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路易威登（LV）母公司、法國奢侈品巨頭路威酩軒集團（LVMH）宣佈，旗下香水廠將開始轉產洗手液。

法國新冠病毒蔓延，疫情嚴重，凸顯物資短缺。口罩、洗手液都已經成為緊俏產品。

路威酩軒表示，願意為抗疫盡一份力。「洗手液將免費供應衛生部門。」

截至3月15日，法國已經有120人死於新冠肺炎。疫情衝擊之下，法國已經採取嚴厲隔離措施，包括關閉餐館、咖啡館及非必需品商店等。

圖片版權 Getty Images Image caption LVMH旗下還包括迪奧

迪奧洗手液？

奢侈品集團LVMH在聲明中說，「從周一（3月17日）起，將利用旗下香水、化妝品生產線製造大批水醇凝膠洗手液。」

這些生產線原來用於生產名牌香水、化妝品，包括迪奧、紀梵希、嬌蘭等。

LVMH旗下其他家喻戶曉的品牌還包括酩悅香檳、泰格豪雅腕錶、寶格麗首飾。

LVMH聲明說，只要抗疫需要，將一直堅持轉產承諾。

這家公司是全球奢侈品行業的領軍人，新舉措引起普遍關注。有分析說，當然這是為了應對眼下的產品短缺，但是，做符合公利的事也將讓這家集團收獲大批點讚。

圖片版權 Getty Images Image caption 呼吸機

「為國家出力」

世界各地許多國家的政府也都已經呼籲廠家考慮轉產供應短缺的抗疫必須品。

英國首相約翰遜將請英國機械公司考慮為全國保健系統生產呼吸機。據說，這包括汽車製造廠和建築機械製造商。

唐寧街說，病毒蔓延是「全國危機」，抗疫是「當務之急」，希望製造業能「團結起來、為國家出力。」

英國衛生大臣對BBC表示，英國有「領先的工程技術。希望所有有轉產呼吸機能力的廠家行動起來。」

二月，在中國疫情最嚴重的時候，蘋果製造商富士通曾轉產口罩。