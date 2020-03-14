肺炎疫情：全球死亡數達5000，世衛稱歐洲已成全球「震中」

  • 2020年 3月 14日
A closed restaurant terrace is pictured in Madrid on 13 March 2020, 圖片版權 AFP
Image caption 西班牙馬德里當局關閉了戶外餐飲設施。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，歐洲現在是全球新冠病毒大流行病的「震中」。

譚德塞敦促各國採取積極措施、動員社區組織，並保持社交距離，以此來拯救生命。他說：「不要隔岸觀火。」

就在譚德塞發表此番言論之際，幾個歐洲國家報告，感染和死亡人數急劇上升。意大利創下了迄今為止單日死亡人數的最高紀錄。過去24小時的死亡人數達到250人，總計死亡1266人，感染總人數為17660人。

西班牙是繼意大利後受影響最嚴重的歐洲國家，周五報告的死亡人數上升了50%，達到120人。感染人數增加到4231人。總理桑切斯(Pedro Sanchez)表示，將於周六開始，進入為期兩周的警戒狀態。

為了應對快速傳播的病毒，越來越多歐洲國家開始實施邊境控制措施。

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什麼是「大流行病」？

為何歐洲是「震中」?

世界衛生組織的數據顯示，全球123個國家有超過13.25萬人確診患有新冠肺炎，死亡總人數達到約5000人。譚德塞稱這一數字是「悲劇性的里程碑」。

他說：「歐洲現在已成為病毒大流行的中心，報告的病例和死亡人數超過了除中國以外的世界其它地區的總和。」

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Image caption 意大利澳大利邊境的警察

「現在這裏每天統計匯總的病例數超過了中國高峰期的數據。」

除了西班牙和意大利的數據顯著增加外，法國目前已確診2876例，79例死亡。德國已確診3062例，死亡5例。英國確診798人，11人死亡。

歐洲國家的應對措施

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Image caption 意大利已經宣佈全國範圍的旅行禁令。

桑切斯在宣佈西班牙進入警戒狀態時表示，政府將「調動國家所有資源，更好地保護全體公民的健康」。這意味著，該國將可以限制人員流動，下令疏散人群，禁止市民進入某些地方，並對企業進行長達15天的干預。

桑切斯說，「勝利取決於我們每一個人。英雄主義的行為還包括洗手和呆在家裏。」

英國外交和聯邦事務部表示，除非必要，應該避免前往西班牙部分地區旅行。

意大利已經在全國範圍內封城。

至少還有10個歐洲國家執行關閉邊境的措施:

  • 丹麥：從周六起對外國遊客關閉邊境。
  • 捷克：禁止所有外國人入境，持有居留許可的人除外。禁止大部分本國公民離境。
  • 斯洛伐克：除了持有居留許可的人，對所有外國人關閉邊境。
  • 奧地利：對所有外國人關閉3個與意大利接壤的陸路邊境口岸，只有持4天內簽發的醫療證明的人除外。對奧地利國民沒有限制。
  • 烏克蘭：對外國人(外交官除外)關閉邊境口岸兩周。
  • 匈牙利：關閉與奧地利和斯洛文尼亞的陸地邊境。
  • 波蘭：從周日開始將對外國遊客關閉邊境。

