯論，但他們將面對一個空蕩蕩的觀眾席。由於疫情蔓延，辯論將在沒有現場觀眾的情況下展開。路易斯安娜州宣佈延遲舉行總統大選初選。

總統特朗普離病毒也僅有幾寸之遙。巴西總統的一名幕僚確認感染病毒，他五日前才陪同到訪特朗普的私人住所海湖莊園，還與特朗普、副總統彭斯合照。照片裏，他緊緊貼著特朗普，頭戴著一頂寫有「讓巴西重新偉大起來」的棒球帽。

彭斯早前表示，他已接受病毒檢測，並無感染，但白宮尚未證實特朗普是否已接受檢測。

外來病毒

如今，記者們申請進入白宮記者會的出入證時，會被問道：「你最近30天內到過美國以外的國家嗎？」這是在新冠疫情開始蔓延後增設的提問。

華盛頓市區的辦公樓前貼上了告示：「如果你在最近14日內到過有疫情爆發的外國，或密切接觸過確診病人，請不要進入這棟樓。」

這樣只關注外國旅行、與病人密切接觸史的考量標凖，顯然是過時與不足的， 美國本土已經出現來源不明的社區傳播疫情。新冠病毒正在全球蔓延，然而特朗普政府似乎仍將病毒看作是外來威脅。

閉關成為美國政府採取的主要防疫手段。 2月，從中國、伊朗出發的旅客相繼被禁止入境美國。3月13日（周五），歐洲申根國家也登上禁令名單。

在全國講話中，特朗普將美國疫情日趨嚴重，歸咎於歐洲未能及時對中國實施旅行禁令。

然而，批評人士指出，在歐洲國家中，意大利最早對中國實施旅行禁令，如今卻成為中國以外確診病例數最多的國家。還有人質疑，歐洲旅行禁令將英國排除在外是否合理。畢竟，英國離歐洲大陸只隔了一條50公里的海底隧道，而且當地的疫情亦在不斷蔓延。

防疫漏洞

閉關手段無法掩蓋的是，美國國內的防疫、預警系統出現了諸多漏洞。

白宮國家安全委員會本設有全球衛生安全小組，這一小組本應主導美國的防疫政策，領導各層級衛生部門，與世界衛生組織協調防疫。但在2018年，在前國安顧問博爾頓（John Bolton）的指示下，小組被解散。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約州防疫人員在當地「控制區域」為過往人士檢查體溫

存有大量口罩、藥品和醫用器材的國家緊急儲備（national emergency stockpile）亦告急。這一機構在2001年911事件後成立，以防美國遭遇炭疽武器攻擊。21年來少人知曉的緊急儲備似乎久未維護，正在承受嚴峻考驗。畢竟，新冠病毒是自2009年H1N1流感後，美國本土最大的疫情危機。

據估計，如果疫情全面爆發，美國需要三億個呼吸面罩（respirator mask）才能確保醫護人員的安全，然而儲備中目前只有1200萬個面罩。

儲備中還有約1300萬個N95口罩，不過衛生部長阿扎爾表示，多達500萬個口罩可能已經過期。政府近期承諾增購五億個口罩，但補貨要在18個月後才能全數完成。

根據《華盛頓郵報》報道，美國疫情最嚴重的華盛頓州向國家緊急儲備請調23萬個口罩時，緊急儲備最初只答應提供少於半數的數量。

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美國一些繁瑣的疾控監管法規，也拖慢了防疫的進程。《紐約時報》近日的報道指出，這些法規本意是保護公眾隱私及健康，但最終延誤了在全國範圍內推廣病毒測試。

檢測力度不足、檢測標凖過高、各地實驗室進行檢測的審批過程冗長……種種原因導致美國錯失了防疫的黃金時期，隨之而來的是難以估量的公共衛生及經濟危機。

美國的疑似患者如果要接受病毒檢測，一度需要滿足曾在兩周內到過中國、密切接觸過確診患者的條件，被批評門檻過高。

白宮近日多次表示，如今只要有醫生指引，美國人就能接受檢測。但在社交媒體上，不難找到人們對檢測無門的投訴。當事人通常要在熱線電話上等待多時，然後被告知其咳嗽、發燒症狀要較重、及有相關的旅行與接觸史，才能合乎檢測資格。

美國智庫布魯金斯學會的資深研究員懷特（Tom Wright）在推特上表示，如果湯姆·漢克斯身在美國，或許還不符合受檢資格。

檢測不足

在檢測病毒的力度上，美國目前仍遠遠落後於其他發達國家。

美國疾控中心估計，全國至今完成了1萬1000個測試。由於一人可接受多次採樣測試，實際被檢測的人數比這個數字低。相較之下，韓國每日可檢測2萬人。

美國過敏症和傳染病研究所主任安東尼·福奇（Anthony Fauci）12日在國會聽證會上表示，在遇到新冠疫情這樣的公共衛生緊急事件時，美國的醫療系統尚不能保障民眾所需。「必須承認，我們在檢疫上失敗了。」

圖片版權 Reuters Image caption Dr Anthony Fauci is the US's top infectious diseases official

近來頻繁在媒體上露面的福奇，是美國的頂尖公衛專家，在中國的社交媒體上被稱為「美國鍾南山」。雖然福奇也是白宮抗疫特別小組的一員，但他多次公開駁斥特朗普的說法，包括新冠病毒不比流感更具威脅、不會在全國流行、而會隨著氣溫升高而消失等等。

福奇在10日的白宮疫情簡報會上的發言論調，明顯比以往更悲觀。

「我希望全國開始意識到，作為一個國家，我們不能像過去幾個月那樣行事了。無論你是身在有病例的州、抑或沒有疫情的州份，你都需要開始嚴肅正視目前可採取的措施。」福奇坦言，「我很抱歉、悲傷地說，感染病例終會到來。」

醫保缺陷

更不容樂觀的是，病毒檢測只是第一步，隨即而來的治療、隔離，會進一步放大美國醫保系統的缺陷。目前，疾控中心的檢測時免費的，但私營機構的檢測需要收費。

特朗普宣佈，醫療保險公司會豁免新冠病毒治療的共付費用（co-pay），即病人需要自掏腰包的費用。然而，保險公司隨即澄清，只是豁免病毒檢測的費用。這意味著，沒有優質醫保的病人可能需要動輒數千美元的治療費用。對於許多美國普通工薪家庭來說，這可能是無法承受之重。

圖片版權 Getty Images Image caption 在紐約地鐵上戴上口罩和手套防疫的乘客

與歐洲和亞洲許多國家不同，美國不存在公共「醫保服務」，只有私營保險公司主導的「醫保行業」。

當特朗普在全國講話中提到，美國有「最先進的醫保」時，人們隨即報以譏笑。

BBC北美總編索佩爾（Jon Sopel）寫道，肺炎疫情是特朗普此前從未遇過的問題、一個不以人的主觀因素為轉移的難題。特朗普對支持率和股市數據兩個數字近乎偏執地重視，這導致他在美國疫情初期給出諸多與衛生專家相矛盾、誤導民眾的表態。

美國麻省理工學院斯隆管理學院副院長黃亞生撰文指出，特朗普上台以來，美國公共醫療與疫情預警體制遭到破壞，又遇上經濟下滑、選舉年的政治動蕩等，使得新冠病毒在美國颳起了一場由一系列負面因素組成的「完美風暴」。