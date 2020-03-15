圖片版權 EPA Image caption 巴黎埃菲爾鐵塔是關閉的眾多景點之一。

為了有效防控新冠肺炎疫情的迅速傳播，歐盟大國西班牙和法國在意大利之後實施緊急防控措施。

在西班牙，除了購買基本用品、藥品或工作以外，人們被禁止離開家。

西班牙目前有191人死亡，6000多人感染，是歐洲疫情最嚴重的國家，僅次於意大利。

法國目前有91人死亡，當地的咖啡館、飯店、電影院和大多數商店都已關閉。

意大利目前已有21000多人確診，累計死亡個案增至1441人。意大利政府周一決定把「封城」措施擴大到全國。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，歐洲現在已成為全球新冠肺炎「大流行」的「震中」。

譚德塞敦促各國採取積極措施，開展社區動員，保持社交距離，以此來拯救生命。

世界各地其它疫情發展

澳大利亞說，從周日（3月15日）午夜（格林尼治標凖時間13:00時）開始，進入澳洲的任何人都必須自我隔離14天。新西蘭此前也宣佈，任何人現在都必須在抵達新西蘭後自我隔離14天，新西蘭總理並呼籲國民避免一切不必要的海外旅行；

美國白宮表示，美國總統特朗普的新冠病毒檢測呈陰性。特朗普一周前曾在佛羅里達海湖莊園與巴西官員會面，後來有與會的巴西官員被發現感染了新冠病毒，特朗普在會面幾天后接受了病毒檢測；

美國政府宣佈，將從周二格林尼治標凖時間04:00時開始，擴大針對來自歐洲的旅客的旅行限制，將英國和愛爾蘭也包括在內；

英國確診病例總數已達到1140，有21例死亡，相比於上周五的數據幾乎翻倍。有200多位科學家向政府發出公開信，敦促當局採取更嚴厲的措施來應對新冠疫情的蔓延；

英國建議國民除非必不可少，否則不要旅行前往西班牙；

加拿大政府警告國民避免一切不必要的出行；加拿大政府並呼籲任何身在國外的加拿大人，應該趁著還有可能，盡快返回加拿大；

智利衛生部表示，由於一名英國高齡乘客的冠狀病毒檢測呈陽性，兩艘載有約1300人的遊輪現已在智利海岸隔離；

以色列發佈最新管控措施，將關閉購物中心、飯店、咖啡館和娛樂設施，但食品超市、藥店和汽車加油站可以繼續營業；

自去年新冠病毒疫情爆發以來，中國新增病例中境外輸入首超本土病例；

韓國周日新增76例感染新冠病毒確診病例，這是新增確診病例自上月22日以來時隔23天首次低於100人。

西班牙採取了哪些措施？

擁有4,670萬人口的西班牙目前已有6300多例新冠病毒感染病例。

圖片版權 Reuters Image caption 西班牙首相佩德羅·桑切斯和妻子貝戈尼婭·戈麥斯

周六（3月14日）晚間，西班牙首相府發表聲明說，首相佩德羅·桑切斯（Pedro Sánchez）的妻子貝戈尼婭·戈麥斯（Begoña Gómez）對新冠病毒檢測呈陽性。

聲明說，桑切斯夫婦都在馬德里的首相府蒙克洛亞宮，二人目前狀況良好。

自星期五晚上以來，西班牙新增感染病例約1800多例，其中許多在首都。

西班牙從周六開始宣佈進入國家緊急狀態。西班牙首相桑切斯當天宣佈，根據當天內閣通過的政令，當局禁止全國範圍內的民眾離開自己的住所，但購買必需品、藥品或工作除外。

所有的博物館、文化中心和體育場館將關閉。飯店和咖啡館只能提供送貨上門服務。各地的銀行和加油站等基本服務保持開放。全國各地的學校已關閉。

西班牙首相桑切斯周六敦促國民團結，並呼籲所有地區將意識形態分歧放在一邊，把公民放在首位。

他說：「我想告訴工人、個體經營者和企業，西班牙政府將盡其所能減緩這場危機帶來的影響。」

圖片版權 Reuters Image caption 西班牙出售食品和其他基本必需品的商店將繼續開門營業。

西班牙的國家緊急狀態最多可持續兩周，此後如果需要延長，議會需要討論並作出決定。

這是西班牙自1975年開始向民主過渡以來第二次宣佈緊急狀態，第一次是因為2010年空中交通管制員的罷工。

法國的疫情如何？

擁有6350萬人口的法國目前已有4400例確診病例。

法國總理愛德華·菲利普（ÉdouardPhilippe）表示，法國重症監護室收治的患者人數正在增加，而早先向公眾提出的防疫指引也被忽略了。

法國總理菲利普宣佈了新的防控措施來應對疫情的升級。從周六格林尼治標凖時間23:00時開始，餐廳、咖啡館、電影院、酒吧以及非必須公眾場所將關閉。

但菲利普表示，新的防控措施不會對食品店、藥店、銀行、香煙店和加油站等提供基本服務的地方造成影響。

菲利普要求人們減少出行，特別是在城鎮之間。 他說：「減緩疫情傳播的最好方法」是保持安全距離或自我隔離的「社交疏離」，並稱「大家必須在落實這些措施方面表現出更大的紀律性」。

他表示，周日（3月15日）的市政選舉將如期舉行。宗教建築將仍然開放，但聚會活動應推遲舉行。法國全國所有的學校（包括大學）自下周一（3月16日）開始關閉。

法國周六報告的感染病例急劇增加，累計確診感染從3,661例增加到4,499例，79例死亡。