肺炎疫情：全球死亡數達5000，世衛稱歐洲已成全球「震中」
- 2020年 3月 14日
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世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，歐洲現在是全球新冠病毒大流行病的「震中」。
譚德塞敦促各國採取積極措施、動員社區組織，並保持社交距離，以此來拯救生命。他說：「不要隔岸觀火。」
就在譚德塞發表此番言論之際，幾個歐洲國家報告，感染和死亡人數急劇上升。意大利創下了迄今為止單日死亡人數的最高紀錄。過去24小時的死亡人數達到250人，總計死亡1266人，感染總人數為17660人。
西班牙是繼意大利後受影響最嚴重的歐洲國家，周五報告的死亡人數上升了50%，達到120人。感染人數增加到4231人。總理桑切斯(Pedro Sanchez)表示，將於周六開始，進入為期兩周的警戒狀態。
為了應對快速傳播的病毒，越來越多歐洲國家開始實施邊境控制措施。
為何歐洲是「震中」?
世界衛生組織的數據顯示，全球123個國家有超過13.25萬人確診患有新冠肺炎，死亡總人數達到約5000人。譚德塞稱這一數字是「悲劇性的里程碑」。
他說：「歐洲現在已成為病毒大流行的中心，報告的病例和死亡人數超過了除中國以外的世界其它地區的總和。」
「現在這裏每天統計匯總的病例數超過了中國高峰期的數據。」
除了西班牙和意大利的數據顯著增加外，法國目前已確診2876例，79例死亡。德國已確診3062例，死亡5例。英國確診798人，11人死亡。
歐洲國家的應對措施
桑切斯在宣佈西班牙進入警戒狀態時表示，政府將「調動國家所有資源，更好地保護全體公民的健康」。這意味著，該國將可以限制人員流動，下令疏散人群，禁止市民進入某些地方，並對企業進行長達15天的干預。
桑切斯說，「勝利取決於我們每一個人。英雄主義的行為還包括洗手和呆在家裏。」
英國外交和聯邦事務部表示，除非必要，應該避免前往西班牙部分地區旅行。
意大利已經在全國範圍內封城。
至少還有10個歐洲國家執行關閉邊境的措施:
- 丹麥：從周六起對外國遊客關閉邊境。
- 捷克：禁止所有外國人入境，持有居留許可的人除外。禁止大部分本國公民離境。
- 斯洛伐克：除了持有居留許可的人，對所有外國人關閉邊境。
- 奧地利：對所有外國人關閉3個與意大利接壤的陸路邊境口岸，只有持4天內簽發的醫療證明的人除外。對奧地利國民沒有限制。
- 烏克蘭：對外國人(外交官除外)關閉邊境口岸兩周。
- 匈牙利：關閉與奧地利和斯洛文尼亞的陸地邊境。
- 波蘭：從周日開始將對外國遊客關閉邊境。
比利時、法國、瑞士和德國部分地區最近關閉了學校。這些國家對大型集會也進行了限制，並關閉了劇院、餐館和酒吧。
歐洲五大足球聯賽中目前只有德甲聯賽仍在進行，但也將暫停一些比賽。世界上最大的藝術博物館巴黎盧浮宮宣佈從周五開始關閉，埃菲爾鐵塔也將關閉。
為何歐洲的情況可能比中國更糟
詹姆斯•加拉格爾（James Gallagher）
BBC健康與科學事務記者
歐洲每天報告的新冠病毒確診數字已經超過了中國的峰值。
但歐洲的情況比這數字更糟。
中國絶大多數病例集中在一個地方，即湖北省。該省的病例主要集中在一個城市，武漢。中國由威權政府掌權，該政府實施了人類歷史上最大規模的隔離。
歐洲也有一些疫情中心地區，但這場疫情橫跨整個大陸。不同國家正在採取非常不同的戰略應對冠狀病毒。
所有這些數字都是基於已經發現的病例，科學家們擔心，在那些缺乏工具發現病例的國家，可能會有大規模疫情在不留意的狀況下爆發。
2020年3月14日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據；有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
