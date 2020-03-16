圖片版權 MARKIIAN LYSEIKO Image caption 烏克蘭利沃夫國際機場檢查乘客體溫

新冠狀病毒正在歐美肆虐，中國的確診數字不斷降低，中國官方稱當地疫情高峰已過。 疫情看似成功得到控制，中國的實踐也受世界衛生組織肯定，稱值得其它各國學習。

但多名醫師及疾病專家向BBC中文表示，中國嚴厲的封鎖和隔離措施，的確有效降低疾病確診數字，但針對「封城」措施是否有效，皆不願妄下定論，且表示擔心病毒是否會因「城市解除封鎖」後會捲土重來。

專家也稱，大部分國家要仿效中國式的「大規模封城」並不容易，除了沒有中國政權的執行力外，也牽涉到經濟、社會及人權議題，因此並不適用在各個地方。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國新冠狀病毒疫情持續擴散，中國大陸社交媒體出現大量有關疫情的短片。有人因未有佩戴口罩被捕，有人因為發佈有關疫情的訊息而被相關部門上門訓示，亦有警察將懷疑染病的人鎖在家中。

解封後是否會有反撲

3月16日，中國以外的確診病例86587，超過了中國的病例數。

近幾周，中國確診數字逐漸降低，被認為反應緩慢的歐美病例數則大規模增加，似乎說明作為疫情爆發地的中國，今年1月所採取的封鎖和隔離措施有了成效。

然而，醫界對於中國武漢的"封城"措施是否有效，似乎仍持質疑態度。

知名美國學術期刊《科學》（Science）3月6日發表文章稱研究發現，中國1月23日禁止進出武漢的政策，僅使國內傳播速度減慢3到5天，因為封鎖得太晚了，其他城市已診斷出許多病例。

英國諾丁漢特倫特大學的公共衛生專家、教授羅伯特·丁沃爾（Robert Dingwall）表示，「現在就對封城是否有效下結論，還言之過早」。

他向BBC中文解釋，因為病毒仍可能有生命週期的特點，不消滅病毒，實施密集隔離、封城，或許能抑止病毒傳播，但是「除非製造出有效的疫苗，否則病毒仍存在人群中」。

丁沃爾說他仍然在觀察中國政府將如何判斷解除封城的時間，以及若疫情卷土重將會如何應對，他問道：「難道要再次封城嗎？」

圖片版權 Huw Evans picture agency Image caption 封城後的武漢

他並強調，再次封城將對社會及經濟上更大的衝擊。

美國喬治城大學全球公衛專家戈斯汀（Lawrence Gostin）也表示，各國有必要對於封鎖政策保持存疑。他向媒體表示：「中國有著很特別的政治體制，能使其公民遵守嚴厲措施，但這些國家控制及監視，對其他國家而言並不適應。」

法蘭克福大學醫院醫學病毒學研究所博士桑德拉·奇塞克（Sandra Ciesek）指出，對任何措施做出有效與否的判斷，現都還太早。

她表示，像意大利也封城，但是否有效仍有待商榷，另外還必須考量其執行程度，不如嚴不嚴格等因素。

比起封城，專家更強調隔離的重要性。奇塞克稱，許多已經生病卻因為「有病徵而沒有被偵測的人，具有傳染力，這使整個感染鏈（chain of infection）持續，也解釋隔離病人以控制傳播速度的重要性。

她通過郵件向BBC中文表示，新冠病毒的爆發，有很多值得我們學習的，「像是資訊透明度，國際合作，以及針對控制疫情大規模傳播的及時應對。」

你的器材不支持播放多媒體材料 意大利北部十多座城鎮約5萬人被禁止出城。

「中國模式」能否複製

許多學者皆認為中國面對疫情所實施的嚴厲手段，並不適用於其他國家或城市。

菲律賓知名的醫藥節目主持人、耳鼻喉科醫師佛萊迪·戈麥斯（Freddie Gomez）認為，封城是遏制疫情進一步蔓延的最重要步驟。但是中國嚴厲的強制隔離或完全封鎖城市等極端措施，在菲律賓等其他國家很難被接受。

他強調，中國的防疫手段需要審慎的檢查，實施「封城」以降低確診病患的措施，可以參考，但是若有「官員突擊拜訪、鄰里間的監視、壟斷信息傳播等措施，都明顯侵犯人權」。

戈麥斯向BBC中文說：「儘管能達到預期的防疫效果，基本的人道和尊嚴也不應受到剝奪。」

他並強調，此時此刻，政府的任務是要成為一個能讓民眾信任並維護大眾福祉的領導者。

菲律賓當局日前宣佈馬尼拉封城，除了銀行和醫療、及民生物資商店外，購物中心全面關閉，同時向對國內航班發出禁令，甚至宵禁，以防止人們外出參加社交聚會。

戈麥斯也意有所指地稱：「沒有人應該因為針對疾病，向公眾示警，而受到處罰或騷擾。」

他所稱的事件是被視為新冠肺炎"吹哨人"的中國眼科醫師李文亮，曾經因在中國社交媒體微信發出疫情警示而被官方懲處。2月7日因感染新冠肺炎病逝。

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能從中國學到什麼？

戈麥斯並稱，中國採取的重要措施還包括擴大檢測能力、將體育場臨時改成隔離設施，及向輕症患者提供特定診間，以免醫院不堪重負以及將旅館設為隔離場所等，都是值得他國參考的。

中國武漢的一些體育館，在疫情期間，被用作大型的隔離中心，將輕症病患與家人分開。

香港城市大學傳染病及公共衛生學系陳聲則認為「封城」的確減緩了病毒的傳播，但也強調完全封閉城市，會造成很多經濟及社會問題，且並非適用於每個城市。

他認為各國政府能從武漢防疫經驗上學習的是在封城前必須制定全面的配套措施，像是適當的隔離程序和醫療設施、如何隔離確診及健康的人，以及如何將無症狀、輕症及重症的病人分開診斷，要做到這些必須要有大量的志願者以及足夠的醫療設施。

陳聲強調：「最重要的事，人民和政府必須合作，當這些條件都滿足後，封城才有效，否則封城只會導致更多問題。」

圖片版權 David Ramos/Getty Images Image caption 3月15日，西班牙發佈全國緊急狀態

「中國特色」防疫

丁沃爾指出，中國政府有能力及資源強制封城及強制隔離確診個案，但這樣的做法對國家管治的合法性會造成衝擊。

他說：「放眼世界，只有少數國家的政府、軍警擁有像中國如此強大的權力。」

丁沃爾向BBC中文表示，考慮到各個措施對於整個社會的影響也至關重要，例如，封閉街市會對糧食供應造成直接影響，他認為這件事情中國政府反應非常遲緩。

2月中，曾有滯留湖北的香港人向媒體指出，當地藥物短缺糧食不足急需求助。

強硬手段遏止疫情，又要顧及民生及個人自由，這就如同永遠難以平衡的天秤。大部分民主政府，很難像中國實施生硬且嚴厲的防疫措施，也很難在一聲令下，臨時醫院就在短時間拔地而起。

比起中國的強硬手段，戈麥斯建議借鑒韓國、新加坡及台灣的做法。當地政府有效的遏止疫情蔓延，像是制定針對性的隔離措施並即時訂定旅遊禁令。

他特別點出韓國的防疫政策，稱韓國廣泛進行篩檢，減輕醫院負擔，也降低醫護人員的感染風險，同時還發展特殊的應用程序，能追蹤病例，確保他們與大眾保持距離，以防止確診數目增加。