圖片版權 AFP Image caption 西班牙馬德里當局關閉了戶外餐飲設施。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，歐洲現在是全球新冠病毒大流行病的「震中」。

譚德塞敦促各國採取積極措施、動員社區組織，並保持社交距離，以此來拯救生命。他說：「不要隔岸觀火。」

就在譚德塞發表此番言論之際，幾個歐洲國家報告，感染和死亡人數急劇上升。意大利創下了迄今為止單日死亡人數的最高紀錄。過去24小時的死亡人數達到250人，總計死亡1266人，感染總人數為17660人。

西班牙是繼意大利後受影響最嚴重的歐洲國家，周五報告的死亡人數上升了50%，達到120人。感染人數增加到4231人。總理桑切斯(Pedro Sanchez)表示，將於周六開始，進入為期兩周的警戒狀態。

為了應對快速傳播的病毒，越來越多歐洲國家開始實施邊境控制措施。

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為何歐洲是「震中」?

世界衛生組織的數據顯示，全球123個國家有超過13.25萬人確診患有新冠肺炎，死亡總人數達到約5000人。譚德塞稱這一數字是「悲劇性的里程碑」。

他說：「歐洲現在已成為病毒大流行的中心，報告的病例和死亡人數超過了除中國以外的世界其它地區的總和。」

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利澳大利邊境的警察

「現在這裏每天統計匯總的病例數超過了中國高峰期的數據。」

除了西班牙和意大利的數據顯著增加外，法國目前已確診2876例，79例死亡。德國已確診3062例，死亡5例。英國確診798人，11人死亡。

歐洲國家的應對措施

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利已經宣佈全國範圍的旅行禁令。

桑切斯在宣佈西班牙進入警戒狀態時表示，政府將「調動國家所有資源，更好地保護全體公民的健康」。這意味著，該國將可以限制人員流動，下令疏散人群，禁止市民進入某些地方，並對企業進行長達15天的干預。

桑切斯說，「勝利取決於我們每一個人。英雄主義的行為還包括洗手和呆在家裏。」

英國外交和聯邦事務部表示，除非必要，應該避免前往西班牙部分地區旅行。

意大利已經在全國範圍內封城。

至少還有10個歐洲國家執行關閉邊境的措施:

丹麥：從周六起對外國遊客關閉邊境。

捷克：禁止所有外國人入境，持有居留許可的人除外。禁止大部分本國公民離境。

斯洛伐克：除了持有居留許可的人，對所有外國人關閉邊境。

奧地利：對所有外國人關閉3個與意大利接壤的陸路邊境口岸，只有持4天內簽發的醫療證明的人除外。對奧地利國民沒有限制。

烏克蘭：對外國人(外交官除外)關閉邊境口岸兩周。

匈牙利：關閉與奧地利和斯洛文尼亞的陸地邊境。

波蘭：從周日開始將對外國遊客關閉邊境。

比利時、法國、瑞士和德國部分地區最近關閉了學校。這些國家對大型集會也進行了限制，並關閉了劇院、餐館和酒吧。

歐洲五大足球聯賽中目前只有德甲聯賽仍在進行，但也將暫停一些比賽。世界上最大的藝術博物館巴黎盧浮宮宣佈從周五開始關閉，埃菲爾鐵塔也將關閉。

為何歐洲的情況可能比中國更糟

詹姆斯•加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康與科學事務記者

圖片版權 Getty Images

歐洲每天報告的新冠病毒確診數字已經超過了中國的峰值。

但歐洲的情況比這數字更糟。

中國絶大多數病例集中在一個地方，即湖北省。該省的病例主要集中在一個城市，武漢。中國由威權政府掌權，該政府實施了人類歷史上最大規模的隔離。

歐洲也有一些疫情中心地區，但這場疫情橫跨整個大陸。不同國家正在採取非常不同的戰略應對冠狀病毒。

所有這些數字都是基於已經發現的病例，科學家們擔心，在那些缺乏工具發現病例的國家，可能會有大規模疫情在不留意的狀況下爆發。