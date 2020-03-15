特朗普未感染新冠肺炎 美國將英國愛爾蘭納入旅行禁令

圖片版權 EPA Image caption 巴西總統博爾索納羅（右）的新聞發言人法比奧·瓦恩加滕（左起第二個）發佈了一張自己站在特朗普身邊的照片。幾天后，瓦恩加滕確診感染新冠肺炎。

美國白宮表示，美國總統特朗普的新型冠狀病毒檢測呈陰性。

周六，白宮醫生肖恩·康利（Sean Conley）發佈備忘錄稱，「今天晚上，我得到確認，（總統的）測試結果為陰性。」

特朗普一周前在佛羅里達州海湖莊園與巴西代表團舉行會議。會後，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的新聞發言人法比奧·瓦恩加滕（Fabio Wajngarten）發佈了一張自己站在特朗普身邊的照片。

幾天后，瓦恩加滕確診感染新冠肺炎。

康利表示，「與巴西代表團在海湖莊園共進晚餐後一周，總統仍然沒有症狀。」

今年七十三歲的特朗普，在那次會議後沒有自我隔離，並稱自己沒有症狀。不過在白宮一次會議上被密集追問，特朗普決定在周五接受測試。

康利稱，「我一直與疾病預防控制中心和白宮冠狀病毒特別工作組保持聯繫，鼓勵他們實施所有最佳手段以減少暴露和傳播。」

美國官方建議，與確診病例接觸的人應在家裏呆14天。目前，美國有2700多例確診病例，其中54人死亡。

周五，特朗普總統宣佈進入緊急狀態，撥款500億美元，以對抗新冠病毒疫情。

與特朗普一同參與巴西代表團會議的邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez），周五宣佈自己已被感染。

圖片版權 Reuters Image caption 西班牙總理桑切斯及夫人

哪些其他政客已通過病毒檢測？

本周早些時候，加拿大總理賈斯汀·特魯多稱，他的妻子索菲接受新冠病毒檢測，結果呈陽性。特魯多也將進入14天的自我隔離。

特魯多向記者表示，他聽取醫生建議，「他們向我解釋，如果我完全沒有症狀，接受檢查就沒有價值」。

西班牙政府證實，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）的妻子戈麥斯（Begoña Gómez）新冠病毒檢測呈陽性。

官員稱，他們倆都留在了馬德里拉蒙克洛亞的首相府中，情況還不錯。

西班牙是僅次於意大利的歐洲受災最嚴重的國家。

與此同時，在英國，英國衛生部次官多里斯（Nadine Dorries）本周初被診斷出患有冠狀病毒。

多里斯說她已經按照政府建議採取了一切防範措施，得知檢測結果後她就居家自我隔離。

上個月，伊朗衛生部副部長伊拉吉·哈里奇（Iraj Harirchi）也被確診感染，他此前在新聞發佈會上大汗淋灕，不斷擦拭。

伊朗是受到新冠疫情打擊最嚴重的國家之一，已確認有600多人死亡。

該病毒已經傳播到伊朗的每個省，人們擔心爆發的真正規模甚至比所披露的還要嚴重。

你的器材不支持播放多媒體材料 伊朗衛生部副部長伊拉吉·哈里奇本人確診之前，在新聞發佈會上不斷擦汗。

美國將旅行禁令擴大到英國和愛爾蘭

美國副總統彭斯（Mike Pence）宣佈，美國將把其歐洲冠狀病毒旅行禁令擴大到英國和愛爾蘭共和國。這禁令將於星期一午夜生效。

截至周六上午，美國總統特朗普宣佈30天內禁止來自歐洲26個申根國家的旅客入境美國，其中包括22個歐盟成員國和4個非歐盟國家。

英國和愛爾蘭此前豁免於美國禁令，但特朗普周六表示，「不幸的是，他們那兒有一點異動。」

英國確診病例總數已達到1140，有21例死亡，相比於上周五的數據幾乎翻倍。

雖然新冠病毒起源於中國，但世衛組織稱，歐洲現在是全球新冠流行病的「震中」。

在歐盟，旅行禁令引起憤怒和混亂，一些國家領導人指責特朗普「未經協商」做出決定。

美國副總統彭斯解釋稱，美國公民和合法居民仍然可以返回美國。不過，這些人將通過特定機場的篩查和處理。

彭斯還宣佈，將為每個美國人提供免費的冠狀病毒測試。