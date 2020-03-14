圖輯：肺炎疫情下全球一周眾生相

2020年3月中旬，新冠肺炎疫情雖然在中國已經趨於穩定，但在歐美普遍爆發。

圖片版權 Reuters Image caption 意大利疫情失控開始封國。在米蘭的一家商店外，有意大利文，中文和英文三種語言的告示告誡顧客之間必須保持一米的安全距離。

意大利創下了迄今為止單日死亡人數的最高紀錄。3月13日一天的死亡人數達到250人，總計死亡1266人，感染總人數為17660人。

圖片版權 Reuters Image caption 過去遊人如織的米蘭教堂廣場前行人寥寥。

世界衛生組織的數據顯示，全球123個國家有超過14萬人確診患有新冠肺炎，死亡總人數超過5000人。世衛總幹事譚德塞稱這一數字是"悲劇性的里程碑"。

圖片版權 Getty Images Image caption 西班牙病例人數激增，開始封城。這是卡塔蘭地區的警察封鎖高速公路。

西班牙是繼意大利後受影響最嚴重的歐洲國家，死亡人數激增。累計確診感染人數3月14日增加到5753人，死亡136人。政府宣佈封鎖一些疫區，國家宣佈警戒狀態。

圖片版權 FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA Image caption 英國首相鮑里斯·約翰遜表示，公眾應該做好凖備，因為新冠病毒的傳播，更多的生命可能會被過早奪去。

除了西班牙和意大利的新冠感染數據顯著增加外，法國到3月14日已累計確診3661例，79例死亡。德國已確診3117例，死亡7例。英國確診1140人，21人死亡。但英國政府估計目前英國可能已經有5千至一萬人可能感染。

圖片版權 TIMOTHY A. CLARY / AFP Image caption 3月9日紐約證券交易所股票出現大暴跌。過去一周美股兩次創紀錄幅度大暴跌，讓全世界擔心世界經濟走向。

受到疫情因素影響，美股暴跌一周兩次創造歷史性全球熔斷潮，如海嘯般波及全球股市。

圖片版權 AFP Image caption 新冠肺炎疫情並沒有停止美國大選。民主黨總統侯選人拜登繼續競選拉票，並在過去一周裏取得令各方矚目的成績。

美國總統特朗普3月13日宣佈，鑒於新型冠狀病毒疫情，美國進入國家緊急狀態。目前，美國有超過1700例確診病例，40例死亡。

圖片版權 MARGARET ANDRESEN / REUTERS Image caption 雖然到2020年3月中旬非洲新冠疫情並未大爆發，但民眾開始注意預防。這是盧旺達一個汽車站建議人們在登車前洗手。

雖然到2020年3月14日中旬非洲新冠病例確診人數僅214例，但醫療專家們都擔心非洲的醫療衛生狀況能否應付疫情爆發。

圖片版權 Getty Images Image caption 儘管中國疫情得到全面控制，各地封城措施開始鬆動，但由於缺乏統一標凖，各地民眾復工之路仍然一波三折。

中國疫情得到全面控制，中國江蘇成為全中國第一個無重症病例（僅有1例輕症患者）、無死亡病例的大省。各地封城措施開始鬆動，但復工之路仍然一波三折。

至3月14日，中國已累計確診81029個病例，累計死亡3194人。目前新增病例已經主要是境外輸入病例。