比利時、法國、瑞士和德國部分地區最近關閉了學校。這些國家對大型集會也進行了限制，並關閉了劇院、餐館和酒吧。

歐洲五大足球聯賽中目前只有德甲聯賽仍在進行，但也將暫停一些比賽。世界上最大的藝術博物館巴黎盧浮宮宣佈從周五開始關閉，埃菲爾鐵塔也將關閉。

為何歐洲的情況可能比中國更糟

詹姆斯•加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康與科學事務記者

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歐洲每天報告的新冠病毒確診數字已經超過了中國的峰值。

但歐洲的情況比這數字更糟。

中國絶大多數病例集中在一個地方，即湖北省。該省的病例主要集中在一個城市，武漢。中國由威權政府掌權，該政府實施了人類歷史上最大規模的隔離。

歐洲也有一些疫情中心地區，但這場疫情橫跨整個大陸。不同國家正在採取非常不同的戰略應對冠狀病毒。

所有這些數字都是基於已經發現的病例，科學家們擔心，在那些缺乏工具發現病例的國家，可能會有大規模疫情在不留意的狀況下爆發。

2020年3月14日全球新型冠狀病毒傳播情況

本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據；有些國家或地區的數據可能不能及時更新。

總確診感染數字 總死亡數字
143,404 5,370
確診感染數字 死亡數字
中國大陸、香港及澳門 80,945 3,180
意大利 17,660 1,266
伊朗 11,364 514
韓國 7,979 66
西班牙 5,232 122
德國 3,675 7
法國 3,664 79
美國 1,268 33
瑞士 1,139 7
挪威 996
瑞典 814 1
荷蘭 804 10
英國 798 11
丹麥 785
鑽石公主號郵輪 696 7
日本 639 16
比利時 556 3
奧地利 302 1
卡塔爾 262
馬來西亞 197
希臘 190 1
巴林 189
新加坡 187
以色列 157
加拿大 157 1
芬蘭 155
巴西 151
捷克共和國 117
葡萄牙 112
冰島 103
斯洛文尼亞 89
阿拉伯聯合酋長國 85
印度 82 2
埃及 80 2
科威特 80
伊拉克 79 8
黎巴嫩 77 3
泰國 75 1
愛爾蘭 70 1
羅馬尼亞 70
聖馬力諾 69 5
印度尼西亞 69 4
沙特阿拉伯 62
波蘭 58 1
菲律賓 52 5
台灣 50 1
越南 47
俄羅斯聯邦 45
智利 43
愛沙尼亞 41
西岸地區 35
阿爾巴尼亞 33 1
塞爾維亞 31
阿根廷 31 2
克羅地亞 31
斯洛伐克 30
巴拿馬 27 1
白俄羅斯 27
阿爾及利亞 26 2
盧森堡 26
格魯吉亞 24
南非 24
哥斯達黎加 23
保加利亞 23 1
秘魯 22
巴控喀什米爾 21
匈牙利 19
塞浦路斯 19
阿曼 18
厄瓜多爾 17
拉脫維亞 17
阿塞拜疆 15 1
波斯尼亞和黑塞哥維那 13
哥倫比亞 13
馬爾他 12
墨西哥 12
文萊達魯薩蘭國 11
牙買加 8
馬爾代夫 8
亞美尼亞 8
阿富汗 7
北馬其頓 7
突尼斯 7
阿富汗 7
摩洛哥 6 1
立陶宛 6
法羅群島 5
斯里蘭卡 5
法屬圭亞那 5
巴拉圭 5
多米尼加共和國 5
柬埔寨 5
留尼汪島 5
塞內加爾 5
新西蘭 5
烏拉圭 4
列支敦士登 4
馬提尼克 3
古巴 3
孟加拉國 3
摩爾多瓦 3
烏克蘭 3 1
玻利維亞 2
洪都拉斯 2
摩納哥 2
聖馬丁島（法屬部份） 2
剛果民主共和國 2
波多黎各 2
喀麥隆 2
哈薩克斯坦 2
尼日利亞 2
聖巴泰勒米 2
澤西島 2
布基納法索 2
加納 2
阿魯巴島 2
土耳其 2
直布羅陀 2
委內瑞拉 2
尼泊爾 1
蘇丹 1 1
圭亞那 1 1
約旦 1
埃塞俄比亞 1
根西島 1
科特迪瓦 1
法屬波里尼西亞 1
澳大利亞 1
多哥 1
安提瓜和巴布達 1
特立尼達和多巴哥 1
不丹 1
肯尼亞 1
蒙古 1
幾內亞 1
瓜德羅普 1
安道爾 1
梵蒂岡 1
開曼群島 1
危地馬拉 1
加蓬 1

來源：約翰斯·霍普金斯大學（美國 巴爾蒂莫）, 地方執法機關

最後更新時間：2020年3月14日 上午9:30 [GMT+8]

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