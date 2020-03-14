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2020年3月第二周，新冠肺炎疫情仍是全球焦點。世界衛生組織終於將疫情定性為「全球大流行」。在中國，疫情引發反審查及輿論戰；官方報告病例降低，解封和復工成為新焦點。在意大利，疫情持續惡化，政府宣佈全國封城，歐洲疫情傳播情況日趨嚴峻。隨後，美國也進入緊急狀態。經濟上，美股暴跌，一周兩次「全球熔斷潮」創造歷史，但在最後一個交易日出現了暴漲。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. WHO定義新冠疾病為「全球大流行」

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新型冠狀病毒疫情爆發多個月後，世界衛生組織（WHO）終於在周三（3月11日）宣佈，目前狀況可以定性為「全球大流行（pandemic）」。什麼是「全球大流行」，BBC中文通過視頻和文字為你解釋。

中國約8萬新型冠狀肺炎病患中，官方稱超過7成已康復出院，得到世衛組織（WHO）稱讚，指中國疫情得到控制。綜觀各地，台灣出院治癒率卻僅有約3成多、香港約5成，中國明顯有相對高的治癒出院率，為何會有如此落差BBC中文通過專家學者的說法，試圖釐清這一數字差距背後是否藏有隱憂。

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「大流行病」？

2. 疫情在中國引發反審查及輿論戰

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中國領導人習近平在新冠疫情爆發以來首次視察武漢，當天外界開始分析新冠肺炎疫情在中國是否接近尾聲，同時一篇關於武漢醫生的文章在中國網絡上引發了一場反抗言論審查的「騷動」。

同時，中國官方通訊社《新華社》轉發的愛國主義傾向明顯的微信公眾號文章《理直氣壯，世界應該感謝中國》一文引發爭議。

另外，武漢市委書記王忠林要求在市民中開展「感恩教育」，引起中國民眾的極大反感和憤怒。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：武漢之外的「刪帖戰」

3. 歐洲和美國疫情嚴峻，緊急措施開始實施

圖片版權 EPA Image caption 意大利總理呼籲民眾除非迫不得已，否則就宅在家裏。為了大局利益，個人需要做出犧牲。

意大利新冠病毒感染死亡人數周一猛增97人，總數達463人，全國20個區都有確診病例，說明病毒已在全國範圍流行，疫情之嚴重僅次於中國。意大利政府決定全國封城防疫，周二（3月10日）生效。

美國目前有超過1700例確診病例，40例死亡。美國總統特朗普13日宣佈，國家進入緊急狀態。這意味著，聯邦政府能動用更多資源抗擊疫情，作出更靈活 、迅速的應對。總統可以緊急狀態之名，執行更嚴厲的防疫措施。

4. 中國釋放疫情平穩信號，解封及復工成為新焦點

圖片版權 xinhua Image caption 習近平在武漢期間帶了兩種不同的口罩。一種是普通的外科口罩，另一種是這種有防病毒作用的N95口罩。

3月10日，中國國家主席習近平首次前往新冠肺炎疫情重災區武漢視察。

在全球各地確診人數不斷飆升，意大利全國封城禁足的揪心消息中，習近平武漢之行算是飽受封城之苦的數百萬計的中國民眾難得聽到的「好消息」。

隨後，中國國家衛健委新聞發言人米鋒3月12日在國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會上稱，中國本輪疫情流行高峰已經過去。

與此同時，經歷了一個多月「封城」的中心疫區湖北各地如何解封成為焦點。由於疫情覆蓋了中國所有省級行政區，解封的具體操作也將影響整個中國的復蘇進程。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：BBC記者走進官方考察團 了解中國復工進展

5. 疫情之中看經濟

圖片版權 Reuters

噩夢醒來，發現自己身處於另一個噩夢中。對於本周剛剛經歷「黑色星期一」的美國股市而言，又經歷了一個「更黑的星期四」。

3月12日開盤後，標普500下跌，觸發7%的熔斷點，這是美股歷史上第三次熔斷，其中兩次都發生在本周。

6. 台灣大選後：國民黨迎來新主席

圖片版權 Johnny Chiang FACEBOOK Image caption 江啟臣以68.8%的得票率，打敗郝龍斌當選國民黨主席。

以近七成票數奪下中國國民黨黨魁的江啟臣，3月9日宣誓就職。致詞中未提及中國大陸所認定的「九二共識」，僅強調堅守中華民國自由民主的制度價值，力求兩岸和平共同福祉。

江啟臣當選國民黨主席後，中國領導人習近平罕見未按慣例致賀電，僅由大陸國台辦表示，盼江啟臣珍惜和維護國共兩黨「堅持『九二共識』、反對『台獨』」的政治基礎。