要顯示地圖，請滑動螢幕
|總確診感染數字
|總死亡數字
|143,404
|5,370
|確診感染數字
|死亡數字
|中國大陸、香港及澳門
|80,945
|3,180
|意大利
|17,660
|1,266
|伊朗
|11,364
|514
|韓國
|7,979
|66
|西班牙
|5,232
|122
|德國
|3,675
|7
|法國
|3,664
|79
|美國
|1,268
|33
|瑞士
|1,139
|7
|挪威
|996
|瑞典
|814
|1
|荷蘭
|804
|10
|英國
|798
|11
|丹麥
|785
|鑽石公主號郵輪
|696
|7
|日本
|639
|16
|比利時
|556
|3
|奧地利
|302
|1
|卡塔爾
|262
|馬來西亞
|197
|希臘
|190
|1
|巴林
|189
|新加坡
|187
|以色列
|157
|加拿大
|157
|1
|芬蘭
|155
|巴西
|151
|捷克共和國
|117
|葡萄牙
|112
|冰島
|103
|斯洛文尼亞
|89
|阿拉伯聯合酋長國
|85
|印度
|82
|2
|埃及
|80
|2
|科威特
|80
|伊拉克
|79
|8
|黎巴嫩
|77
|3
|泰國
|75
|1
|愛爾蘭
|70
|1
|羅馬尼亞
|70
|聖馬力諾
|69
|5
|印度尼西亞
|69
|4
|沙特阿拉伯
|62
|波蘭
|58
|1
|菲律賓
|52
|5
|台灣
|50
|1
|越南
|47
|俄羅斯聯邦
|45
|智利
|43
|愛沙尼亞
|41
|西岸地區
|35
|阿爾巴尼亞
|33
|1
|塞爾維亞
|31
|阿根廷
|31
|2
|克羅地亞
|31
|斯洛伐克
|30
|巴拿馬
|27
|1
|白俄羅斯
|27
|阿爾及利亞
|26
|2
|盧森堡
|26
|格魯吉亞
|24
|南非
|24
|哥斯達黎加
|23
|保加利亞
|23
|1
|秘魯
|22
|巴控喀什米爾
|21
|匈牙利
|19
|塞浦路斯
|19
|阿曼
|18
|厄瓜多爾
|17
|拉脫維亞
|17
|阿塞拜疆
|15
|1
|波斯尼亞和黑塞哥維那
|13
|哥倫比亞
|13
|馬爾他
|12
|墨西哥
|12
|文萊達魯薩蘭國
|11
|牙買加
|8
|馬爾代夫
|8
|亞美尼亞
|8
|阿富汗
|7
|北馬其頓
|7
|突尼斯
|7
|阿富汗
|7
|摩洛哥
|6
|1
|立陶宛
|6
|法羅群島
|5
|斯里蘭卡
|5
|法屬圭亞那
|5
|巴拉圭
|5
|多米尼加共和國
|5
|柬埔寨
|5
|留尼汪島
|5
|塞內加爾
|5
|新西蘭
|5
|烏拉圭
|4
|列支敦士登
|4
|馬提尼克
|3
|古巴
|3
|孟加拉國
|3
|摩爾多瓦
|3
|烏克蘭
|3
|1
|玻利維亞
|2
|洪都拉斯
|2
|摩納哥
|2
|聖馬丁島（法屬部份）
|2
|剛果民主共和國
|2
|波多黎各
|2
|喀麥隆
|2
|哈薩克斯坦
|2
|尼日利亞
|2
|聖巴泰勒米
|2
|澤西島
|2
|布基納法索
|2
|加納
|2
|阿魯巴島
|2
|土耳其
|2
|直布羅陀
|2
|委內瑞拉
|2
|尼泊爾
|1
|蘇丹
|1
|1
|圭亞那
|1
|1
|約旦
|1
|埃塞俄比亞
|1
|根西島
|1
|科特迪瓦
|1
|法屬波里尼西亞
|1
|澳大利亞
|1
|多哥
|1
|安提瓜和巴布達
|1
|特立尼達和多巴哥
|1
|不丹
|1
|肯尼亞
|1
|蒙古
|1
|幾內亞
|1
|瓜德羅普
|1
|安道爾
|1
|梵蒂岡
|1
|開曼群島
|1
|危地馬拉
|1
|加蓬
|1
來源：約翰斯·霍普金斯大學（美國 巴爾蒂莫）, 地方執法機關
最後更新時間：2020年3月14日 上午9:30 [GMT+8]